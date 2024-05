Cecilia Guadiana ha ganado los “rounds” preparativos en la pelea por Violencia Política de Género: la Comisión del INE ordena medidas cautelares contra Luis Carlos Plata y de paso, le da lecciones de periodismo.

Cecilia Guadalupe Guadiana Mandujano, candidata a senadora de la República por Coahuila bajo la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, ha denunciado a Luis Carlos Plata por publicaciones en su red social X (anteriormente Twitter) y columnas en el periódico Zócalo. Estos contenidos con bajo o nulo nivel periodístico afectan su imagen mediante estereotipos de género y constituyen violencia política contra las mujeres en razón de género (VPMRG). Prácticamente, Plata ha desahogado un resentimiento constante en el que parece indignarle que una mujer aspire a cargos públicos. Sea por su origen, vida o relaciones personales, para el columnista del norte del país, el lugar de las mujeres es en casa y en silencio, pues se ha dedicado a infantilizar y agredir a una decena de políticas que se atreven a encabezar candidaturas en un contexto de exacerbado riesgo para todas.

La Comisión de Quejas y Denuncias ha determinado que es procedente la adopción de medidas cautelares. Las publicaciones de Plata, según la Comisión, distorsionan el análisis de las capacidades de Guadiana por el hecho de ser mujer, utilizando estereotipos de género que podrían actualizar violencia psicológica y simbólica. Las columnas cuestionan su capacidad para acceder a un cargo de representación popular por sus propios logros, sugiriendo que depende de sus relaciones familiares y sentimentales, denominándola “la hija de Armando Guadiana” y “la Apéndice de Tamaulipas”.

Plata ha sido acusado de utilizar su plataforma en Zócalo y en la red social X para difundir opiniones que intencionalmente denostan la imagen de Guadiana, excediendo los límites constitucionales y generando odio y antipatía hacia ella. La Comisión enfatiza la importancia de un análisis con perspectiva de género para abordar este tipo de casos, reconociendo la desventaja histórica de las mujeres en la vida política.

El denunciado, Luis Carlos Plata, se ha beneficiado de su alcance mediático para propagar mensajes que degradan a Guadiana, describiéndola como un mero accesorio de los hombres en su vida, y descalificando su trayectoria profesional y política. Estas acciones son interpretadas como una estrategia para menospreciar sus logros y capacidades, perpetuando estereotipos de género dañinos. Lo más desafortunado es que el INE tiene un corto historial de sanciones efectivas por violencia política en razón de género: de 393 personas en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, únicamente 347 han recibido algún tipo de determinación, mientras 189 no han recibido ninguna sanción. Apenas 121 han sido sancionados con multas económicas, tan sólo 59 personas han recibido una amonestación pública y según la plataforma, tan solo tres integrantes de medios de comunicación y un periodista ha sido sancionado.

La urgencia por combatir la impunidad de quienes construyen cotidianamente el lenguaje y el universo simbólico de los lectores obliga a exigir que el INE sea aún más enérgico al momento de sancionar a los que firman y reafirman visiones misóginas, estereotipadas, que nulifican a las mujeres y las reduce a nada.

En contraste, el columnista Plata ha defendido al compañero de lista de Ceci Guadiana, Luis Fernando Salazar Fernández, mientras descalifica el trabajo y las acciones de Guadiana, sugiriendo que su candidatura es una “herencia familiar”. Esta postura, según la denunciante, es un acto misógino que busca desacreditar su trabajo y su derecho a competir en igualdad de condiciones. Es evidente que no se trata de un rechazo a Morena o en general, de alguna postura crítica ante los partidos. Se trata exclusivamente del combate a la presencia de las mujeres en la arena pública, del recrudecimiento contra las mujeres que no se dejan.

La Comisión de Quejas y Denuncias ha indicado que los medios de comunicación tienen una responsabilidad crucial en la promoción de una imagen equilibrada y no estereotipada de las mujeres. Los organismos internacionales, como la Plataforma de Acción de Beijing, han subrayado la importancia de eliminar la difusión de imágenes negativas y degradantes de la mujer en los medios de comunicación, promoviendo una representación justa y equitativa.

En este contexto, la Comisión ha decidido dictar medidas cautelares que incluyen la eliminación de las publicaciones motivo de la queja, tanto en el medio de comunicación digital Zócalo como en la red social X del denunciado. Esta decisión busca proteger a Ceci Guadiana de la violencia política en razón de género, garantizando de manera anticipada su derecho a una vida libre de violencia y a una competencia electoral justa. Aún falta que se logre entrar al fondo del asunto.

La Comisión del INE ha reiterado en el proyecto que se hace público a través de su plataforma que, si bien es válido que las figuras públicas sean objeto de críticas, estas no deben traspasar los límites de la libertad de expresión y convertirse en actos de violencia de género. La obligación de las autoridades es prevenir, investigar, sancionar y reparar cualquier posible afectación a los derechos de las mujeres en el ámbito político. Una manera sencilla de saber si una expresión es violenta en razón de género, es colocando en el sujeto a cualquier hombre y comparando lo absurdo que sería así como lo poco frecuente de las acusaciones. Paradójicamente, en el universo de los columnistas –que no son periodistas– el tintero les resulta una herramienta de taquero mientras que otros, utilizan la pluma de bisturí para hacer análisis. Así de burdos los contenidos que se distribuyen en aquellos medios locales del norte en donde la predisposición del machismo se convierte en fórmula letal para las mujeres. El portafolio exhibido en el proyecto de resolución de las columnas escritas por Luis Carlos Plata será un gran material sobre todo lo que no se debe hacer para las escuelas de periodismo –y de paso, para las Facultades de Derecho– pues el machismo tiene consecuencias, más cuando por la palabra inicia la violencia.

Con estas medidas cautelares se busca asegurar que las aspiraciones políticas de Cecilia Guadalupe Guadiana Mandujano sean valoradas por sus propios méritos y no descalificadas por estereotipos de género o ataques misóginos. La decisión de la Comisión refleja un compromiso con la igualdad de género y la protección de los derechos políticos de las mujeres en México, que podría sostenerse con la resolución final y eventualmente, convertirse en un asunto ejemplar.

POR CIERTO. La violencia vicaria ya es delito, podrá sancionarse de 2 a 6 años de prisión en la Ciudad. Instrumentalizar menores para dañar a las madres, como lo que ha denunciado la candidata Nayeli Salvatori en Puebla, ahora se nombra y se sanciona en la CDMX estableciendo un parámetro a replicar en todas las entidades.

El Congreso de la Ciudad de México ha reformado el Código Civil y el Código Penal para incluir la violencia vicaria como delito. Esta iniciativa, presentada por la diputada Ana Francis López Bayghen Patiño, establece penas de prisión de dos a seis años y la pérdida de derechos sobre las víctimas para quienes ejerzan violencia a través de los descendientes o ascendientes de una mujer.

El diputado Jorge Gaviño Ambriz destacó que esta medida busca proteger a mujeres y sus familias, permitiéndoles denunciar estos actos y avanzando en la lucha por los derechos de las mujeres, niñas, niños y adolescentes.