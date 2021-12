El pleito Nieto–Gertz

“Entre casados de honor, cuando hay pleito descubierto más vale el peor concierto que no el divorcio mejor”. Miguel de Cervantes

“Un hombre que está al servicio de otro ha de tener bien sujetos sus ojos, sus manos y su lengua”. Plauto

El lunes nos despertó con la noticia de que aparentemente habían nuevas investigaciones en contra de connotados miembros de la 4T. Uno acusado por haber adquirido en un corto lapso de tiempo propiedades con un valor superior a los 40 millones de pesos . El otro por haber gastado 109 millones de pesos en un año para la compra de algo así como 122 automóviles. Reforma dio a conocer lo de Santiago Nieto, ex director de la UIF de Hacienda; El Universal lo relativo a Gertz Manero, fiscal general de la República.

Nadie salió a defender a capa y espada a ninguno de los dos: lógico. Lo que sí es que antes de terminar la tarde, de forma oficial, la Unidad de Inteligencia Financiera ya había informado que no había ninguna denuncia ni investigación en curso en contra de Gertz Manero. ¡Lástima!, no podremos saber si el Rolls Royce llegó a México o de qué color es.

Lo cierto es que pareciera que las acusaciones contra Gertz en El Universal tuvieron como reciprocidad la acusación “anónima” en contra de Nieto en el Reforma. ¿O fue al revés?

Al carecer de la defensa gubernamental, Santiago Nieto salió muy temprano para aclarar que la información divulgada por el Reforma, sobre sus bienes inmuebles se encuentran debidamente declarados y justificados. Lo que, es más, según él dos de las cinco adquisiciones (todas compradas a crédito) se pagan solas, con la renta que generan…

Mientras tanto, el fiscal no ha aclarado nada. Ni siquiera aprovechando su ida la Cámara de Diputados. Y es que ya para qué si, de acuerdo con el presidente de la Junta de Coordinación Política, toooodos los partidos expresaron su apoyo al fiscal general en contra de su lucha contra el crimen…

Y entre dimes y diretes, el rumor de que Gertz Manero presentó su renuncia cobró fuerza y por un momento tuvo esperanzados —con justa razón— a muchos y variados ciudadanos que claman por justicia.

Pero no, López Obrador se resiste a quitarle su voto de confianza a Gertz y cuando las aguas se calmaron, el tabasqueño dejó de sufrir sobre lo que sería tener que buscar un nuevo fiscal.

¿Qué le sabe Gertz al presidente que este último se hace de la vista gorda sobre las arbitrariedades y problemas del otro? Desde el plagio en sus trabajos y un comité establecido a modo para pudiera obtener la entrada al Sistema Nacional de Investigadores (directo a “nivel tres” para que la burla fuera completa), pasando por la mancuerna formada con la directora del Conacyt y la saña demostrada contra los científicos odiados por Álvarez Buyllá la directora del Consejo, sin olvidar el odio visceral y acendrado en contra de su cuñada y la hija de esta (teniéndola ilegalmente tras las rejas por ya más de un año).

En fin, no deja de resultar muy convenientemente escogido el momento para dar a conocer que en la UIF no existe una investigación en contra de Gertz…

De igual forma, imposible pensar que fue una “coincidencia” lo de la sincronía de acusaciones ventiladas en la prensa. Son, en cambio, evidentes muestras de que el pleito (uno que viene de años atrás) entre Santiago Nieto y Gertz Manero sigue vivo.

Estas acusaciones son los últimos coletazos en un pleito añejo, el cual López Obrador trata de controlar.

Y es que el daño con ambas acusaciones no solo vulnera a dichos personajes, impacta de manera directa en la credibilidad de la Cuarta Transformación. La austeridad de millones de pesos, con coches y casas es muy complicada de entender por quienes no somos parte de la 4T, ¡ya no se diga por los simpatizantes del lopezobradorismo!

El precio por sus enojos, chantajes, acusaciones y posibles ilegalidades es demasiado alto para ellos y para la administración federal. Son el anuncio de una corrupción muchas veces señalada. Gertz y Nieto solo contribuyen a ponerla al descubierto.

Verónica Malo el Twitter: @maloguzmanvero