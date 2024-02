En un gobierno que quiere salud para todos es increíble que no se pongan de acuerdo para hacer una buena distribución de los bienes obtenidos. En medicamentos es básico tener en cuenta las restricciones que se dan por las caducidades de estos y como los operadores logísticos de la distribución de medicinas no los saben administrar.

Iré un paso atrás con lo que presenta Manuel Díaz en su columna “Infraestructura: ¿estocada final al nearshoring?”

Dice Manuel y lo comparto que la posición geográfica de México es inmejorable para la potencialización de nearshoring debido a la gran frontera que se tiene con Estados Unidos. Es como calificar con México al mundial, en una región de bajo desempeño futbolístico no es complicado ser el Gigante de la CONCACAF.

Manuel Díaz es experto en el ámbito logístico y nota que falta desarrollo carretero, puertos de carga, conectividad y mejores servicios aduanales. En estas cuestiones, de pasados gobiernos, no se ha hecho algo significativo y en estos años con tantas cosas retrasadas, se ha dejado atrás este desarrollo.

La inseguridad en las carreteras no es actual sino tiene mas de 25 años. Se conoce donde son los puntos donde los transportistas pueden tener asaltos e incidentes desde hace años y no se ha hecho nada. Recuerdo cuando trabajaba en la parte de logística al diseñar rutas de transporte para artículos como bebidas alcohólicas y cigarros era realmente complicado. Son productos fáciles de vender en el mercado negro y un gran riesgo al momento de transportarlos. Los tractocamiones debían de tener cierto equipamiento que garantizaba su seguridad además de custodia para moverse por ciertos tramos donde la inseguridad ya era conocida. Y eso no es de ahora sino de hace ya mucho tiempo.

Ya no le da tiempo al gobierno actual de terminar el plan del corredor transístimico que competiría con el anticuado canal de Panamá. Se quiere hacer de pasajeros las vías férreas que tienen añales que no se les mete mano en serio. Malísima la idea de dejar de invertir en ferrocarriles que pudieran ser la base de mucha de la logística que se necesita desarrollar en el país.

Entiendo que este gobierno se haya enfocado en los social y en tratar que la gente tuviese mas oportunidades. Imagine la generación de empleos que existiría si se invierte toda esa energía que se gasta en pelear para desarrollar vías y caminos que sirvan para el transporte y distribución de materia prima, productos y todo lo demás. Estaríamos en otro nivel.

El gobierno actual y los pasados han demostrado que son un operador logístico muy malo. Solo como ejemplo tenemos la distribución de medicinas.

Leo que están caducando o caducaran miles de piezas de medicamento oncológico que tenía como destino al Instituto Jalisciense de Cancerología. Los medicamentos fueron adquiridos a la empresa Avior pero nunca llegaron a los usuarios finales. Entre piezas caducas, apunto de caducar o sin registros sanitarios correspondientes se tiene al menos el 25% del lote de medicamentos.

Este caso es producto de una mala planeación de compras y distribución de los medicamentos. Y seguramente como este caso hay muchos. Es competencia del gobierno federal que los medicamentos lleguen en tiempo, forma y cantidad a los lugares de donde se necesita. Se ha hecho una sobre compra de productos innecesarios y una subcompra de productos que si son los que necesitan las diferentes clínicas y hospitales.

El Gobierno Federal debe de ponerse a chambear en este tipo de cuestiones y dejar las politiquerías fuera de este tipo de procesos donde han demostrado que no le saben, no le entienden o no quieren saberle y entenderle.

Mire que la falta de medicamentos a pacientes oncológicos convierte a los que toman malas decisiones en asesinos y torturadores indirectos. Si, si no llegan los medicamentos prometidos en el momento necesario muchos pacientes disminuyen por mucho sus esperanzas de vida, ademas de sufrir dolor innecesario.

Si todo si todo el manejo logístico se quiere concentrar en el gobierno, este debería de tener gente con el mínimo conocimiento de compras, distribución y logística necesario para que sucedan las cosas. En donde se vean superados deberían de tercerizar el servicio a compañías y personas que realmente puedan hacer el trabajo.

Además de las personas que necesitan de los medicamentos y sus familias, ¿quien esta pagando por este tipo de errores garrafales?

La logística puede llegar a ser complicada pero no tanto como para comprar de mas de cosas que no necesitan y no enviar los medicamentos a tiempo antes de que se caduquen.

Espero que sea del interés del próximo gobierno trabajar en los problemas logísticos simples y complejos. Trabajar en la infraestructura y la seguridad y sobre todo tener en el equipo controladores logísticos lo suficientemente capaces de hacer llegar las cosas a donde deben de estar y en el momento que tienen que estar. Créame que es mas sencillo de lo que parece pues lo que hacen ahora llega a caer en lo inútil y ridículo.