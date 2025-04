Con todo esto del lamentable fallecimiento del Papa Francisco he tenido varias platicas en tenores diferentes. Las que son con personas en vivo, pues yo me las busco, pero las que me salen en redes tienen que ver con el maldito algoritmo que me ha mandado una cantidad de estupideces que realmente no había pensado que estas personas pensaran así.

Compruebo ahora lo que dijo hace tiempo Umberto Eco, extinto escritor italiano, donde hablaba de que lo que se veía en las redes sociales era la “invasión de los necios”. Dijo Eco “Las redes sociales le dan el derecho de hablar a legiones de idiotas que primero hablaban sólo en el bar después de un vaso de vino, sin dañar a la comunidad. Ellos eran silenciados rápidamente y ahora tienen el mismo derecho a hablar que un premio Nobel”. Si Eco viviera seguramente estaría muchísimo más decepcionado ahora.

El tema de la muerte del Papa y la sucesión se ha hecho algo cansino. Hace 12 años había menos necios en las redes y sobre todo menos necios que creen tener la razón.

Vi en las redes sociales de una diputada local donde ella recomendaba ver la película Conclave para entender lo que iba a pasar en la elección del nuevo Papa. ¿Es en serio? Es como si todos viéramos las películas de “La dictadura perfecta” o “El Candidato Honesto” para entender los procesos políticos del país. Por favor, no anden dando sugerencias tan banales.

Si, yo ya vi la película de Conclave, y la vi hace tiempo y muestra el proceso de la sucesión papal desde un modo bastante fantasioso. Si le entretiene, véala, pero no intente descubrir lo que pasará en el conclave real.

Otra persona donde conozco a su padre, que es bastante informado sobre los temas religiosos, me lleve una gran decepción en su manera de comunicar lo que sigue después de la muerte de Jorge Bergoglio. Desde las leyendas de Nostradamus hasta las de San Malaquías pseudo analizadas para las personas que no quieren revisar otras fuentes. El análisis de los perfiles de los posibles candidatos a suceder al Papa Francisco basados en un montón de preferencias sin sentido. La Leyenda del Papa Negro, que es algo bastante racista para nuestros tiempos. Una gran cantidad de sin sentidos para “generar tráfico” que eso al final le representa un ingreso. Cada uno es responsable de lo que lee, pero cuando el famoso “algoritmo” te lo pone, pues como te lo quitas.

En estos días tuve una seria discusión sobre los conceptos que debería de abordar el nuevo Papa cuando sea elegido y mire que muchos tenemos una visión diferente. Algunos amigos creen que debería de ser un Papa más progre que acepte la parte de los abortos y los matrimonios gay cuando la base de la iglesia es la vida y la familia nuclear, es decir, papá, mamá e hijos. También piensan que la iglesia debería de cambiar las reglas sobre el sacerdocio y las mujeres ejerciendo funciones que tradicionalmente ha sido administradas por hombres. Mire que el Papa Francisco ha buscado incluir más a las mujeres en funciones administrativas del Vaticano, pero de ahí a que haya mujeres sacerdotes, eso es otro tema.

Mis amigos me decían que si la iglesia no hacia esos cambios, la iglesia desaparecería, Me enviaron un artículo donde hablan del análisis de la iglesia que hace Hans Kung. Les comenté sobre Kung y la relación que tuvo con el Papa Benedicto y como había cierto celo profesional de Kung hacia Ratzinger.

Al final la iglesia tiene que cambiar, pero no sus valores principales. La verdad creo que, en un mundo con tantas religiones como sabores de helado, cada uno puede escoger la que más le acomode sin buscar cambiar lo fundamental de la que se supone que profesa. Le dije a mis amigos que hay un culto cristo céntrico que acepta todos los cambios que ellos le quieren hacer a la iglesia con la diferencia que está en Estados Unidos, que los diezmos son en dólares y que ellos si se dan cuenta si no cooperas.

Con un sentimiento de esperanza casi imposible, espero que la gente lea un poco más de fuentes más serias sobre estos procesos y que entienda que esto se hace de la misma manera desde hace cientos de años.

Hay que recordar lo que paso con los últimos tres Papas. Juan Pablo II no era italiano, Benedicto XVI se supone que era un “Papa de transición” y Francisco, era latinoamericano y jesuita.

Si alguno de los “favoritos” queda como Papa, pues bravo, le atinaron. Si hay un Papa inesperado pues bienvenido. Al final, si las personas que analizan las elecciones del Papa son creyentes católicos, entenderán que la elección se hizo por inspiración de algo superior y no por designios humanos.

Habrá que esperar…