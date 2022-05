Hoy nos sorprende de nuevo Marcelo Ebrard con su casi capa y disfraz de supermán saliendo a decir que “Diez familiares de víctimas de la tragedia de Uvalde, nos pidieron apoyo para asistir al funeral en Texas. “México” los acompaña así como a quienes perdieron a sus hij@s en su inmenso dolor y abraza a toda la comunidad afectada. Condolencias al pueblo de Estados Unidos”.

Inaudito que Marcelo Ebrard quiera hacerse el héroe en la descripción de su tuit, dando a entender que gracias a su generosa ayuda y a su bondad, diez familias volarán rumbo a Texas para velar a sus seres queridos. Entonces también estamos hablando aquí de un tema crucial: Quiere decir que si diez familiares mexicanos quieren ir a los funerales de los pequeños, entonces diez niños fueron de origen mexicano y no se ha querido decir eso? ¿Y porqué no decirlo y confirmarlo?

Porque para el presidente y hasta para Marcelo, el que hayan pequeños asesinados de origen mexicano les ofende y les golpea políticamente hablando. Porque apenas hace unos días el presidente puso una canción de los Tigres del Norte donde la letra narra la angustia de un mexicano migrante que vive en EU pero que se siente infeliz, y el que hayan niños fallecidos de origen mexicano no es algo que se pueda aplaudir, porque son familias que no encontraron oportunidades en su país y tuvieron que emigrar hacia el “american dream”.

Me parecía hasta hace poco que Marcelo en su carrera presidencial no lo estaría haciendo tan mal dentro de todo y a pesar de todo… Pero ya querer colgarse la medalla de súper héroe ante una tragedia de está dimensión suena más a politiquería barata que nada. Porque en México diariamente hay familias enteras que son destruidas por la delincuencia, por el narco, por el crimen organizado. Ante ello hace caso omiso y entonces sí le duele lo qué pasó en Uvalde, pero no le duele lo qué pasa en el país que él se encarga también se dirigir pues es canciller. No es un puesto menor, el presidente además le ha dado mucho mayor poder y atributos que cualquier otro canciller en la historia de México. No nos olvidemos de que casi se volvió el superhéroe de las vacunas y su “misión cumplida, señor Presidente”.

Díganle a Marcelo Ebrard los que me leen y lo conozcan que cuando se quieren hacer las cosas con el corazón, se hacen. No se adornan con tuits en donde da a entender que a él le pidieron el favor de trasladar a estas familias mexicanas a Texas y que gracias a él, así se hará.

En medio de este tuit egocéntrico y politiquero están diez familias mexicanas que perdieron a un pequeño, por haberse tenido que ir a vivir a otro país esperando las oportunidades que su país de origen no le dio.

Estoy tan enojada, tan frustrada, tan indignada. Lo dejo a su consideración, quizá yo soy la que ve todo mal. Ustedes tienen la última palabra.