El caos en el reingreso a clases: Sí o no de manera presencial

Claramente invitan al regreso presencial cuando la mejor medida y que al menos o afortunadamente algunas escuelas optaron era el retorno en línea, sin opción a un regreso híbrido.

La decisión del regreso en línea de muchas escuelas de México nos habla de una clara desconfianza en nuestras autoridades, pero también nos habla de tomar las riendas del curso de esta pandemia y de la responsabilidad que se ha ido adquiriendo para enfrentar esta nueva variante del virus.

No perdamos de vista que desgraciadamente casi todas las escuelas públicas no tienen la opción en línea y lo que es peor aún, muchos niños no tienen acceso al internet. Entonces ahí no hay opción: o regresan y se contagian niños y maestros o se quedan sin clases.

En el colegio de mis hijos la decisión clara y contundente fue el regreso en línea, lo cual me parece una decisión bastante bien tomada y planeada con antelación. Desde la semana pasada fuimos comunicados de las nuevas medidas; muchos niños entrarían al colegio de manera presencial recién pasadas las fiestas de Año Nuevo, quizá pensándolo bien el calendario de la SEP tampoco estuvo bien planteado, poner de regreso a clases a los niños 48 horas después de haber celebrado el Año Nuevo es un total despropósito.

Pero la SEP (o llámese Gatell que es lo mismo porque todos sirven para lo mismo y le sirven al mismo) no reparó en ello y así, sin mediar consecuencias, lanzó la atenta invitación a que los niños y niñas asistieran de manera presencial, porque daba igual si estaban contagiados, porque daba igual que todos los maestros hubieran estado vacunados con una vacuna que no fue eficaz.

No sé su doña Delfina Gómez estará enterada de qué hay una nueva variante y que es muy, muy contagiosa, pues por favor ojalá lea mi columna y se entere, y puedan hacer cambios en el planteamiento del reingreso a clases.

Las clases en línea son la opción más viable y más segura para evitar más y más contagios. Aún es tiempo de calcular los posibles daños y evitarlos.

Yo estoy de acuerdo. ¿Y tú?

Claudia Santillana Rivera en Twitter: @panaclo