Varguitas, el lloroncito de Cochabamba

Vargas Llosa , el premio Nobel de literatura de 2010 ; aunque ello no le da autoridad política, al menos no en su tierra donde fue repudiado por gran mayoría en su intentona de ser presidente, aplauso a los peruanos, no permitieron ese despropósito…

Algunos de sus compatriotas peruanos no lo presumen dentro de su gran acervo cultural nacional, al contrario; cuentan su pasado como algo vergonzoso, incestuoso e inmoral, recordando sus amores entre familia , primero con la tía, después con la prima hermana que entre los enredos familiares resultaba sobrina de la primera esposa , a la que también abandono junto a sus tres hijos para ir en pos de Isabel Presley , la madre del famoso Enrique iglesias… exacto, hijo de julio… tremendo breviario cultural no es sino con la intención de entender un poco la conducta moral del adepto “criticante” de la política interna actual de nuestro amado país…

Al peruano aspirante a español, Vargas Llosa , le gana su resentimiento a la hora de hablar de política mexicana, “ultraderechoso”, como es sabido por todos bautizó como dictadura perfecta al régimen priista, ¿por encargo de alguien? ¡Vaya usted a saber! El caso es que le encanta vestir de azul y sus amigos mexicanos son más azules que los pitufos…

Muchos atribuyen ese calificativo al priismo —la dictadura perfecta— como el principio de la debacle del otrora partido poderoso, presidencial de México. Bueno al menos sirvió tal mote para una película de la famosa trilogía donde el protagonista Damián Alcázar de la mano de Luis Estrada, nuevamente se luce a diestra y siniestra, dejando muy mal parado a Peña Nieto y a la empresa televisa… ¡Ups!

El escritor peruano soñó con ser presidente de su propio país, pero los peruanos no se chuparon el dedo ni mordieron el anzuelo, le dejaron con las ganas y palmo de narices… Hoy con Pedro Castillo sobre del trono y con el bastón de mando de Machu Pichu; con camino totalmente opuesto a los ideales del novelista, debe traer el hígado amarillo…

Los conocedores de la historia cuentan que Vargas era un niño burguesito, mimado y consentido, hijo de mami; tal cual lo dibuja Julia en el libro: “Lo que no dijo varguitas”. La tremenda anécdota que con gusto y placer contaba Julia, su primera esposa da el encabezado perfecto para comenzar esta columna. Ella refiere al hablar de su ex marido: “Cuando lo volví a ver nuevamente, él tenía 19 años y yo 29: “Así que tú eres el hijito de Dorita, ¿ese chiquito llorón de Cochabamba?”. Y bueno Patricia, la segunda abandonada también le decía: “Mario, tu para lo único que sirves es para escribir”, esto en palabras del mismo Mario… Aunque muchos dicen tras bambalinas que él, al mismo estilo de Krauze, también compra los libros para presumir escritura… ¡Las malas lenguas de las buenas gentes, caramba!

Mario, el político.

Cuando pierde las elecciones presidenciales del Perú, Vargas Llosa se exilia a Madrid. Y ahí solicita nacionalidad, por ende se convierte en lo que en su mente ya era; español; ¡válgame la virgen de la Macarena! El malagradecido llorón de Cochabamba le esconde dinero al fisco ibérico, dos “milloncetes” de euros nada más y nada menos… ¡Oh, escándalo “nobelesco”! Las promesas hechas a Felipe, de ser un hijo español respetuoso y digno se fueron al caño…

Los inspectores fiscales descubren que Mario sacó su dinero de España llevándolo a Holanda; en Holanda trianguló sus haberes a paraísos fiscales perdiendo todo rastro… Aunque muchos también recordarán que al salir a la luz el hecho vergonzoso llamado Panamá papers, el nombre del laureado nobel también figuraba, obviamente negaría tales acusaciones, como también lo hicieron muchos políticos de México, esos que él mismo acusó de dictadores perfectos… ¡Exacto, al final se metió al mismo saco!

¿La crítica al poder puede dejar buenos dividendos?

“Que la verdad tenga, o pueda tener, una existencia relativa, no significa que la verdad sea relativa. Mientras dura, mientras otro no la “falsea”, reina todopoderosa. La verdad es precaria porque la ciencia es falible, ya que los humanos lo somos…” Escribiría en ensayo-novela, “La llamada de la tribu”, página 162…

Y a decir verdad, lo leí porque me la regaló una Dra. En derecho muy amiga… pero esa urgencia, esa necesidad de atacar al comunismo y el populismo utilizando y parafraseando a “pensadores liberales” me dio harta flojera… pero bueno, él descubrió la fórmula para hacer buen negocio, hay que reconocer que el nobel se vende caro —¿Cuánto cobraría por venir a Guadalajara?— más allá de su ideología y convicción, su nivel de crítica, el uso reiterado adjetivos rebuscados con la finalidad de endulzar el oído de sus amigos y llenar esas cuentas bancarias en Holanda.

Hemos sido testigos virtuales de cómo el autor de Pantaleón y las visitadoras, participó en el foro organizado por la Universidad de Guadalajara “Los desafíos de la libertad de expresión, hoy”. Donde la gran mayoría de invitados son de la lista de los “abajofirmantes”, las redes sociales irreverentes conocedoras hicieron sentir su peso con fuertes críticas por su participación en ese espacio, fue notoria la intención de quienes organizaron el foro, y cuáles eran sus intenciones… La crítica a quien se hospeda en Palacio Nacional.

La realidad es que el efecto no se logró, el barco de Pantaleón no llegó a buen puerto, las meretrices se quedaron sin plata; las balas de los panistas traían la pólvora ya quemada, su ejército quedó en ridículo; buena suerte para la próxima…