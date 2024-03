Taboada encabezó un acto en el que anunció a su equipo de campaña, varios de sus integrantes son ex funcionarios de la administración de Felipe Calderón. Su lema: “El cambio viene”, frase que se proyectó sobre edificios públicos. Aseguró Taboada que su campaña ya es parte de las luchas históricas de la ciudad por la democracia.

Y sí, si Taboada gana la jefatura de gobierno, “vendrá el cambio”… Con “su democracia”.

Santiago Taboada, el candidato de la oposición, ha sido mencionado como presunto integrante del “Cártel Inmobiliario”. Funcionarios públicos que han permitido la construcción desmedida de altos edificios departamentales en el sur de la ciudad sin respetar el uso de suelo, ni el número de pisos. Un cártel, una red bien estructurada, altas torres construidas en suelo blando y en una zona de alta sismicidad.

La Seduvi y la Consejería Jurídica de Servicios Legales de la Ciudad de México, informaron que la corrupción en la alcaldía a cargo de Taboada, representó una defraudación por más de 7 mil millones de pesos en irregularidades debido a la construcción de 800 departamentos y más de 50 edificios dentro de la ilegalidad. Pesan sobre el candidato acusaciones por la fiscalía por el desvío de 10 millones de pesos y presunto enriquecimiento ilícito durante su gestión como alcalde de la Benito Juárez.

El equipo de Santiago Taboada está integrado por 21 hombres y 13 mujeres en los que figuran personajes como Manuel Mondragón y Kalb, Roberto Gil Zuarth, Javier Lozano y Ernesto Cordero.

Si gana Taboada, “vendrá el cambio”… Regresará la represión…

En el equipo de Taboada está Manuel Mondragón y Kalb, quien fuera el secretario de seguridad pública durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Cuando Peña tomó protesta en 2012, Mondragón encabezó un operativo que derivó en la detención arbitraria de cientos de jóvenes, como resultado de la brutal contención una persona falleció y otra perdió un ojo.

Mondragón, encabezó otro brutal operativo utilizando a más de 3 mil policías federales para el desalojo de cientos de maestros en el Zócalo que se manifestaban en contra la Reforma Educativa de Peña. El pueblo no tenía derecho a expresarse, a estar en contra, si lo hacían eran dispersados de manera salvaje por órdenes del autoritario Mondragón.

Pesan sobre Manuel Mondragón y Kalb denuncias por abuso de autoridad, ejercicio indebido de la función pública y lesiones dolosas. Mondragón es responsable de las peores represiones, su labor, si este “cambio” llega con Taboada, será someter a la población que se atreva a manifestarse, o a expresar su descontento.

Con Mondragón y Kalb, regresará la brutal represión…

Roberto Gil Zuarth, es otro integrante del equipo del que penden serias acusaciones. Gil Zuarth fue secretario particular del ex presidente Felipe Calderón. Bajo el amparo de Calderón la carrera política y de negocios de Gil Zuarth fue en rápido ascenso, mismo que fue documentado en 2017 por la Unidad de Inteligencia Financiera, por operaciones inusuales que reportaron ingresos por 76 millones de pesos, así como préstamos por más de 63 millones de pesos que “encajaron” con un desvío de dinero de la campaña presidencial de Josefina Vázquez Mota en 2012. Hizo además pagos con tarjetas de crédito por 161 millones de pesos; gastos de casi 23 millones en “viáticos” siendo senador y fueron detectadas supuestas operaciones de 15 millones de pesos efectuadas por su esposa con empresas fantasma en vísperas de comprar una mansión de 26 millones de pesos.

Como todos, Roberto Gil Zuarth aseguró que las acusaciones en su contra por enriquecimiento ilícito son falsas.

Javier Lozano Alarcón, otro integrante del equipo de Taboada. Lozano Alarcón ocupó cargos en los sexenios de Salinas de Gortari y de Ernesto Zedillo, además de haber estado con su amigo Felipe Calderón quien en 2006 anunció que Lozano se desempeñaría como secretario del trabajo y previsión social.

El 10 de octubre de 2009, mientras los mexicanos veían el fútbol, el gobierno de Felipe Calderón aprovechó la oportunidad para extinguir la paraestatal Luz y Fuerza del Centro. ¿Quién ocupaba la Secretaría del Trabajo y Previsión Social? El distinguido Javier Lozano Alarcón; quien también fue uno de los artífices para la desaparición de Mexicana de Aviación. Así como su amigo y ex jefe Javier Lozano es oportunista y traidor.

“Copelas o cuello” frase del siniestro ex secretario del trabajo, quien amenazó a Zhenli Ye Gon con matarlo si no guardaba 205 millones de dólares en su casa. El dinero decomisado desapareció. Tiempo después Calderón dijo que con esos dólares se habían construido 335 Centros Nueva Vida… Otro de los proyectos y construcciones que acostumbraba realizar el ex presidente Calderón -ahora auto exiliado en España-, como la refinería que se quedó en barda; la Estela de Luz cuyo presupuesto principal era de 393 millones de pesos y que al final su costo se elevó 192%. Ya nomás y de paso cómo olvidar el búnker que mandó construir Calderón donde realizaba con García Luna las juntas de seguridad extremas, -de esas tal vez de cómo proteger al Cártel de Sinaloa- para después salir los dos a jugar “gotcha” en los alrededores de Los Pinos- sala revestida de corcho que nos costó a los mexicanos 100 millones de dólares.

Ahí andará Javier Lozano con Taboada; por ahí como siempre de coladas Margarita Zavala y su sobrina Mariana Gómez del Campo…

Muy envalentonado como es, Javier Lozano amenazó a Joaquín Vargas, dueño de MVS Comunicaciones, con mandar a “la chingada” el proyecto que tenía Vargas de la explotación de la banda de 2.5 (GHz) por parte de MVS en caso de recontratar a Carmen Aristegui.

Con Taboada viene “el cambio”… La censura, la mordaza.

Inolvidable la foto en la que aparece Javier Lozano con el líder huachicolero Othón Muñoz, alias “El Cachetes” quien le regaló -al integrante del equipo de Taboada- una camioneta Cadillac de lujo. Javier Lozano fue llamado entonces como “el rey del huachicol”.

Federico Döring también forma parte del equipo negro de Taboada. Döring fue acusado de tráfico de influencias contra el interés público y actos de corrupción inmobiliaria. En 2018, colectivos vecinales y más de 500 ciudadanos entregaron al Congreso de la Ciudad de México una petición para cambiar a quienes integraban y presidían las comisiones de Planeación, Reconstrucción y Desarrollo Urbano, entre ellos figuraba el Federico Döring, quien junto a Christian Von Roehrich eran acusados de tener antecedentes de tráfico de influencias, actos de corrupción y clientelismo.

Otro, Ernesto Cordero ex coordinador de la bancada del PAN… Cordero fue investigado en 2021 por la Fiscalía General de la República por el caso Odebrecht. La investigación en su contra inició a partir de las declaraciones hechas por Emilio Lozoya en la que refirió la entrega de dinero a legisladores a cambio de que dieran su voto aprobatorio a la reforma energética de Peña Nieto. En la lista de beneficiados por recibir el “moche” también estaban los de Francisco Domínguez, ex gobernador de Querétaro y el de Francisco García Cabeza de Vaca, ex gobernador de Tamaulipas.

Otros “destacados” personajes forman el equipo de Taboada: el senador Germán Martínez, Fernando Belauzarán, Guadalupe Acosta Naranjo, Mariana Gómez del Campo, Emilio Álvarez Icaza, Lía Limón, Jorge Triana entre otros.