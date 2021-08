¿Calderonistas y prianistas pelean titularidad del TEPJF?

AMLO expone en “la mañanera” un tuit contra su persona … no pasaría a más, de no ser porque el tuit sale de los dedos de importante magistrado: “Hay una especie de crisis en el Tribunal Electoral, una descomposición”, dijo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, @lopezobrador_, al emitir su opinión sobre lo que está sucediendo puertas adentro del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) , la designación del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón como presidente del tribunal, las extrañas condiciones de su “elección” y nombramiento, no hacen más que avivar la hoguera de la suspicacia.

¿Se llevó a cabo un “golpe de estado” embarrado de simulación buscando aparente limpieza y transparencia?

Para los poco enterados; la tarde del miércoles 4 de agosto, el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón fue nombrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al día siguiente López Obrador expone durante la conferencia mañanera un “falso” Tuit del magistrado en el que éste insulta al mandatario, ante tal acusación Reyes Rodríguez Mondragón dijo que éste es falso de toda falsedad, y a su vez compartió la denuncia que hizo al respecto ante la FGR en octubre del año pasado.

Pero vamos un poco atrás, el miércoles 04 de agosto del 2021, —dejamos fecha para que no se olvide— cinco de las siete magistradas integrantes de la Sala Superior del Tribunal, decidieron destituir, al magistrado presidente, José Luis Vargas Valdés , quien es investigado actualmente por la UIF y su titular Santiago Nieto, ante un presunto enriquecimiento ilícito por más de 36 mdp, y lo que resulte…

Y por si les quedaban dudas que el poder fáctico opera desde las entrañas… La complicada e inusual situación al interior del órgano electoral mexicano, solo confirma una necesaria y urgente reforma.

Como sacada de la manga llega una “evaluación de funciones del presidente del TEPJF”, propuesta por el magistrado Felipe de la Mata, ¿llega tarde, a tiempo; o llega a modo?

No es de ahora que José Luis Vargas sea señalado por diversas irregularidades, al verse acorralado decide un “receso”… tratando con esto tomar tiempo y eludir el tema, la magistrada Janine Otálora, aprovechando la ausencia de aliados de Vargas, da madruguete y se instituye como Presidenta por ministerio de ley, ya con el poder en mano, convoca a reanudar la sesión ante el beneplácito de Felipe Fuentes, Indalfer Infante, Reyes Rodríguez y obviamente Felipe de la Mata, reanudaron la sesión y truenan a Vargas .

¿Otra palomita más de Janine Otálora a favor del PANismo o de Felipe?

Destituye, quita y pone a conveniencia; ¿Un golpe al tribunal ya planeado, quien mece esa cuna? Por unanimidad decidieron en poco tiempo remover a Vargas Valdés.

¿Quitaron al presidente prianista corrupto, y pusieron al calderonista a modo para las siguientes elecciones incluyendo la revocación de mandato?

Porque a nadie se le olvida aquel conflicto de intereses entre Reyes Rodríguez Mondragón y el naciente partido México Libre, caja chica de Margarita Zavala y Felipe calderón; la negación del entonces magistrado para abstenerse de participar en la votación, su voto obviamente fue a favor de darles registro; con todo y las miles de boletas falsas, quedando demostrada su incondicionalidad a Felipe y compañía.

Preguntando a quienes saben el teje y maneje al interior de los órganos colegiados informan que este tipo de triquiñuelas se planean con suficiente antelación sabiendo perfectamente donde y cuando asestar el golpe, los presuntos abusos de Vargas Valdés, no fueron descubiertos hasta la investigación de Santiago Nieto, no, entre gitanos no se leen la mano, a menos que haya botín de por medio…

Otra irregularidad, la sesión de remoción del presidente, fue transmitido por el canal de la Escuela Judicial, y no por el del Tribunal Electoral, recordemos que el Pleno había acordado transmitir por éste todas las sesiones durante la pandemia.

Vargas Valdés no se quería ir, ya depuesto aún da tremendo mensaje desde el canal oficial del TEPJF. Vaya desgarriate entre “presidentes”, con acusaciones que van y vienen, acomodan la ley a conveniencia, urge revisión con lupa, los conflictos de intereses asoman por todas las esquinas y debieran ser sancionados; a todo esto, ¿Dónde carambas está El Consejo de la Judicatura Federal?

Nombrar como presidente a un magistrado abiertamente calderonista, el cual presidirá el órgano encargado de calificar en última instancia las próximas elecciones federales. ¿Se puede más cantado el tema? Retorciendo y exprimiendo la ley al máximo, haciendo cochinadas dentro ahora, ¿Podemos esperar imparcialidad en decisiones importantes donde debe prevalecer la justicia y legalidad?

Por lo pronto, Vargas Valdés insiste en quedarse… Hay sesión privada este viernes 06 de agosto, temas harto importantes están a la espera… la pregunta resuena en el aire…

¿Calderón y la oposición habrán ganado el máximo tribunal electoral?

Hemos visto a los dos involucrados dar sus puntos de vista con los medios, Vargas Valdés obviamente acusa un asalto al poder… ¿Los pleitos con Janine Otálora desde 2018 dieron frutos aciagos?

Y va de nuevo; ¿Dónde está El Consejo de la Judicatura y su pronunciamiento?

Ya lo dijo el presidente muy temprano: