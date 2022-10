Omar Garcia Harfuch, Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (CDMX), la rompe en TikTok, donde usuarias de la plataforma dicen que le tienen envidia a su perra.

Y es que diversas usuarias de TikTok, destacan las cualidades del funcionario capitalino, aunque la mayoría de los halagos, no se refieren a su desempeño como secretario de Seguridad.

Lo anterior debido a que si bien algunas internautas sí se enfocaron en factores como la valentía y el arrojo de Omar García Harfuch, la gran mayoría se fijan en otras cosas.

Omar Garcia Harfuch rompe corazones en TikTok

Por medio de un video que recopila distintas imágenes de Omar García Harfuch junto a su perra, una usuaria de TiktTok dijo tenerle envidia a la mascota del funcionario.

Haciendo un doble sentido, la usuaria “yosoy_greciacam” lamentó no “ser la perra” del titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México (CDMX).

Si bien en el TikTok que tiene de fondo la canción Only Love Can Hurt Like This , no se hace referencia al aspecto físico de Omar García Harfuch, la “envidia” a su perra se refiere a ese elemento.

Al respecto, en los hashtags que se colocaron en el video que tiene hasta el momento más de 8 mil “me gusta”, se incluyen algunos como “crush”.

Fans de Omar García Harfuch lamentan no ser su perra, pero no se refieren a la mascota

De la misma forma, en los comentarios del TikTok otras fans de Omar García Harfuch coinciden con los lamentos por no ser “la perra” del funcionario capitalino.

En los comentarios, las seguidoras del secretario de Seguridad destacan que está “cada día más guapo”, por lo que se suman a la afirmación del video.

Incluso, siguiendo con el juego de palabras, una de las usuarias destacó que también desearía “ser la perra” de Omar García Harfuch, aunque aclaró que no en el sentido de ser la mascota.

Fans de Omar García Harfuch (Especial )

¿Quién es Omar García Harfuch?

Omar García Harfuch nació el 25 de febrero de 1982 en el municipio de Cuernavaca, Morelos, y a sus 40 años, ha ocupado diversos cargos en la función pública y la policía mexicana.

Es hijo del exdirigente nacional del PRI, Javier García Paniagua y la actriz y cantante María Harfuch Hidalgo, quien es mejor conocida como María Sorté.

Omar García Harfuch también es nieto de uno de los militares que participaron en la revolución mexicana, Marcelino García Barragán, quien fue secretario de la Defensa Nacional en el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz.

En cuanto a su vida académica, Omar García Harfuch es egresado de la carrera de Derecho y licenciado en Seguridad Pública.

Asimismo, cuenta con estudios de especialización en seguridad por la Universidad de Harvard y en el FBI, así como en la DEA de los Estados Unidos.