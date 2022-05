Negando una vez más una moción de desestimación del caso… Aunque a mi parecer la jueza Penny Azacarate ha estado ligeramente inclinada al lado femenino, para mis lectores no es noticia nueva que he hablado más de una vez sobre la violencia ejercida en contra de los hombres, ya sea física o psicológica y como la gran mayoría calla al respecto, teniendo un porcentaje mínimo de denuncias, esta es la razón de la importancia del juicio que se lleva a cabo en Virginia, Estados Unidos, pues allá es donde comienza todo con el artículo que publica el diario The Washington Post…

El comienzo del juicio el día 13 reanudan la entrevista grabada a la enfermera de #AmberHeard y #JohnnyDepp, Erin Falati, esta aseguró que la actriz tomaba de dos a tres vasos de vino al día, también habló de desórdenes alimenticios, así como celos excesivos de la actriz que acusa a Depp de abuso y violencia doméstica.

La enfermera también informó anteriormente sobre posibles trastornos de bipolaridad, ansiedad, trastorno por déficit de atención, problemas de codependencia e insomnio ocasional. También, en las notas médicas de Erin Falati, describe abundantemente sobre los sentimientos de celos, inseguridad y ansiedad de Amber Heard, sobre todo cuando Johnny Depp estaba en el set de una película y lejos de ella.

“En general, había una sensación de discusión, reconciliación y ese ciclo general continuó a lo largo de su relación… Tengo un recuerdo generalizado de que hay... problemas de celos y ansiedad, incluida la desconfianza dentro de la relación”.

Las notas referentes a las consultas realizadas a partir de julio del 2014 son claras y precisas, aunque la enfermera en algún momento vacilaba, lo escrito no dejaba lugar a dudas sobre las preguntas realizadas. Mayo 11 de 2016: “La cliente (Amber Heard) admite usar drogas ilícitas y reporta que ingirió hongos y estuvo en un estado de ebriedad por ello, unas 24 horas, — ¿es correcto? —sí, sí lo veo…”

El juicio transmitido en vivo y directo, donde todos pueden ver y leer las pruebas que en esta entrevista realizada a la enfermera en febrero 4 de 2022 son presentadas, dejan poco lugar a dudas y pone en entredicho el profesionalismo de la enfermera… las respuestas evasivas contrastan con sus notas presentadas.

Recordemos que la disputa es sobre si la editorial escrita por la misma Heard en el diario The Washington Post tuvo un impacto negativo en la carrera de Johnny Depp causando con ello pérdidas monetarias importantes, sin mencionar el daño moral causado a su persona y a su carrera; y si con todo lo anterior hay bases suficientes para lo que ella dijo en el texto sobre “ser un rostro” del abuso doméstico…

Un contador forense es llamado a declarar y habla de una pérdida de 40 millones 318 mil dólares… todo ello después del fatídico anuncio. Cuando llega el turno al abogado de Amber quiere desestimar la prueba aduciendo que Johnny no estaba considerado para Piratas del Caribe 6… Pero seamos justos y claros, Piratas del Caribe no se concibe sin Johnny como el Capitán Sparrow… ¡Por Favor!

Al regreso del descanso en este treceavo día el equipo de Amber Heard pretendía evitar las declaraciones de sus testigos y sobre todo la declaración de la actriz…

Al presentar la moción para desestimar el caso, y a su vez quitar gran parte de las evidencias presentadas por Johnny Depp, con la excusa burda de que fue el Washington Post quien redactó el título —hablando del artículo que desata todo el intrincado laberinto de acusaciones y difamaciones— olvidando que ¡las acusaciones de agresión y abuso sin probatoria, son difamatorias! Y al mismo tiempo aceptan que Amber escribió un tuit aludiendo al artículo que había escrito dando con ello publicidad al escrito…

El abogado de Johnny alega que la verdadera abusadora es Amber y las pruebas mostradas dan cuenta de esto… comenzando con la publicación con intento de daño, difamación de violencia y asalto sexual, las demandas fueron insinuadas, y los casos expresados son difamatorios y el artículo si fue publicado por Amber en diciembre de 2018… todo ello nos lleva a una demanda por difamación…

Al final de la presentación de ambos abogados, la jueza Penny Azacarate acabó por negarle la moción al equipo de #AmberHeard para desestimar el caso, indicando que “tiene que testificar”.

