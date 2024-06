Se pierde con Venezuela es cierto, muchos dirán que contra beisbolistas, pero no es así, la ‘vinotinto’ ha mejorado mucho en fútbol en la última década. Pero además, México fue superior, sobre todo muy superior en los primeros 45 minutos.

¿Por qué no se capitalizó dicho dominio?, vaya, porque se insiste en mantener dentro de la selección y además cómo titular a un Santi Giménez qué ya se cansó de demostrar que no tiene el nivel para selección nacional alguna; el balón que falla en un mano a mano es grosero, es una pelota que hasta mi sobrino de nueve años la mete, pero el (como en el penal aquel vs Surinam) no, no y no.

Pero eso si, se dejó fuera de la convocatoria a nuestro mejor (quizás único) hombre gol que es Henry Martin, mención aparte es la de Orbelín Pineda, que hace tiempo no se nota algo bueno de su parte en el tri; el penal qué falla es lastimoso, porque antes, antes de largarse a Europa a una porquería de liga (Grecia) un penalti no lo fallaba; hoy, ya lo vemos que sí.

¿Por qué se lleva a Copa América a un Santi Giménez y a un Orbelín Pineda y se deja fuera a Henry Martin?, ¿quieren saber?, bien, es por la estúpida y llena de complejos, razón de que están en Europa, en ligas qué no han hecho más que hacerles perder el nivel que tenían antes de partir, pero allá viven, de ese tamaño es el malinchismo mexicano, y lo mismo se ve en nuestra liga, inundada de extranjeros y robando sitios a los jóvenes mexicanos.

Mientras no se confíe en el talento mexicano y no se repare en la calidad de nuestra liga, se privilegie y se tenga cómo criterio que el vivir en Europa da pase directo a selección nacional, esperemos pasajes muchos más calamitosos que el de anoche contra Venezuela. Si no se quiere entender eso, pues entonces preparémonos ya para ser el peor país - selección anfitriona en la historia de las copas del mundo en el ya no tan lejano 2026.

Lo he repetido cien veces: si se va a emigrar es para mejorar, cómo en la actualidad sólo hay dos casos: Johan Vázquez en Italia (la capital mundial de los sagüeros, cómo el) y Edson Álvarez, los demás, entiéndanlo, dan lastima y no tienen el nivel de selección por el sólo hecho de estar en Europa. Punto.