Han pasado apenas unos días de que el Partido Acción Nacional, tomó protesta a Alejandra del Moral como su candidata para encabezar la Alianza Vamos por el Estado de México , que conformaron el PRI, el PAN, PRD y Nueva Alianza, viendo en retrospectiva, resulta más que preocupante todo lo que aconteció en dicho evento, el “anfitrión” lamentablemente no ha logrado entender que él no es el candidato, el simple sentido común debería hacer que al “SUMARSE” a una candidatura, uno debe dejar su “EGO” de lado, uno debe entender el papel que juega y que el PROTAGONISTA es quien será el candidato, esto quiere decir que uno debe hablar muy brevemente, no acaparar el micrófono y cederle el mismo a quien si será el candidato, en este caso, Alejandra del Moral.

Tal parece que quien fue el “anfitrión” no ha entendido eso, sigue pretendiendo acaparar los reflectores, sigue hablando demasiado y sigue sin entender que él debe ser ya solamente un soldado más, pues quien encabeza es Alejandra del Moral, y hay que ser muy claros y decirlo como es, en tanto sigan los egos inflados, el afán de protagonismo y esta “lucha” por ser el centro de atención, las cosas no van a funcionar.

El fin de semana vimos un evento que podía haber sido “GRANDE” pero en vez de eso, fue un evento “pinchurriento” vimos fallas en todo, hasta en el audio, ya lo decía, gente que quiso acaparar el micrófono, discursos muy largos antes de ceder el uso del micrófono a Alejandra del Moral, y una base de militantes que empezó a abandonar el sitio cuando aún estaba hablando la candidata, me sorprende la aparente “falta de pericia” de quien fuera el anfitrión, diría el célebre: “nombre, unos genios” caray, tanto dinero y no alcanzó para tener ni un micrófono de repuesto, tenían a la gente en pleno rayo del sol, soportando discurso tras discurso, y obligando a Alejandra por las fallas en el sonido, a terminar hablando con un megáfono, me pregunto si todo esto es falta de capacidad o como ya empiezan a pensar algunos, que quien aseguraba que sería el candidato, al verse obligado a doblar las manos, pretende “boicotear” esta alianza pues DICEN que él logró lo que quería, pues seguramente negoció ser senador plurinominal, pues además al parecer ya le da “miedo” competir pues ha disfrutado de las bondades de no hacerlo.

El PAN empezó mal y de malas y necesita cambiar eso, necesita tener en claro que la candidata se llama Alejandra del Moral y que no hay espacio para más, que se deben desinflar los egos, que se debe trabajar conjuntamente y que quienes permanecen con su afán protagónico, se deben SUMAR y hacerlo a un lado para permitir que todo se enfoque en lograr el objetivo de que Alejandra sea la próxima gobernadora, si yo fuera ella, estaría furioso con el anfitrión y estaría pidiendo a los más altos niveles del partido que hablen con él y le dejen muy en claro cuál debe ser su papel, que la protagonista es solamente Alejandra, hace tiempo, un amigo en su campaña decía una frase “NADIE PUEDE BRILLAR MÁS QUE EL SOL” y el sentido común debería hacer que algunos, por más soberbios que sean, pudieran entender eso.

Lo señalaba, desde hace mucho tiempo, era indispensable la conformación de este bloque para estar en posibilidades de ser competitivos y lograr la hazaña de que el Estado de México permanezca tricolor, ahora habrá que lograr la tarea de que tanto PAN como PRD y Nueva Alianza, se dispongan verdaderamente a SUMAR y construir, dejando egos de lado, pues con esta elección, estarán proyectando lo que puede ser el resultado de la elección del 2024.

Yo los invito a que: “CONSTRUYAMOS JUNTOS EL MÉXICO QUE TODOS QUEREMOS”

Porque yo AMO A MÉXICO

Rafael Balcázar Narro | Twitter: @Rafa_Narro