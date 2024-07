Creo que como a mí, la paciencia de muchos aficionados ha llegado a su límite. Esto último a los que mínimamente se merezcan llamar así, no esperpentos tipo “El Caramelo” y los que viajan por viajar exportando riduculez y pagando una entrada a un estadio por pagarla, sabiendo realmente muy poco de todo lo que ese deporte rey implica. La Liga Mx se ha convertido en una burla a todo el que la consume y el que no quiera verlo me compadezco de él. Decisiones absurdas y suicidas se vienen dándo, encadenadas una tras otra sin que nadie atine a poner un freno:

- NO descenso/ascenso.

- NO límite de extranjeros.

- Cada día un peor trabajo en las fuerzas básicas y canteras (sale mucho más barato comprar a diez argentinos en dos pesos cada uno que FORMAR a un joven futbolista mexicano).

- Violencia creciente en los estadios.

- Prácticamente nulas oportunidades a los DTs nacionales, a no ser de un puñado (en los dos últimos mundiales dirigieron a la selección sendos charlatanes ladinos de Sudamérica).

- Multiproriedad.

- Eliminación del torneo de Copa.

- Selección Mexicana manejada como una fábrica de dólares, mismos que son cínicamente ROBADOS a nuestros incautos paisanos, aprovechándose de manera ruin de la nostalgia que sienten hacia su país al verse obligados a trabajar y vivir en los Estados Unidos.

- El meterle en la cabeza al futbolista mexicano la estúpida idea de emigrar al futbol europeo, a cualquier club de mierda. Esto con el fin de abrir más y más espacios para continuar con todo tipo de negocios de lo más sucio, que es a lo que se presta el comprar y vender jugadores provenientes de Sudamérica.

- Cada vez menos partidos por TV abierta, convirtiendo al futbol en un deporte elitista, tipo el golf o el polo.

- Nula planeación (parece chiste, pero Javier Aguirre tomará las riendas de Selección de nueva cuenta.Sí, por tercera vez).

- Apegar el modelo de negocio al de la MLS (Estados Unidos) que nunca será competitivo en el “soccer”, y no así al de España, por ejemplo. Se pone como pretexto la millonaria inversión de un supuesto fondo financiero para no volver al descenso/ascenso, que el fondo en cuestión ya invirtió en la Liga de España (donde descienden y ascienden tres clubes por año futbolístico) misma medida (el no descenso) que mata a, fácil, una tercera parte de la competencia en la Liga mexicana y en cualquier otra donde se adoptará semejante barbaridad.

Y en fin, todo, pero todo, dirigido con criterios económicos en detrimento prácticamente total de lo deportivo, y eso se veía venir y ya los primeros resultados están ahí: humillación en el Mundial de Qatar, otras más en Nations League, y ahora hasta en Copa América, qué hubo una época en la que si México no calificaba a semifinales (se disputaron, incluso, dos finales) se consideraba un fracaso, dando al traste, incluso, con algo de lo pocos digno que le quedaba al futbol mexicano, que era que cualquier plaza (ciudad) se pudiera ganar un espacio deportivamente en la Primera División, o en cualquier otra.

Hoy esos señores, si es que las directivas en cuestión no demuestran un buen potencial para el NEGOCIO, simplemente se les impide la entrada. Pues vaya, ojalá que muchos más aficionados tomen una decisión similar a la mía, que había seguido religiosamente a mi futbol mexicano desde 1986.

Un buen termómetro será ver si los paisanos se dejan despojar de sus dólares tan fácil en el siguiente partido de la selección, un juego “molero” en los EU frente a la ‘poderosísima’ selección de Nueva Zelanda. Sinceramente, me niego a pensar que la afición mexicana en los Estados Unidos sea tan tonta.