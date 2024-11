Sonora Power

Tal como ocurría hace 8 años, vientos de catástrofe soplan desde el norte ante la eventual elección de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos .

Enfrente de él y como contención política está la candidata demócrata Kamala Harris, y todo marca un empate potencial, con ligera ventaja para la candidata californiana.

Trump como acostumbra, busca espantar con el petate del muerto, amenazando y haciendo aspavientos respecto a que subirá los aranceles y cancelará el acuerdo comercial con México. Antes su argumento era la inmigración ilegal, ahora lo es el narcotráfico.

El candidato republicano es un bullie, el abusador del barrio, que pretende intimidar a quien ve como el rival más débil. Ya en el pasado lo hizo con un debilitado Enrique Peña Nieto, para después sentarse a dialogar y negociar con Andrés Manuel López Obrador.

Nunca cumplió ninguna amenaza, solo las uso para tener un punto de negociación fuerte, al final consiguió a través del hoy secretario de economía Marcelo Ebrard Casaubón, lo que quería, que era un refuerzo de la seguridad en la frontera.

Hoy la realidad es distinta, Claudia Sheinbaum no es una gobernante débil o poco activa, es una mujer con pleno conocimiento de la realidad binacional y sabe tratar con sujetos como Donald Trump.

Además como es ya sabido, Claudia Sheinbaum Pardo ni se intimida, ni se dobla, es una dura negociadora y conoce la realidad económica global y sabe que Estados Unidos necesita tanto de México, como México necesita de Estados Unidos, por lo que es de esperarse que al definirse un triunfo, podrá sentarse a la mesa de dialogo con el que sea que gane y tomar los mejores acuerdos.

Ahora mi opinión respecto a Donald Trump, más allá de su estridencia, es que es tan bueno o tan malo como Kamala Harris. Ninguno de los dos está a favor o en contra de México, de hecho ambos están a favor de su propia visión y ambición política, y de los grupos de poder político y económico que representan., y claro a favor del interés de la súper potencia, los Estados Unidos de Norteamérica.

Lo escribí hace meses en este espacio y lo reitero, los norteamericanos no tienen amigos, ellos solo tienen intereses y hoy la vuelta de la historia ha colocado a México como el interés primordial de los Estados Unidos.

Somos hoy el principal socio comercial y su aliado fundamental para garantizar la seguridad de su territorio, porque compartimos una enorme frontera con ese país.

Hay en marcha grandes planes para refundar el desarrollo tecnológico e industrial y en especifico para que nuestro país vecino del norte conserve el estatus de la mayor economía del mundo.

En la visión geo económica del globo, la mayor amenaza para los norteamericanos son los chinos y algunos otros países del sudeste asiático, y ellos no están dispuestos a permitir que se les quite la posición de supremacía global.

Para lograrlo necesitan de todos sus aliados, Canadá es uno de ellos, Reino Unido e incluso Japón son los otros, sin embargo esa misma vuelta de la historia ha colocado a México en una posición de privilegio, como la economía emergente del momento, un país que avanza y consolida su democracia, que tiene una fuerte participación ciudadana, que ve crecer además su mercado interno.

México a diferencia de Canadá tiene una enorme reserva de capital humano, dispone de vastos recursos naturales y de un elemento que en la economía de hoy es fundamental, es decir su ubicación geográfica que facilita el desarrollo logístico de los negocios a mucho menor costo que sus otros socios.

México es hoy la economía 12 del mundo y en breve entrará al top 10 entre las economías del globo.

Ahora si me preguntan quién de los candidatos me cae mejor, tendré que decir que Kamala Harris, eso no significa que sea mejor o menos agresiva que Trump. Es simplemente que representa una visión progresista, muy del pensamiento liberal de California, que me hace sentir más cómodo con ella.

Eso no significa que sea mejor para México. Ella será implacable con la agenda bilateral.

Sin embargo si es el tema de las drogas y el narco lo que preocupa a Estados Unidos, sus políticos antes de actos de efectismo político, tendrán que revisar lo que ocurre ahí dentro, con una sociedad en decadencia y adicta a todo tipo de sustancias .

El día de hoy, martes 5 de noviembre es fundamental, porque la espera ha terminado. Eso es todo.