“Para esta moción he tomado la evidencia ayer, que ha sido metida por el primero y el segundo artículo he visto la evidencia favorable, si hay algún punto de evidencia para quitar o poner en este caso puede decidirse que estos fueron a cerca del demandante que esto fue publicado que hay evidencia que la declaración es falsa… hay que encontrar todos los puntos en las declaraciones uno y dos, parece que hay un acuerdo que el tuit no está como evidencia ahorita, entonces no puedo decir nada de eso… pero si es o no es un tuit o es una re publicación no sé porque no lo he visto; pero entonces a la moción para quitar el artículo uno se niega, sería muy prematuro, no tengo la evidencia suficiente…”

Claramente aduce a la acusada (Amber Heard) donde hizo la declaración sabiendo que era falsa… Y lo hizo con tanta imprudencia que equivale a un desconocimiento intencional de la verdad. Por lo que la moción es negada, tomando un receso para comer….

También tuvimos a la primera testigo de #AmberHeard, la dra. Dawn Hughes, psicóloga forense (qué dicho sea de paso de doctora deja mucho que desear) a pesar de leer un amplio curriulum, su intervención nos dejó importantes “declaraciones”, pero sobre todo dudas sobre la veracidad de sus notas, que sin aportar hechos con fundamentos relevantes, más que su dicho, aun cuando pidió: “¿Puedo usar mis notas para acordarme, su señoría?”. Un claro ejemplo de aleccionamiento, dentro de sus notas no mencionó fechas o lecturas textuales de lo acontecido, se escuchaba evasiva y suponiendo en repetidas ocasiones hechos que debían constar en el diario médico de su paciente, increíble… También habló de los otros terapeutas de Amber, sacando a colación que su cliente estaba en terapia desde 2011… Muy incómoda se veía “la profesional” tratando de leer ante cada pregunta complicada y siendo sancionada por ello, se notaba frustrada, muy contrariada…

Algo notorio es que la testigo de #AmberHeard, Dawn Hughes, parece no contar con la habilidad profesional para contestar por ella misma sin apegarse a sus notas, dejando en tela de juicio si verdaderamente había sido terapeuta de Amber, pero sí tuvo la habilidad para urdir un testimonio sobre hechos en los que no estuvo presente, en determinado momento incluso asegura que #JohnnyDepp tiró a la cama a la fuerza (a Amber) e intentó intimar con ella. Y hay una parte más que deja helado a cualquier perito médico o psicólogo, la Dra. Hughes llega a mencionar la violación con una botella y asume que hubiera sido terrible que hubiera sido con la botella rota imaginando “las heridas en sus partes íntimas”. ¡Uf! ¿Qué tipo de profesional es esta mujer?

¡21 horas de terapia en cuatro sesiones y un zoom de 3 horas fueron suficientes para la Dra. Dawn y así declarar estable a Amber! Contrario a la Dra. Kerry presentada hace algunos días que señalaba la enfermedad psicológica de Heard desde hace mucho tiempo… Y haciendo caso omiso a los diagnósticos previos de al menos tres psicoterapeutas.

Ante las preguntas sobre las provocaciones y agresiones de la misma Amber, responde:

“Obviamente la mujer va a responder con agresión y con gritos porque está enojada, molesta, pero no puede ser exclusivo para el abusador… no quiere decir que ella no está preocupada o no tiene miedo, tiene todo reprimido dentro de ella” sic.

Por si fuera poco, al final de su declaración los abogados de Johny piden copia de las notas, la juez concede y la Dra. Dawn de mala gana literalmente avienta los papeles requeridos.

Veamos que dice, pues falta el interrogatorio del equipo de Johnny, con eso comienza hoy miércoles el día 14 del juicio…

Hemos visto cómo el jurado atento ha escuchado testimonios de expertos en la industria que han sido interrogados sobre el estado, sobre los perjuicios, trastocando la carrera de Johnny Depp antes y después de la publicación del artículo. También en los 13 días que lleva el juicio las varias declaraciones del actor, sus amigos, familia y una psiquiatra forense, así como parte del equipo de seguridad de él, han formado parte de las declaratorias cada día subiendo al estrado… No obstante, esto apenas va a la mitad.

Los siguientes días serán también de gran atención dado que ante la negativa a moción de retirarse, se espera que la propia Heard testifique a partir de hoy miércoles y, tal como sucedió como con el testimonio de Depp, probablemente le tomará a ambos equipos legales varios días el interrogarla bajo juramento, hasta quedar satisfechos. No queda más que esperar a ver de qué lado se va la opinión pública y de qué lado se va la del jurado.

Y con esto concluimos el día 13, nuevamente sin pruebas de abuso por parte de #JohnnyDepp, y sí, con varias interrogantes sobre los verdaderos motivos del abuso con pruebas en contra de Amber, incluyendo varias mentiras y simulaciones… El lenguaje corporal y los gestos durante el juicio en vivo y directo nos dan una idea muy clara de lo que sucede y lo que viene… Valiendo la pena estas siete horas y media observando cada detalle.