En el proyecto en el que estoy trabajando, los días oficiales del calendario no existen, así que el primero de mayo, también se trabaja. Es el primer día, desde que llegue a mi ciudad, que disfruto manejar e hice muchísimo menos tiempo para llegar a las oficinas donde estoy trabajando.

Un tramo donde me podría llevar 40 minutos, lo hice en la mitad del tiempo así que llegue sobrado a la oficina. Durante el trayecto en lugar de ver cientos de carros, solo vi decenas. Mire que hasta me pude parar a desayunar unos tacos de barbacoa y llegué temprano y sin problema.

El 30 de abril, me encontré en uno de esos cafés de la sirenita, a un amigo de la infancia. Tenía años de no verlo y tratamos de resumir eso en pocos minutos. Me contaba mi amigo que el solo iba a su oficina 2 o 3 veces a la semana y lo demás lo trabajaba desde su casa. También me dijo que los días que le tocaba ir a la oficina eran los días más cansados, no por ir a la oficina sino por el tráfico de traslado que le tocaba. Los otros días de la semana donde no tenía que ir a la oficina era un carro menos en la calle.

En la misma cafetería, las personas que se sentaron a lado mío hablaban de que no tenían que ir a la oficina todos los días, pero sí necesitaban salirse de casa pues el movimiento del hogar no les ayudaba a concentrarse lo suficiente para hacer lo que tenían que hacer. Imagino que estas personas estaban cerca de su casa, pero fueron a la cafetería para poder trabajar de manera más concentrada y sin distractores hogareños, nunca sobra una salida del ambiente de la casa para que nuestro cerebro se ponga a chambear.

Sería bueno que propusieran los candidatos a gubernaturas, alcaldías y demás cosas como trabajar en un transporte público eficiente para las personas que tienen que hacer trabajo “presencial” sí o sí y para los trabajadores que eventualmente pueden trabajar desde casa yendo ciertos días a la oficina.

Sí puede haber una necesidad de empresas de tener a sus empleados en las oficinas, pero con toda la tecnología que hay, también se pudieran hacer mini centros de trabajo cerca de casa de los empleados. Como ejemplo, ¿Cuánta gente cree que pueda trabajar en las oficinas de Oxxo? Digamos que unas 1,000 personas. Si Oxxo en colaboración con la gente de los gobiernos metropolitanos hace pequeñas oficinas de servicio cerca de las casas de sus empleados para que tengan las facilidades de sus oficinas cerca de las casas sin tener que ir a las oficinas centrales todos los días, ¿Cuánta calidad de vida le podrían dar a los empleados? ¿Cuántos coches se quitarían de la calle? La gente de Oxxo tiene conocimiento pleno de construcción y geolocalización por lo que eso sería algo muy sencillo de hacer. Tener una agenda semanal bien planeada como la de mi amigo que va dos días a la oficina y lo demás lo hace desde casa no es complicado. Y ese es solo un ejemplo. Aplica también para la gente de CEMEX, Arca, y demás ellos también tienen responsabilidad en la generación de tráfico en la ciudad.

La ciudad con menos coches daría la oportunidad a mayores reparaciones de la carpeta asfáltica y tenerla más al centavo para las personas que realmente la tienen que usar pues sus trabajos son presenciales.

Imagine eso para los espectáculos deportivos. El estadio Santiago Bernabéu no tiene estacionamiento. Para llegar ahí se tiene que llegar en transporte público o taxi sino no hay manera. ¿Cuántas líneas de transporte publico llegan cerca del estadio de Rayados o de Tigres? ¿Sería fácil llegar desde cualquier municipio? Solamente para el mundial tendrían que diseñar líneas especiales de camiones para llegar al Gigante de Acero de cualquier punto de la ciudad pues no existen o al menos yo no las conozco.

Hay muchas cosas qué hacer y aunque muchas caen en la responsabilidad de los presidentes municipales hay otras tantas que deberían de involucrar a los dueños de empresas también.

Galimatías

Estuve a lado de un transporte público por un tramo de unos 3 kilómetros y vi como subían y bajaban personas casi cada cuadra. ¿Cómo tener un servicio de trasporte eficiente si casi casi parecen taxis? Si hubiera paradas prestablecidas se pudiera ofrecer mejores tiempos de viaje a todos los pasajeros. Estudios hay, no sé si haya un valiente que quiera trabajar en cambiar las costumbres de los usuarios de trasporte público para bien.

En Europa, los camiones tienen paradas preestablecidas y es imposible que se paren en otro lugar que no sea una parada. Si quieren que el trasporte sea como en Europa, hay que empezar a pensar como usuario como ellos lo hacen.