“¿Quién conoce el fin? Lo que ha emergido puede hundirse y lo que se ha hundido puede emerger. Lo satánico aguarda soñando en el fondo del mar, y sobre las ondulantes ciudades humanadas navega el apocalipsis.” HOWARD PHILLIPS LOVECRAFT

“Los viejos prisioneros ven la libertad cuando ya es más un riesgo que una liberación.” En el blog De Palabras y Sombras. QUINO

Estamos inmersos en el juego de Trump; la partida hace tiempo que comenzó y sus cartas prometen llevarnos a malos momentos y peores situaciones. Al momento estelar él le llama el ’Día de la Liberación‘; 2 de abril, fecha en que, gracias entre otras cosas a los aranceles impuestos al mundo por su gobierno, Estados Unidos se librará de otras naciones que considera rémoras de su país.

Ha sido en vano explicarle y convencerlo de que, en estas épocas, el comercio global no es de suma cero y no siempre gana un solo país. La idea es que ganen todos de diferentes maneras. Eso no lo concibe ni acepta el presidente norteamericano.

Trump, obsesionado con los aranceles a ciertas industrias básicas de la economía, como es la automotriz, contribuye a ocasionar en el orbe una depresión económica de la cual Estados Unidos también se verá afectado. Sí, Trump adelantó ‘la liberación’ y anunció los aranceles del 25% a los automóviles y camionetas importados a partir del 3 de abril.

De hecho, este país ya acusó el primer golpe. Cerró la Bolsa a la baja. El promedio del Industrial Dow Jones cayó un 0.38% y las acciones de las automotrices estadounidenses —que según Trump de inmediato iban a ganar— perdieron. Las acciones de General Motors perdieron también un 7.36% y las de Ford un 3.88%. En menor medida lo mismo sucedió a Stellantis, Toyota y Honda también. ¿El único que ganó? Tesla, con un mínimo de 0.38%…

Nasdaq y el S&P 500 tienen pérdidas y se prevé continuarán con ellas. Ello debido a que las cadenas de suministro y de producción entre los tres países que conforma el T-MEC se verán seriamente afectadas.

Promesas de campaña, que concretadas en sus términos, golpearán a todo el mundo. Y si bien se esperan aranceles recíprocos, estos están detenidos debido a las voces dentro del gobierno de Donald Trump que le piden mayor tolerancia y flexibilidad.

El mundo no tiene por qué esperar y actuar en función del humor de Trump. Si bien en general hay retrasos y prudencia. Canadá por el momento decidió frenar sus represalias contra Estados Unidos hasta la próxima semana. Pero también denunció (con razón) que Estados Unidos ya no es un socio confiable; que Trump está golpeando la columna vertebral del T-MEC y con ello la economía de los tres países.

La incertidumbre golpea a los mercados, a los inversionistas y ahora el anuncio de los aranceles provocan que el mundo que conocemos desaparezca. Advirtió a Canadá y a la Unión Europea no unir fuerzas ante los aranceles. Con mayor razón ahora tanto Canadá como la UE tomaron impulso para unir fuerzas y trabajar en conjunto. Tanto con los desprotegidos en materia económica (México y Canadá), como desde el punto de vista general (Ucrania).

No es divertido lo que se observa. Frena la inversión, la caída de la bolsa, el espectro de la inflación, el vertiginoso descenso en el crecimiento amenaza con una posible recesión mundial.

Entre bravatas, fanfarronadas, impactos reales en la economía, lo único cierto es: si saben contar, no cuenten con Estados Unidos. Para ellos y para el resto del mundo; el “día de la liberación” pinta mal.

Giros de la Perinola

No importa si Claudia Sheinbaum es la presidenta más popular de acuerdo con Grok o conforme a las encuestas de opinión. Su popularidad, la de todos a los que Trump celebra, como ella, no ha servido para nada.

Los aranceles golpearán a todo el mundo y a nosotros, sus socios comerciales con doble fuerza. La misma que impulsa la “popularidad” de Trump. Con lo cual ¿y para qué sirve la popularidad?

Y ¿México? Según Ebrard estamos buscando “rebajas” en los aranceles. Lo cierto es que hasta ahora, no ha logrado nada.