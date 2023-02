Es probable que existan millones de mexicanos cuyo sueño principal no sea la eliminación de la pobreza o recuperar los bienes públicos perdidos tras las infaustas administraciones de corte neoliberal que hemos padecido, sino más bien que la Selección Mexicana sea campeona del mundo.

Esto ya ocurrió, u ocurrirá, mejor dicho, en el año 2058. Al menos es la literaria “premonición” del legendario escritor Gonzalo Martré (Hidalgo, 1928), quien me abrió las puertas de la “Fantomcueva” para platicar de “Gooool, el día en que México ganó el mundial”, novela de su autoría que debutó en las canchas literarias en 2012, pero que cuenta con una edición actualizada, misma que será presentada este 23 de febrero.

Pese a que México es un país netamente pambolero, la producción artística en torno al balompié es ínfima, sobre todo teniendo en cuenta los millones de fans que existen. Es por ello que me sorprendió gratamente encontrarme en Facebook con un cartel que anunciaba la presentación de este novelón “ciberpunk-futbolero”.

Luego de conectar con Martré gracias al escritor Juan Carlos Castrillón, el propio autor me contó la premisa de la novela y lo que le impulsó a escribirla.

Harto de los múltiples fracasos futboleros, que incluso hicieron que la Selección Mexicana recibiera el mote de “Ratones Verdes”, Gonzalo Martré consideró que era hora de que esos “roedores” ganaran algo, como un Mundial, aunque todo se tratara de pura literatura.

El autor de novelas aclamadas como Safarí en la Zona Rosa y Los Símbolos Transparentes, sitúa la historia de “Gooool, el día en que México ganó el mundial” en el año 2050, luego de que nuestro país ha sufrido un terremoto de dimensiones apocalípticas.

Gooool, el día en que México ganó el mundial de Gonzalo Martré/Daniel Jiménez

A partir de ese suceso, las diferencias sociales se agudizan y existe una redistribución geográfica que coloca a los ricos en Santa Fe y a los desposeídos en la periferia de dicha zona.

A esas alturas, el futbol mexicano también ha experimentado cambios; por ejemplo, el duopolio televisivo al que se acusa de haber controlado a la Selección Mexicana históricamente se ha transformado en una sola empresa que apuesta todas sus fichas a la “holovisión”, una forma futurista de consumir contenidos a través de hologramas y sin necesidad de tener una pantalla.

Gonzalo Martré aborda con mordaz y satírica pluma los problemas que han aquejado al futbol mexicano prácticamente desde sus inicios; por ejemplo, la multipropiedad (Holovisión es dueña de casi 20 equipos de los 36 que participan en el campeonato nacional) y el afán de los dirigentes de anteponer siempre el negocio a lo futbolístico, además de la corrupción que en distintos niveles ha impedido el desarrollo e incremento del nivel balompédico en nuestro país.

Para dar cuenta de la ambición de los dirigentes, Martré plantea que el más importante de ellos decide que México debe ganar el Mundial a costa de lo que sea. Incluso a costa de experimentar con jugadores, quienes, como suele ser, son vistos como meras mercancías.

La trama se va haciendo compleja al grado de proponer todo un entramado corrupto, el cual deviene en “androides futbolistas”, apuestas en contra del propio Tri y hasta viajes en el tiempo. Todo esto teniendo como epicentro el campeonato del mundo celebrado en 2058, en Inglaterra.

Finalmente, Martré y millones de mexicanos ven cumplido su sueño: por fin los Ratones Verdes se despojan del traje de la derrota y se erigen campeones con una tremenda goleada de 7-0 a Inglaterra, ocurrida ni mas ni menos que en el mítico estadio de Wembley. Algo no menos impactante es que una mujer DT es la que está al frente de ese milagroso -y dopado- equipo.

Ahí no para la cosa, ya que el título conseguido en la Copa del Mundo solo detona otra serie de sucesos que retratan de cuerpo entero lo podrido del futbol mexicano, pero para no “espoilear” más de la cuenta me detengo aquí.

Gonzalo Martré/Foto: Daniel Jiménez

Es poco probable que México sea campeón del mundo; quizá solo con “androides” y corrupción, o quizá, simplemente, seguirá siendo un sueño que jamás podrá cumplirse, más que en los terrenos de la literatura.

Como sea, el libro “Gooool, el día en que México ganó el mundial” se presentará este miércoles 23 de febrero en las instalaciones del Centro Cultural José Martí, ubicado en el corazón de la Ciudad de México; ahí se podrán adquirir ejemplares y de paso charlar con Gonzalo Matré, quien, por cierto, me confesó, ya casi al término de la plática que sostuvimos, que al igual que millones de aficionados se encuentra decepcionado debido a que el Chicharito Hernández no fue convocado por la Selección Mexicana para el Mundial Qatar 2022.