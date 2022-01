El Covid del presidente y el decálogo para sobrevivir a él

Al presidente AMLO hoy en su mañanera se le escuchó ronco y mormado. Hace apenas dos días, comentó que había estado en contacto con Tatiana Clouthier, secretaria de Economía, quien a su vez confirmó su contagio.

Uno de los reporteros le hizo la observación de que no se le escuchaba que estuviera bien, de salud ante lo cual AMLO respondió:

“Amanecí ronco, hoy en la tarde me haré la prueba de Covid, pero yo creo que es gripe”

Este mismo pensamiento millones lo han tenido: “yo creo que es gripe”. Gracias a que el presidente y también sus secretarios y subsecretarios de Salud constantemente han mandado señales de que no hay nada de qué preocuparse con respecto a la nueva variante Ómicron (ni tan nueva, porque ya vienen otras), y de que es una simple gripa.

La cosa está en que la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, el día de ayer dijo que “si se sienten mal, asúmanse como contagiados y ya ni se hagan la prueba de Covid”. Y entonces ¿Por qué el presidente no se asumió como contagiado y más allá de hacerse o no la prueba (porque todos sabemos que para él siempre habrán disponibles) no se aisló y cuidó de no contagiar a otros?

¿Es en serio que a este presidente no le importa no nada más la salud de otros sino la suya? Porque salir resfriado en la mañana a dar la conferencia de prensa es tentar al mismo diablo, y buscarse una neumonía o una pulmonía, cosa que nadie lo deseamos. Entonces ¿por qué se envalentona de esa manera? Y es que el presidente ha tomado al Covid como su peor enemigo; como si tuviera personalidad, rostro y forma, y estuviera en contra del presidente .

Entonces, el presidente ha visto al Covid como alguien que puede dañarlo pero no nada más en su salud, sino en su imagen y en su poderío. Por eso nunca lo aceptó del todo, por eso lo minimiza y casi no le gusta hablar de él, y piensa que es mejor enfocarnos en cosas lindas, como el decálogo que lanzó el Gobierno de México para enfrentarlo : La verdad es que es de dar risa.

Decálogo de la Ssa

Vayámonos por partes:

Sabemos que el Gobierno no da información completa y veraz, y ocultan datos y cifras entonces ¿de dónde quieren que nos mantengamos informados? Actuar con optimismo cuando cientos de familias se quedaron sin empleo, cuando un solo ingreso ya no es suficiente, cuando miles de hogares perdieron a algún ser querido, ¿cómo se le hace para mantenernos optimistas? El que redactó esto lo hizo desde la comodidad, la solvencia económica y el lujo sin duda. No ser egoístas: ¿No es egoísta el presidente al no quererse hacer la prueba, no cuidar de su salud y aún estando “acatarrado”, como él dice, seguir con su mañanera donde acuden cientos de periodistas y gente de su gabinete. ¿No es ser eso egoísta? ¿Qué tiene que ver qué tengas interés por las cosas materiales con el Covid? Esto lo dice para que precisamente la gente no intente comprar cosas porque simplemente descubrirá que no le alcanza el dinero. No siempre la medicina es la mejor prevención. Yo tuve cáncer de mama y lo detecte a tiempo pero no por que haya sido a tiempo dejo de costarme muchísimo dinero erradicarlo. ¿Cabe aquí este punto? Cuando te enfermas aunque lo detectes a tiempo, te enfermas y hay que acudir a centros médicos. Este punto suena muy hermoso; pero para disfrutar todas las delicias que menciona, por lo general hay que gastar dinero, un dinero que no tenemos; al menos no para paseos al mar o a la montaña. Tenemos que trabajar, conseguir el sustento, y si bien nos va sobrevivir al virus. Entonces suena hermoso pero fuera de lugar. Optemos por la alimentación fresca y natural. Bueno, queda claro que al menos en McDonalds una ensalada cuesta 100 pesos y una hamburguesa 50 esos. Comer sano es carísimo. Y muchas veces los mexicanos muy pobres basan su alimentación en la coca cola y en algunas papitas. Otra vez insisto que el que escribió esto, lo hizo desde el HUNAN. Hacer ejercicio a veces no es para todos. La situación que se vive de extrema pobreza y de violencia intrafamiliar hace que las ganas de hacer ejercicio queden en segundo plano. El ejercicio es más bien para los fifís, que no tienen que preocuparse de gran cosa en la vida y entonces sí pueden tener tiempo para ejercistarse y estar súper fitness. Tampoco entiendo qué tiene que ver eliminar las actitudes racistas y sexistas con el Covid. Si bien es evidente que debemos de eliminar todo vestigio de racismo y sexismo y discriminación en nuestra persona y en nuestra sociedad, no sé qué tenga que ver con el Covid. ¿Supongo que si los morenos no odian a los de tez blanca y los de tez blanca no odian a los morenos el Covid atacaría menos? Buscar un camino espiritual está bien. Buscar una utopía es buscar lo irreal. ¿Están usando el término adecuado? Y si nos vamos por este último punto, ¿ya no nos da Covid porque espiritualmente estaremos mejor?

En fin, quizá las intenciones son buenas, quizá estoy muy amargada, quizá es que ya abrí los ojos y me doy cuenta de la realidad y todavía hay algunos que mantienen cerrada la mente y sentidos y no se dan cuenta que vamos en caída libre. Pero suenan lindos estos puntos de este decálogo, no se puede negar.

Amor y paz para todos.

Claudia Santillana Rivera en Twitter: @panaclo