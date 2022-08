AMLO “el inmaculado” en infinidad de ocasiones ha dicho:

Antes había una caterva de publicistas vividores, que hablaban con los candidatos y les decían: -Yo te voy a hacer ganar, nada más me vas a hacer caso y desde luego me vas a pagar por mis servicios-.

Ya también pasaron de moda, ya no funcionan, nada más cobran, pero no son eficaces.

“son como mercenarios que van por todo el mundo vendiendo este tipo de campañas negras, campañas sucias, pero ya no funcionan...

Sin embargo, existen “mercenarios” contratados por la 4T, que han hecho su “minita de oro” quedando bien con el jefe máximo a la par que contribuyen con el enrarecimiento de la política y la polarización.

La consultora Heurística Comunicación SC que en 2018 coordinó la campaña presidencial de AMLO y otros candidatos de Morena, ha obtenido contratos por hasta 73.4 millones de pesos.

Epigmenio debe disculparse con Ciro y no al revés

Una investigación de Animal Político muestra que entre 2019 y 2021, Heurística, encabezada por los hermanos Iván y David Silva Yanome, ganó contratos abiertos en 14 licitaciones del Gobierno de la Ciudad de México y de la Cámara de Diputados.

En el mismo periodo, también obtuvo, vía adjudicación directa, siete contratos adicionales del Gobierno de la CDMX, la Cámara de Diputados y la dirigencia nacional de Morena.

Se menciona además que a través de dos compañías denominadas NDMX Tecnología, Servicios y Consultoría y Árbol Estrategias de Poder, Heurística financió la estrategia de desinformación en contra de los candidatos opositores a AMLO mediante la elaboración de memes y la difusión de noticias falsas.

De acuerdo con la investigación referida y las declaraciones que los propios empresarios realizaron para la revista especializada Campaigns & Elections, fue gracias a Jesús Ramírez Cuevas, Mario Delgado y Yeidckol Polevnsky, que Iván y David Silva Yanome lograron entrar al “war room” de AMLO y Morena en 2018.

Epigmenio Ibarra, productor de telenovelas, es uno de los grandes publicitas de AMLO que salió a la luz de la mano de Carlos Salinas de Gortari quien lo financió para la que hiciera la historia apologética de la gestión de paz con la guerrilla Salvadoreña misma que culminó con los Acuerdos en el Castillo de Chapultepec.

AMLO le ha dado a Epigmenio toda clase de prebendas y recursos económicos, hasta contrató a su esposa, Verónica Velasco para realizar los guiones que ya conocemos de las mañaneras, la mayoría de las veces llenos de insultos y descalificaciones en contra de los adversarios políticos.

Entre las tareas de Epigmenio destaca haber orquestado la campaña publicitaria con la que AMLO lucró políticamente con el dolor de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.

El terrible episodio de Ayotzinapa resultó para la 4T un negocio redondo, tanto en lo económico como en lo político. Epigmenio, junto con Paco Ignacio Taibo II realizaron un documental para Netflix “Los Días de Ayotzinapa” publicado en 2019, en el cual ya construían la narrativa que les interesaba, Ayotzinapa fue un “crimen de Estado”.

Epigmenio, además de las regalías por el documental, obtuvo condonaciones de impuestos por un total de siete millones 572 mil pesos para cuatro de sus empresas, Bancomext le entregó 150 millones de pesos y se creó un fideicomiso para él.

AMLO reconoció la creación del fideicomiso y los recursos que se entregaron, pero justificó:

“Epigmenio Ibarra es un periodista honesto, no es chayotero y que nosotros no apoyamos, no damos créditos a periodistas para que hablen bien del Gobierno”.

Andrés Manuel López Obrador