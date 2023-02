La noche envuelve con pavor que aterra Al pobre mundo, que de horror se asombra JOSÉ TOMÁS DE CUÉLLAR

Podéis soportar los horrores mientras agacháis simplemente la cabeza; pero en cuanto reflexionáis, os matan. ERICH MARIA REMARQUE

El porqué de los libros de texto gratuitos

Constato lo que está sucediendo con los libros de texto y la CONALITEG, y pienso en mi bisabuelo retorciéndose en su tumba. Martín Luis Guzmán, uno de quienes concibieron y luego concretaron la creación de los libros de texto gratuitos en México, además del primer titular de la referida Comisión, se volvería a morir al saber del camino que ha tomado la 4T en la materia.

La propuesta entonces de él y de muchos expertos en educación fue simple y a la vez de un profundo sentido de justicia social: acercar el conocimiento a los niños y a los jóvenes de México a través de los libros de texto gratuitos. Que la situación socioeconómica o el lugar donde habitaran los pequeños NO fueran impedimentos para que el material educativo estuviera a la mano.

La función educativa ha evolucionado; los libros también

Ahora bien, con los años la función de la educación en México como en el resto del orbe ha dejado de ser acercar y trasmitir conocimiento —gracias a los avances tecnológicos ese se encuentran de una u otra forma al alcance de todos y cada vez en mayor cantidad— y se ha convertido en aprender a pensar (‘aprender a aprender’ es consecuencia de ello). Esto, desafortunadamente, es algo que la SEP no termina de entender, menos aún ahora con la dependencia a cargo de la autodenominada ‘Cuarta Transformación’.

Pero sigamos: a la par de la evolución del porqué de la educación es lógico hayan cambiado también los instrumentos, medios y formas para educar. Pero resulta ser que la 4T, como en muchas otras cosas y ámbitos de la realidad mexicana, vuelve a utilizar de forma obsoleta un instrumento que ya de por sí adquirió obsolescencia en lugar de hacerse de otros nuevos y variados instrumentos que facilitan acercarse al conocimiento.

El fin último de la educación cuatroteísta

Pero por si eso fuera poco, ocurre que este gobierno además está utilizando los libros de texto gratuitos no para acercar el conocimiento universal al estudiantado sino para recetarle UN solo tipo de “conocimiento”, el de ‘los otros datos’ en los que cree la 4T.

Así, el horror es doble. Horror al equivocar el instrumento para educar y horror por cuanto al fin último por el cual se está “educando” a los niños y jóvenes.

La 4T desconoce (o hace como que olvida) que la educación pertinente hoy en día consiste en tres cosas básicamente:

• Aprender a buscar información

• Aprender a usar la cabeza para discernir o procesar esa información

• Aprender a poner en práctica eso que se procesó mental y racionalmente. Esto es, el cómo resolver problemas, situaciones y retos de la vida diaria.

Los expertos en educación saben muy bien que eso NO está ni se desprende de NINGÚN libro (ya no se diga de los catalogados como libros de texto). Sea uno escrito por Lenin, por Sócrates (que nunca escribió ningún texto, aunque López Obrador diga lo contrario), por Irene Vallejo o por Sabina Bergman.

Peor tantito cuando se trata de propaganda disfrazada de libros de texto gratuitos que lo que realmente buscan es convencer a la niñez mexicana de “las bondades” del presente régimen gubernamental (Regeneración Nacional). Porque, seamos serios, con los libros de texto gratuitos de la 4T ni siquiera de inculcar una ideología se trata. Son pasquines (o en parte pasquines) que buscan endiosar a López Obrador y al obradorismo.

Propaganda vs pluralidad

Las propuestas de Sady Arturo Loaiza, exfuncionario del gobierno de Maduro, encargado hoy dentro del gobierno federal del rediseño y contenido de los libros de texto gratuitos, no solo son caducas en lo que se refiere a la ideología del comunismo, sino que también se ha probado no funcionan; las poblaciones no soportan estar regidos en la práctica por este tipo de gobiernos.

Traer el marxismo, leninismo y comunismo en general a los libros de texto corresponde a la propaganda de un tipo de régimen, de ese tipo de gobierno que ha mostrado derivan en prácticas dictatoriales, en absurdos, en aniquilar toda posibilidad de desarrollo para su gente.

¿Dónde quedaron los libros de texto que ofrecían la universalidad del pensamiento? Así eran los originales y así fueron durante décadas (incluso durante el ‘nefasto periodo neoliberal”…)

Aquellos que eran un compendio de voces expertas y conocedoras de diverso tipo; de escritores, ilustradores, investigadores y historiadores, pedagogos, artistas. Quienes contribuyeron a expresar una pluralidad de concepciones e ideas. De orientaciones y de técnicas.

¿Cómo es posible haber devenido en lo opuesto? En un instrumento para combatir el universo de voces, para denostar y despreciar la excelencia, para polarizar. La 4T sobajó e hizo a un lado a los expertos de los distintos campos profesionales. Llevó a que el mérito y la sapiencia sean despreciados (o directamente atacados). El gobierno “de izquierda y ‘progresista” siendo conservador y retrógrada.

Conflicto de interés y corrupción

Mas el horror continúa. No conformes con lo anterior —de hacer a un lado la experiencia y conocimiento de mexicanos y no mexicanos que han dejado un amplio legado al mundo en diversos ámbitos— este gobierno se está haciendo de “funcionarios públicos” que no tienen ni la más remota idea de lo que significa el servicio a la población, la elaboración de instrumentos de calidad, de cómo funciona la pedagogía.

Es verdaderamente una bofetada al gremio educativo, pero también a la ciudadanía, a la población, a los mexicanos en su conjunto, privilegiar a un individuo que no sabe de eso, que no cumple con ninguno de los requisitos de buscar la pluralidad y calidad de los contenidos, pero que encima de todo no es mexicano. Y conste que en los libros de texto gratuitos originales colaboraron extranjeros de amplia valía cómo fue el caso de Gabriela Mistral.

Hoy, sin embargo, se decide no reconocer la sabiduría y la experiencia de los profesionistas mexicanos, que los hay. En otras palabras: no solo se van con la escoria, sino que encima ¡la importan!

Hay más: este propagandista importado la hace de “servidor público” ocho horas al día, si bien nos va, y el resto del día se pone la cachucha del proveedor del gobierno. Sí, todo indica que el personaje forma parte de una empresa que vende servicios e insumos médicos al gobierno federal…

Una herramienta y un plan en detrimento de la educación

La educación del futuro o la “Nueva Escuela Mexicana” no busca llevar al estudiante a aprender por sí solo, a filtrar el conocimiento, a discernir entre distintos tipo de argumentos, a pensar por sí mismo. ¡Todo lo contrario son los libros de texto gratuitos versión 4T!

Una herramienta educativa en detrimento de la educación. Una que no solo no va a ayudar, sino que perjudicará al proceso educativo.

Ante estos libros de texto, por muy gratuitos que sean, lo que corresponde es decir “no gracias, paso” o, bien, tomarlos e inmediatamente después tirarlos a la basura.