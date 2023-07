El amigo de Kafka, en efecto, Jacques Kohn, quien era un hombre viejo y derrotado. La historia la cuenta Bashevis Singer. No había leído a este autor. Lo hice porque un hombre sabio me lo mencionó ayer que hablé de la ficción de Jorge Castañeda y Héctor Aguilar Camín acerca de que viene un desafuero en contra de Xóchitl Gálvez.

Es una tontería lo que ambos intelectuales plantean, pero me hizo recordar un desafuero verdadero, el de AMLO en el sexenio de Vicente Fox, desafuero que Castañeda celebró como un jaque mate contra el político de izquierda.

Jacques Kohn en el cuento ‘Un amigo de Kafka’ narra sus partidas de ajedrez fundamentales, contra el destino, o más bien, el Destino:

“Todos jugamos al ajedrez con el Destino”.

“El Destino mueve una pieza, y nosotros movemos otra”.

“El Destino intenta darnos jaque mate en tres jugadas, y nosotros intentamos impedírselo”.

“Nos consta que no podemos ganar, pero sentimos la necesidad de oponer resistencia”.

“Admiro a mi adversario. A veces su ingenio me pasma”.

“No cabe duda de que mi adversario planea jugar lentamente. Seguirá con su táctica de quitarme todas mis piezas, una a una”.

“Sí, todo no es más que un inmenso juego de ajedrez”.

“Y si no hay Dios, ¿quién es ése que juega al ajedrez con Jacques Kohn?”

Ayer Andrés Manuel demostró, con encuestas, que el Destino está de su lado —y del lado de Morena… y de la aspirante presidencial líder en la izquierda, Claudia Sheinbaum—.

López Obrador refutó la ridiculez del desafuero de Xóchitl recordando que el hoy presidente siempre ha estado a favor de la libertad, lo que me consta.

Pero como eso no iba a ser suficiente para que los y las columnistas le creyeran dio a conocer dos encuestas recientes, una de El País y la otra de Covarrubias y Asociados.

Encuesta

Quizá AMLO confundió a la empresa Covarrubias y Asociados con De las Heras Demotecnica, porque la primera —fundada por la entrañable Ana Cristina Covarrubias — publicó, en La Vanguardia, de Barcelona, España, minutos después de que el presidente la mencionara en la mañanera.

El hecho es que tres encuestas respaldan los dichos de Andrés Manuel —cuatro, si como apunta Jorge Zepeda Paterson en Milenio, se incluye la de Mitofsky en El Economista—.

Covarrubias en La Vanguardia, de Barcelona; Enkoll en El País, de Madrid; De las Heras Demotecnia en su propio sitio de internet, y Mitosfky en El Economista confirman lo afirmado por AMLO y que hoy sintetiza con sus propias palabras Zepeda Paterson en Milenio:

“Había la duda de si el arranque abierto de las precampañas de las corcholatas, ya separadas de sus respectivos puestos, marcaría una diferencia en la tendencia que desde hace meses ha convertido a Claudia Sheinbaum en la favorita”.

“Existían dos interrogantes de fondo: a) si Marcelo Ebrard , ya en plena campaña, sería capaz de alcanzar a la puntera o a reducir significativamente la distancia que los separa; y b) si Adán Augusto López podía meterse en la disputa entre los dos principales contendientes e incluso arrancarles el primero o el segundo lugar”.

“Según Enkoll , Claudia obtendría más votos que Marcelo frente a la oposición, y Mitofsky la coloca 10 puntos por arriba, mientras que Covarrubias 11 puntos”.

“Más aún, el nuevo dato, la aparición de Xóchitl y su muy probable conquista de la candidatura de la oposición, le otorgan a Sheinbaum un argumento adicional: la competencia entre dos mujeres neutraliza cualquier especulación sobre un impacto del voto femenino”.

“La campaña del exsecretario de Gobernación, que algunos vieron como un posible caballo negro en la carrera, no alcanzó a despegar”.

Hoy en Milenio el señor Aguilar Camín acepta, de mala gana y todavía jugando un poco al Tío Lolo , que no habrá desafuero: “Por lo pronto, basta que diga (AMLO) que No permitirá el desafuero de la senadora Gálvez. Que no permitirá que se haga con ella lo que le hicieron a él”.

El Destino ha derrotado a quienes pretendieron sacar a López Obrador a la mala de la contiende presidencial de 2006.

Andrés Manuel jamás estuvo en jaque mate —El Güero Castañeda se equivocó—, superó aquella crisis, con el tiempo ganó la presidencia y ahora presume que su partido, Morena, arrasará en 2024 —no lo dice Andrés Manuel, seguramente por respeto a Ebrard, pero las encuestas de AMLO apuntan a una victoria de la líder en las mediciones, Sheinbaum—.

Las Moiras, que son las diosas que tejen el Destino humano, juegan a favor de Morena, de AMLO, de Sheinbaum.

Voltaire identificaba el destino con la prudencia. Quizá esta sea la razón de que estén perdiendo el juego de ajedrez político las personas imprudentes, como Castañeda y Aguilar Camín —y Claudio X. González y demás estrategas y promotores de la ya desinflada, una verdadera reina de la imprudencia, Xóchitl Gálvez—.