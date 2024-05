PROMETEO

Ya solo 5 meses quedan para esta administración, muy activa en temas ideológicos y acciones para impulsar sus programas sociales, estrategias para fortalecer a Pemex y CFE y sus obras emblemáticas, que se han traducido en diversas iniciativas, para algunos trascendentales y positivas, para otros con un enfoque clientelar y electoral. Ha sido rápido el transcurso del sexenio, con todo y la pandemia., ahora se encuentra en su ocaso, con toda la intención de continuidad a través de sus cuadros y de sus alianzas políticas con partidos políticos y sindicatos. Desde el punto de vista macroeconómico hay estabilidad, pese a un muy discreto y menor crecimiento económico en el sexenio, que no llegara al 1% del PIB promedio.

El déficit presupuestario del 5.9% con relación al citado PIB, se cubre con crédito, pues es prioridad su direccionamiento a programas sociales, los cuales en monto superan a educación o salud, así mismo a que se terminen las obras emblemáticas, las cuales se buscan concluir antes de terminar esta administración. Caso especial es Pemex, en donde anunciaron en vivo y a todo color en la última mañanera, que van muy bien y que nada que ver la quiebra técnica de sus estados financieros ni la versión malintencionada de las calificadoras, que hora sí, Dos Bocas ya producirá algo, de hecho, anuncian que producirán casi de inmediato más de 300 mil barriles refinados. Es decir, se inauguró el 1 de julio de 2022, casi dos años después de ello, aun no produce y sigue en etapa de pruebas, así que hasta que no produzca mínimo el 50% de su capacidad de manera regular, seguirá siendo un proyecto en desarrollo.

El director general de Pemex, señalo que ha costado alrededor de 18 mil mdd, 2.25 veces mayor al presupuesto original y además se reservó su información por motivos de seguridad nacional, al igual que las otras obras emblemáticas. Que esperemos no sean problemáticas en el futuro inmediato en las finanzas públicas del país. Me llamo la atención, que, en todas sus apariciones en la mañanera, su participación, más que explicar la marcha del negocio de Pemex, así como tener preguntas de periodistas especializados en el tema, parece más un activista del partido político al que pertenece, aprovechó el foro para hacer señalamientos y exhibir a particulares de un fraude, que, si bien hay que atender, no tiene una resolución en firme para exponer esos datos. Habrá quien considere que es muy bueno que exhiba esos datos personales y a las personas involucradas desacreditarlas públicamente y que es un golpe durísimo a sus adversarios. En mi opinión creo que es un exceso que tendrá consecuencias de carácter civil en breve por parte de terceros afectados, pues sí se trata de revanchismo y acciones ilegales que debería cuidar el presidente con el apoyo de su consejería jurídica, ya el INAI que tanto disgusta a esta administración, ya empezó la investigación de oficio (publicar documentos datos sin testar). Por lo que como dirían los clásicos del deporte esto no se acaba hasta que se acaba.

Por otra parte, está el asunto de la prueba PISA, pues sin ser oficial, diversos medios y la propia OCDE, han señalado que México no participará en la prueba de 2025. Los resultados desde el año 2000 no han sido del todo buenos, el ultimo del año 2022, reporto que México ocupo el lugar 51 de 81 países, enfocado a estudiantes de 15 años en materias como matemáticas, lectura y ciencias. Según la prueba 2 de cada 3 no alcanza nivel básico en matemáticas. El tema es que México retrocedió a los niveles de 2003. Dato que no gusta a esta administración pues considera que son modelos neoliberales que hay que erradicar y que lo que va a prevalecer es la nueva escuela mexicana, donde el colectivismo y el enfoque de los nuevos libros de texto formaran a los niños y jóvenes de México, en especial en las escuelas públicas.

Es un hecho que, si destinas menos del 3% del PIB a educación, incluyendo todos los niveles y programas sociales, incluyendo la nómina. No tendrás muy buenos resultados en el nivel educativo, tan solo Brasil y Argentina, destinan más del 5% de su PIB en educación. México junto con Colombia y Turquía son de los países con menor inversión en educación.

Es ahora más común en todo México, ver ocupar puestos directivos y de niveles superiores a sudamericanos en diversas grandes y medianas empresas de todo tipo, desde el retail, manufactura, servicios y financiero. Incluso emprendiendo y levantando capital. La pregunta sería, que dejamos de hacer, que nivel y calidad educativa tenemos en el presente y que nivel educativo y calidad tendrán los mexicanos en los próximos años, adicional a que habrá una población migrante radicada en fronteras, Cancún, Monterrey, Guadalajara y la zona metropolitana de la Ciudad de México. Es clave generar mayores herramientas y capacidades, así como certificaciones que den valor agregado en la formación y actualización. El nearshoring requiere de personal preparado y capacitado en diferentes regiones del país, además de contar con infraestructura, energía y un Estado de derecho.

El pasado primero de mayo el presidente López Obrador en su conferencia, señaló que el nearshoring no fue espontaneo, sino que su gobierno fue el impulsor de la atracción de empresas extranjeras a México. Habría que preguntar al sector privado que opina, pues al cierre del anterior sexenio, el país capto 8 mil mdd de inversión directa extranjera en el sector energético y este sexenio apenas supera los 5 mil mdd. Lo cual refleja que las reformas legales, cambiaron las reglas previas, además ahora la reforma a la Ley de Amparo, hará que el sector privado analice con lupa la inversión productiva en México, lo que provocará que esos recursos se destinen a otros países, donde se entrometan menos los políticos y funcionarios, que haya interés reciproco y prevalezca el Estado de derecho.

El poder judicial ya recibió los primeros amparos con relación al fondo de pensiones, igual se prevé que en esta semana se presenten los amparos con relación a la Ley Amnistía y la Ley de Amparo. Las más de 20 reformas del presidente López Obrador ya no se impulsarán hasta después de elecciones, en donde apuestan a una mayoría absoluta en el Congreso. Los fideicomisos por 15 mil mdd del poder judicial siguen en trámite desde hace 6 meses, tienen una suspensión hasta que se resuelva de fondo el asunto en amparo, así que sus reformas al igual que la eléctrica, aún deben pasar por una fuerte aduana de revisión y discusión en el poder judicial.