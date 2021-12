El Día de los Inocentes: El día de los obradoristas

Y no, no lo digo en son de burla. Hoy es el Día de los Inocentes y hoy, por ende, es el día de los que los votaron por el presidente de este país.

Pero déjenme les cuento un poco para entrar en contexto acerca de qué significa este día:

La tradición marca que un día como hoy se gasten bromas muy pesadas o “inocentadas”, sin embargo, el origen de este día tiene poco de festivo y es bastante aterrador.

La matanza de los Inocentes es un episodio relatado en el Evangelio de Mateo ( Mt 2,16-18) y consiste en la supuesta orden de Herodes, Rey de Judea, de matar a todos los niños menores de dos años que había en Belén, tras enterarse del nacimiento de Jesús y la visita de los tres sabios de oriente.

Entonces, el Rey Herodes, al verse burlado por los Magos, se enojó tanto que mandó matar a todos los niños que había en Belén y en todos sus alrededores de dos años para abajo, no obstante, según Mateo, el Ángel del Señor se apareció en sueños y le dijo a José: “levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto; quédate ahí hasta que yo te avise, porque Herodes buscará al niño para matarlo”.

Teniendo todo esto en cuenta me atrevo a comentar aquí varios puntos: (Espero los obradoristas no se me ofendan) siempre he creído que las personas que votaron por Andrés Manuel López Obrador y creyeron en él, es porque fueron engañados, burlados; cayeron en una trampa, pues. Tal como pasa en el Día de los Inocentes.

Se dejaron engañar cual blancas palomas, con promesas que saben hoy que no se cumplieron, con discursos que saben que no fueron reales, con un montón de corrupción, y un montón de personajes de doble cara que el presidente cobija y protege, a pesar de sus fechorías.

Pero no es culpa de los obradoristas, se dejaron engañar, así tal cual. ”Inocentes palomitas”.

Por otro lado, se cuenta que existe la teoría de varios expertos que dicen que la matanza de los bebés en realidad nunca se llevó a cabo y que fue un invento digamos para enaltecer a Jesús.

Espero, entonces, ya que el padre Solalinde ha comparado a este presidente con el mismísimo Jesús de Nazaret, que se pueda llegar a decir en algún momento que no ha sido cierto esto de que muchos niños han fallecido por el desabasto de medicamento oncológico, y entonces se pueda saber que el presidente al fin le brindó a todos los niños su tratamiento y de manera gratuita.

Y así se pudiera enaltecer su imagen, como la de Jesús cuando salvó a los bebés avisándole a José de la matanza y poniéndolos a salvo. Solo eso nos faltaría para que verdaderamente al presidente ya no se le señale de la manera como se le ha señalado.

En fin… Muchos fueron ingenuos, muchos creyeron, muchos fueron Inocentes, muchos fueron engañados, no fueron tontos, no fueron malos, fueron ingenuos por haber creído… Sucede que en un día como hoy todo lo que podría parecer broma en este gobierno no lo es, y ojalá lo fuera.

En el Día de los Inocentes, cuando te hacían una broma, suspirabas aliviado pensando que sólo había sido eso: justamente, una broma. Aquí por más que nos frotamos los ojos queriendo creer que todo es una simple broma, no lo es. Está ahí y es real.

Ojalá quedara en el anecdotario, ojalá quedara en un Día de Los Inocentes todo lo que hoy vive México y nada más. Pero este sexenio pareciera ser un largo y eterno 28 de Diciembre.

Ya no te pido que hoy no te dejes engañar. Ya hemos sido engañados.

Claudia Santillana Rivera en Twitter: @panaclo