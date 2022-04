El rancho de Loret, ¿lo justifica con sus ingresos? ¿Y el depa en Miami vecino a García Luna?

Tener un patrimonio más o menos importante no es problema. Es decir, la riqueza no es un delito si se puede justificar con los ingresos legales de una persona o una familia. ¿Es el caso de Carlos Loret de Mola? No lo sé.

El presidente AMLO exhibió en la mañanera de este jueves una propiedad de Loret ubicada en Valle de Bravo, destino de descanso finsemanal favorito de la clase adinerada de la Ciudad de México.

Ubicado el inmueble en más de tres hectáreas, debe tener un valor de varios millones de dólares. ¿Lo justifica Loret con lo que le han pagado los medios de comunicación en los que ha trabajado?

Esa es la pregunta clave. Porque el columnista de El Universal no solo tiene esa propiedad, sino varias otras tanto en México como en el extranjero, sobre todo un apartamento en Miami.

El depa en Estados Unidos parece estar ubicado muy cerca de otro de Genaro García Luna, actualmente preso en Nueva York acusado de haber colaborado con el Chapo Guzmán.

¿Quién pompó? Es la pregunta que deberá responder Carlos Loret.

Otro debate es si Andrés Manuel López Obrador hizo bien o mal al difundir parte del patrimonio del periodista. Ya discutiremos este asunto.