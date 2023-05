Lo que está en juego en el Estado de México es un cambio de régimen hacia la perfección de la democracia, frente a una involución y expresión autoritaria.

También se estará definiendo el papel de los partidos políticos, pasar de ser un “club de élite” donde priva la decisión de un solo hombre que controla la lista de candidatos y de quiénes pueden o no competir por un cargo de elección popular, a la idea básica de que el instituto que representan es un proyecto emanado de la sociedad.

Partidos podridos

Los partidos políticos sin excepción muestran una grave crisis en sus liderazgos, para nadie es desconocido que Morena fue creado con la única intención de llevar a AMLO al poder, la ideología fue lo de menos, nació de él y para él; en tanto el PVEM y el PT, son partidos que fueron creados por Salinas de Gortari como forma de control de una parte de la “oposición”.

El PAN nació como parte de una lucha democrática no emanada del poder, mientras que el PRI y el PRD surgieron de la batalla democrática del siglo pasado, sin embargo, no significa que no estén en crisis, por el contrario, actúan igual que quienes hoy ocupan el gobierno, aunque con una menor capacidad de influencia.

De ahí la importancia de las elecciones mexiquenses.

La candidata de Morena fue impuesta por el dueño del partido. El presidente que se dice demócrata designó a su “corcholata” simulando encuestas, pero todos sabemos que el “gran elector” es el mandatario.

Delfina Gómez no tiene independencia, su encomienda es ejecutar las instrucciones de López Obrador sin decir “ni pío”. Más allá de sus muchas carencias profesionales y de su trayectoria manchada por la corrupción, está limitada a actuar por vía propia, debe mantener el discurso de su jefe, referenciar y reverenciarlo todo el tiempo.

La alianza

El ejercicio de la oposición es novedoso, primero, porque se conjuntó una alianza entre cuatro partidos cuyo planteamiento, a diferencia de anteriores alianzas, no parte de un acuerdo cupular sino de la base de cada uno de los partidos participantes.

Otro elemento importante es que, para conformar la alianza se trabajó en una propuesta de gobierno de “ coalición ” producto de intensos debates pláticas e intercambio de propuestas y se logró alcanzar una propuesta que conjuga a todas las corrientes en un proyecto plural e incluyente.

Alejandra del Moral

La candidata a la gubernatura no surgió de un acuerdo cupular de las dirigencias de los partidos, ni mucho menos fue impuesta por el gobernador de la entidad, Alfredo del Mazo.

La candidatura fue producto de un escrutinio entre los cuatro partidos coaligados y en parte, de cara a una sociedad civil que en el Estado de México es bastante participativa.

Un factor relevante para alcanzar esta importante decisión está en el marco de la lucha expresada por la sociedad civil en defensa del INE en las marchas y concentraciones del 13 de noviembre de 2022 y del 26 de febrero de este año.

A pesar de los dirigentes de los partidos opositores, particularmente de Alejandro Moreno Cárdenas del PRI y Marko Cortés del PAN, la alianza opositora se conformó a partir de principios democráticos y de las estructuras locales de los partidos políticos, que bien ha sabido representar Alejandra del Moral.

En esta ecuación, resulta relevante la posición que juega el PRD como único y verdadero bastión de la izquierda democrática que queda en México y la forma en que se han incorporado activamente en la campaña impulsado las propuestas de la izquierda por las que siempre han luchado.

Alejandra del Moral bien ha hecho en mantener una distancia de los dirigentes de los partidos y de algunos exgobernadores, particularmente de Eruviel Ávila, que han sido cooptados por AMLO y de quienes no ha recibido apoyo.

En esta alianza el PRD es el partido que más arriesgó por la democracia y bien merece un reconocimiento por mantener vivos los principios de la izquierda democrática. Valdría la pena que logren salir fortalecidos y formen parte de la nueva fisionomía democrática que se configura en el país.

El voto ciudadano debe ir al PRD para no darle poder a las cúpulas corruptas del PRI y del PAN.

Twitter: @diaz_manuel