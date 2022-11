Voy a comentar el artículo de Carlos Loret de Mola publicado este miércoles en El Universal, “Un problema llamado Harfuch”.

Antes diré que creo en la palabra del presidente López Obrador. Si él dijo que las candidaturas en Morena se decidirán mediante encuestas, así será.

Nada de dedazos de AMLO. Lo saben quienes buscan la candidatura presidencial —Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López— y quienes podrían apuntarse para buscar en 2024 la jefatura de gobierno de la Ciudad de México por el partido Morena, Rosa Icela Rodríguez, Martí Batres, Omar García Harfuch, Clara Brugada y Gerardo Fernández Noroña.

Ahora paso al texto de Loret de Mola. Empiezo por sintetizarlo. Dice el columnista de El Universal:

1.- Que Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana de la capital del país, “está políticamente enrachado”.

2.- Que Harfuch es el mejor posicionado para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México.

3.- Que eso representa un grave problema para la oposición.

4.- Que eso representa también un grave problema para Morena.

5.- El problema para Morena es que García Harfuch no es un izquierdista puro.

6.- Que “está claro que los que mandan en Morena no quieren a quien hoy aparece como su mejor ficha para la Ciudad de México”. Especialmente, según Loret, no quiere a Harfuch el presidente AMLO, lo que me parece bastante dudoso.

7.- Que quienes mandan en Morena prefieren a Rosa Icela Rodríguez, Martí Batres o Clara Brugada.

8.- Que Harfuch es el funcionario consentido de Claudia Sheinbaum.

9.- Que la oposición —agrego yo, no Loret, tan ilusionada con la posibilidad de ganar la CDMX— no tiene manera de vencer a Harfuch, quien “va arriba en las encuestas” y que “si llega a ser el candidato morenista al gobierno de la Ciudad de México, es capaz de hablarle a un sector de la sociedad que la oposición considera que tiene en la bolsa”.

10.- Que Harfuch podría coquetear con la oposición si Morena lo rechazara.

Mis comentarios:

1.- Omar García Harfuch encabeza las encuestas, es verdad, pero no se ve tan amplia su ventaja sobre Rosa Icela Rodríguez, Martí Batres, Clara Brugada y Gerardo Fernández Noroña.

2.- Harfuch sobre su futuro solo ha dicho que quiere seguir trabajando con Claudia cuando esta sea titular del poder ejecutivo, es decir, que aspira a ser parte del próximo gabinete presidencial.

3.- Si Morena decide incluir en las encuestas a García Harfuch y este gana, será candidato a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, le guste o no al presidente López Obrador. Ello porque Andrés Manuel jamás traicionará su palabra.

4.- ¿De qué depende que Harfuch entre a la encuesta de Morena? De que lo proponga alguien —podría ser Claudia, podría ser el siempre pragmático AMLO— y desde luego de que él acepte participar en tal contienda.

5.- Si entrara en la encuesta y ganara, Harfuch sería candidato de Morena en la capital del país.

6.- Si se le incluyera en la encuesta y perdiera, Harfuch no sería candidato de Morena en la CDMX, sino alguien más —Rosa Icela, Martí, Noroña, Brugada—.

7.- Creo que el problema no es de Morena… o ya quisieran el PRI y el PAN tener ese problemón de contar con fuertes candidatos y candidatas.

8.- Sin duda el problema es de la oposición a la que empieza a caerle el veinte de que su sueño de ganar la jefatura de gobierno de la Ciudad de México es una misión si no imposible, complicadísima.

9.- ¿Harfuch candidato de oposición? Loret lo ofende al ponerlo en el grupo de los obsesionados con ser candidatos, Monreal, Ebrard, etcétera.

10.- Creo que Omar García Harfuch se mantendrá leal a Claudia Sheinbaum, a quien le debe el mejor momento de su carrera. No veo al secretario de Seguridad de la CDMX como un ambicioso vulgar, sino como alguien satisfecho con lo que ha logrado haciendo equipo con la jefa de gobierno.