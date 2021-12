Detonan cada vez más protestas contra alcalde de SPGG

IRREVERENTE

Les platico lo que declaró el ex regidor sampetrino Ernesto Chapa: “solo un tirano hace lo que Miguel Treviño, al imponer por sus h...pistolas, cosas como la ciclovía, que son rechazadas por un número creciente de vecinos a los que ignora, pues vive rodeado de aduladores inútiles que tienen convertido al municipio en un botín de sinvergüenzas”.

Y siguió con esto:

“Es inaudita la necedad de Miguel de no escuchar que los habitantes de San Pedro Garza García no queremos la mentada vía libre, porque simplemente no cabe en la avenida Alfonso Reyes y el problema es que tiene a un cabildo sumiso que para burlarse de la comunidad, ha autorizado dos ciclovías más sin ningún estudio técnico que las avale”.

Ernesto Chapa