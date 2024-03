Si la contendiente a la jefatura de gobierno Clara Brugada y su equipo no reaccionan pueden perder la jefatura de gobierno. ¿En dónde está Clara Brugada? Su voz se ha apagado, sus altos peinados han dejado de ser vistos; Brugada se ha perdido en el mar turbulento de la campaña presidencial. La Ciudad de México no debe ser descuidada. La oposición va por ella, sabe que perderá la presidencia…

Brugada se dijo “lista y preparada con las mejores propuestas”, “para salir a conquistar corazones”. Frases trilladas, repetidas, que cansan; los mexicanos queremos propuestas, frases distintas, reales, eso de los corazones suena falso y harta.

La parsimonia de Brugada y equipo esta cediendo terreno para que el candidato de la oposición, Santiago Taboada y compañía, avancen y ganen puntos. En esta contienda la diferencia no es tan grande y la inactividad del equipo de campaña de Clara Brugada, el silencio, la ausencia, el exceso de confianza; tal vez, está dejando que el de Taboada avance… Que opere… Pactando la repartición de la capital del país, esa que indignada denunció Sandra Cuevas por haber sido excluida. Taboada no está solo, está apoyado por gente poderosa del PAN y del PRI, de algunos que quedan del PRD como Miguel Ángel Mancera, el ex jefe de gobierno; todos, al ver que perderán la presidencia, quieren tener bajo su poderío a la Ciudad de México.

Santiago Taboada quiere la jefatura de gobierno, es de las pocas entidades que les quedan para intentar recuperar un poco de poder. Clara Brugada ha menospreciado la habilidad del opositor, un personaje que representa lo que muchos mexicanos ya no queremos, el PRI y el PAN; Taboada está listo para los negocios y las distribuciones.

Los mexicanos no debemos olvidar que Santiago Taboada tiene acusaciones en su contra, que ha sido señalado como uno de los presuntos integrantes del “Cartel Inmobiliario”.

La oposición quiere ser “dueña” absoluta de su presa: la Ciudad de México, el único coto de poder que les queda para no perecer… Y ya teniéndola en sus manos, repartirla según lo pactado.

Si ganan, cada quien se quedará con alguna sección de la ciudad. A cambio de millonarios “moches” y beneficios; dejarán, por ejemplo, que la líder de vendedores ambulantes, Sánchez Barrios, tenga a su disposición más calles del Centro Histórico, ¿a cambio de qué? Barrios, como Elba Esther, cuenta con miles de mexicanos sometidos por la lideresa a pagar cuotas, gente manipulada que conviene a los intereses de estos políticos. La capital del país es un ciudad que puede exprimirse, en la que se pueden hacer millonarios negocios, tan solo hay que recordar el sexenio negro y corrupto de Miguel Ángel Mancera, quien hizo una fortuna con concesiones a los dueños de las cámaras para imponer a los capitalinos de fotomultas injustas, fue el que se benefició con los parquímetros, fue quien comenzó la construcción de edificios altos que están fuera de la legalidad.

Genera indignación, coraje, frustración, al imaginarlos planear entre risas y mentadas la repartición de la capital de la república. Quieren hacer con la CDMX lo que planeaban con Coahuila. Gracias a la “sucia transparencia” de Marko Cortés , nos enteramos de cómo estaba planeada la repartición del estado del norte del país. De cómo estaba pactado todo… Lo mismo quieren hacer con la Ciudad de México.

El acuerdo era que “el PAN debería ‘conducir’ y ‘siglar’ los distritos de Acuña, Monclova, Frontera y Torreón; las Secretarías de Infraestructura y Obras Públicas, Medio Ambiente, Turismo o Economía; 20 por ciento de las subsecretarías; el Subsistema de Educación, el INAI, seis notarías y la ratificación del magistrado Bernardo González Morales., como el gobernador Manolo Jiménez “incumplió”, el líder Marko Cortés estalló e hizo público el documento.

¿Dónde está Clara Brugada? Ya se olvidó del ejército de panistas, priistas que quieren adueñarse de la capital mexicana. ¿Da por sentado que ha ganado?

La que abunda en las redes, pero por “pendejiarla” a cada rato, es Xóchitl Gálvez, la candidata estrella de “Fuerza y Corazón por México”, es la que distrae. Preciosa, grandiosa oportunidad para que Taboada vaya avanzando y se acerque a Brugada…

La oposición está convencida de que su candidata X perderá la presidencia. Ya saben que se equivocaron; Gálvez no pegó tan bien como el chicle que la candidata estrella adhirió en su silla; “¡ah, que no era chicle, era pastilla que después recuperó!” Prudente y necesaria aclaración…

Apagado está el entusiasmo de Brugada y su equipo por la jefatura de gobierno. La capital mexicana ha sido gobernada por la izquierda desde hace más de 25 años. Periodo oscurecido por Miguel Ángel Mancera, quien ha sido catalogado como el peor jefe de gobierno que ha tenido la ciudad. Aquel que arrasó en las votaciones y salió con niveles bajísimos de aprobación. Mancera es otro personaje impune que ha sido señalado como presunto miembro del cartel inmobiliario, anda sigiloso apoyando a su colega Taboada.

Taboada, el ex alcalde de la Benito Juárez, tiene varias acusaciones, entre ellas, el desvío de 10 millones de pesos y por enriquecimiento ilícito .

Ojalá que Clara Brugada, despierte antes de que Santiago Taboada la alcance e incluso la rebase, que la ex alcaldesa no se confíe en esta temporada de buitres.