Santiago Nieto cree que nos hace tontos

Por más que el ex funcionario del gobierno federal, Santiago Nieto Castillo, trate de una forma burda justificar y alegar con argumentos fútiles que lo que está adquiriendo no es patrimonio sino simplemente deuda, al referirse a la exposición hecha este lunes por el diario Reforma, en el sentido de que en los últimos tres años habría acumulado bienes inmuebles y un auto por una cifra que ronda los 40 millones de pesos, no hay manera visible de que el polémico personaje, que en un momento soñó con llegar a la silla presidencial, pueda acreditar que ha actuado en el marco de la legalidad siendo no pocos los elementos cuestionables en torno a las operaciones que habría llevado a cabo para la adquisición de dicha fortuna, y que pretende cubrir con razonamientos que ofenden la inteligencia de los mexicanos.

Es como cuando en el rey de los deportes, una pelota golpea en el bat de un pelotero y no solamente se va de fault sino que se le estrella en la cara. Y lo menciono de esta forma porque Santiago Nieto es abogado y se precia de ser eficaz y eficiente en su profesión, y ser docto en su actividad, sobre todo en la última que desempeñó tanto en la entonces Procuraduría General de la República (PGR) como al inicio de este sexenio como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la encargada de establecer técnica y legalmente los esquemas de posible violación a las normas fiscales y financieras para establecer posibles ilícitos.

De acuerdo con la publicación en comento, Santiago Nieto acumuló en 25 meses cuatro propiedades y un auto por valor de 40 millones de pesos. Según el medio de comunicación, el pasado jueves 2 de diciembre fue presentada ante la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia anónima sobre el presunto enriquecimiento ilícito de Nieto, siendo que resulta extraño tam rápido incremento de su riqueza toda vez que su salario en un año era de un poco más de un millón de pesos.

Al respecto, el extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera señaló que aumentaron sus deudas, mas no su patrimonio, pero es bien sabido que para adquirir deuda se requiere tener no solamente un patrimonio que garantice los empréstitos sino además se requiere comprobarle a quien va a realizar el financiamiento que existe la capacidad de flujo, es decir, el ingreso y el balance adecuado entre el egreso que tenga la persona física o moral que va a adquirir un crédito para efecto de poder sufragar las amortizaciones mensuales que por concepto de aportación al capital y sobre todo al interés que cualquier empréstito produce deba pagar el acreditado.

Y si como afirma el señor Nieto, solamente adquirió deuda, también se le debe recordar que con la deuda se adquieren cosas, bienes, patrimonio, activos, aunque exista un pasivo. Por lo tanto el personaje pretende engañar a quienes se pueda hacerlo por falta de información, pero no se necesita ser docto abogado para conocer lo que se está comentando y las presumibles ilegalidades.

Así las cosas, podemos poner como ejemplo el bien inmueble que se dice adquirió por más de 25 millones de pesos. Para obtenerlo, tuvo que entregar un enganche, es decir, un anticipo que por lo menos fue entre 15 y 20 por ciento, o sea, de aproximadamente cuatro o cinco millones de pesos que habría que preguntar de dónde salieron y después de ello establecer cómo podría pagar amortizaciones mensuales que quedarían sumamente amplias.

Y simplemente refiriéndome a ese solo uno de los citados créditos o financiamientos con los que dice adquirió los bienes que ostenta y que cuyo monto no tienen parámetro establecido adecuado entre los ingresos que como funcionario público ha tenido durante el tiempo en que ocurrió la operación legal y la fecha, porque para pagar una amortización anual de un crédito de cerca de 20 millones de pesos a un interés que en el mercado oscila entre el 13 y 15 por ciento anual se requiere de una forma y a un plazo como son los créditos de esa naturaleza de al menos 10 años una amortización cercana a cuando menos 250 mil pesos; eso en números muy gruesos sin considerar todo el resto de señalados bienes que adquirió, aunque él diga que sea mediante deuda porque a ello hay que establecer el balance entre los ingresos claros, declarados, lícitos que tenga y su gasto ordinario para saber cuánto es la posibilidad de dirigir para realizar las amortizaciones.

Lo grave del asunto es eso, haberlo ocultado, y el hecho de pretender engañar burdamente como si el pueblo fuera tonto.

“Soy un hombre de principios y valores que siempre ha luchado contra la corrupción, la impunidad y el abuso de poder. En eso consiste la Cuarta Transformación de este país y me voy a mantener en esta lucha. Esas son mis causas” Santiago Nieto

Pero las mentiras, los intentos de manipulación burda y torpe de la opinión pública, sobre todo de quienes con un poco de mínima información pueden darse cuenta de la realidad de lo que afirma, y sobre todo el ocultamiento de información o no cumplimiento de normas y más grave aún, el haber recibido ingreso no manifestado y/o por razones inadecuadas causa más oprobio viniendo del personaje responsable de la inteligencia financiera de quien se decía probo, honesto e inmaculado, con solvencia moral para ser considerado el zar anticorrupción; y quien osó pensar en convertirse en figura como un posible aspirante a la candidatura presidencial.