Con la aprobación de la reforma judicial este 11 de septiembre tras largas horas de debate e irrupción de manifestantes incluida. La oposición quedó visiblemente tocada moralmente. Su estrategia no ha sido la adecuada. No lograron contener la avasalladora alianza morenista. No me refiero a los votos, sino a las razones.

Fincaron su discurso en el miedo. En que la república llegaría a su fin. En que la democracia llegaría a su fin. Que la reforma tiene por objeto eliminar la división de poderes. Argumentos carentes de toda verdad, pero que encima de todo, evidencia que no entienden al pueblo. No están de lado de la gente y tampoco comprenden lo que sucede en las calles.

Ignoraron por completo que a nivel internacional los pueblos están eligiendo políticas que abonen a soluciones completas. Ello está abriendo paso a gobiernos con visiones más “decididas”. Las pruebas están en ambos bandos. Argentina y el Salvador, por ejemplo y Francia, Rusia y Brasil.

Pues bien, la oposición en México se ha ido en blanco porque viven en una burbuja. No comunican al pueblo, sino a ‘unos cuantos’. Mientras eso no cambie, el favor del pueblo continuará para la 4T, cuya apuesta humanista y de apoyos sociales con el lema de “primero los pobres”, continúa siendo extremadamente atractiva.

El bloque opositor se mantiene anunciando devaluaciones, el retiro de inversiones, y panoramas desoladores para intentar convencer a la gente, a través del miedo de que “están en lo correcto”. Quienes sí compran ese discurso, son una minoría privilegiada que ve afectados sus intereses. Realidad hay una: el México moderno ha tenido ‘siempre’ momentos complicados, la actualidad no es la excepción, pero la gran diferencia es que el pueblo siente el respaldo de su gobierno en los bolsillos y de manera directa.

. - ¿Qué sigue para la reforma judicial?

Es turno de los congresos de los estados para la ratificación de la reforma constitucional. Se requieren 17 congresos y podríamos decir que va viento en popa. Ya algunos estados madrugaron con la aprobación, con el voto incluso de legisladores locales del PRI y del PAN. Primero Oaxaca y en el transcurso de este miércoles, se sumaron los estados de Durango, Sinaloa, Baja California, Morelos, Yucatán, Colima, Tabasco, Quintana Roo y Veracruz.

Luego viene la etapa de promulgación e implementación. La línea más polémica es la renovación de 1,600 cargos judiciales mediante voto directo. El primer periodo de transición será en el 2025 en el que se elegirán a los ministros de la Suprema Corte, como a magistrados del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial del nuevo órgano de administración. También a jueces y magistrados de circuito.

Creo que el cambio que se avecina le devolverá al pueblo el poder de incidir directamente en la impartición de justicia . Me parece positivo que luego de décadas el poder judicial sea movido de su zona de confort para comenzar a responder a los intereses de la ciudadanía y no a la de unos cuantos.

