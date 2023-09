La broncínea y llana vagina de la Eva súper gorda permanece casi virginal, prácticamente intacta, ignorada en su amplia raja. A su flanco izquierdo el obeso Adán, sin embargo, muestra un pene lustroso, dorado, ante el continuo manoseo al cual se ha visto sometido desde que colocaran estas monumentales esculturas de Fernando Botero en el Time Warner Center, frente al Columbus Circle de Manhattan, en la intersección de Broadway, Octava Avenida y el Parque Central.

Mientras transcurre un café, invadidos de sonrisas picaras, tímidas o audaces, se observan mujeres, hombres y niños, agarrar y manipular el pene y aun los testículos del Adán de Botero en tanto que alguien más les dispara la foto o toma el video. ¿Espontaneidad o propósito del autor?

Curioso ver cómo el brillo del órgano masculino contrasta con el bronce oscuro del resto del cuerpo, incluidas las nalgas, que por lo visto no han resultado igualmente atractivas. Más contrastante aún es que el órgano femenino conserva el color original. Algún pudor ha retirado las manos del triángulo hendido. No se niega la posibilidad de alguna caricia furtiva, pero acaso sea más atractivo el regordete pene por su abierta exposición, su condición de apéndice. ¿No extraña que no haya semejante interés por lo oculto? Bueno, no se trata más que de los rígidos labios de una vagina sin acceso al cálido interior.

Cuestionado, el escultor colombiano –que pronto alcanzará los 81 años- ha expresado su beneplácito por la íntima atención que neoyorquinos y turistas han puesto a su Adán gigante. Porque aunque el tono original es restaurado de vez en vez, no es posible evitar la vuelta del brillo. “El arte es comunicación, dice Botero,… Que la gente reaccione ante la escultura y desee interactuar con ella, es muy bueno… La sensualidad de la escultura ha sido comunicada”.

¿Arte, vacilada, curiosidad? Queda a la libre interpretación. Aquí, Eva y Adán:

La Eva de Botero en Nueva York.

El Adán de Botero en Nueva York.

El Adán de Botero interactuando con una admiradora.

P.d. Texto publicado originalmente en 2013 en SDPnoticias.

Héctor Palacio: @NietzscheAristo