Fueron tantos los escenarios, tanta la información. Durante cuatro horas o poquito más, que fue lo que duró la inauguración de los Juegos Olímpicos 2024, hubieron tantas luces, performances, bailes, expectativas y la maravillosa voz de una Celine Dion respuesta y sana. Ayer precisamente vi el documental de su enfermedad y realmente parecía que no podría volver a cantar nunca y cantó como nunca. La verdad fueron tantas imágenes que vi que apenas estoy procesando.

Lo más importante: la gente se ha expresado en contra de esta inauguración. Escucho y leo sus opiniones y me ponen a meditar y a reflexionar acerca de ello.

Aquí algunos comentarios que he recibido, que he leído:

* Que fueron unas Olimpiadas para demostrar el poderío y belleza de París, pero que a los atletas se les dejó atrás, pasaron a segundo término.

MI OPINIÓN :

Creo que esto es verdad. Realmente todo se trató de imágenes de París y de su historia. A mí no me incomodó eso. Será porque nunca he ido a París y mucho menos he conocido la Torre Eiffel que no me pareció que fuera una inauguración donde solamente presumieran a París al contrario estaba embelesada con la belleza de aquel lugar que solo por televisión pude conocer.

Pero sí coincido que la presencia de los atletas quedó muy relegada, no fueron mostrados un poco más y no se les dio un lugar más digno. Ya no se diga con la delegación de México que no se vio nada de su desfile, y sí creo que se necesitaba haberles dado más importancia, ellos son los protagonistas, no París .

* Que los drag queen se burlaron del fresco de Leonardo Da Vinci, La Última Cena, convirtiéndolo en una depravación y en una ofensa para todos los católicos.

MI OPINIÓN:

Yo vi toda la inauguración de principio a fin con mi hija adolescente. Jamás pasó por mi cabeza que estuvieran burlándose de el cuadro de La Última Cena, más bien, en lo personal, vi esa escena y la disfruté mucho, pensando en que era solo un performance lleno de color y excentricidades. No lo sé, pero me parece que los parisinos son un poco intensos y exóticos y así es como interpreté ese momento. A mí no me ofendió porque no sentí que se estuvieran burlando de Dios o blasfemando o cosas así. Pero respeto a quien sí cree que hubo dolo en ello.

Que sale una niña bailando entre los drag queen. Bueno me parece que no está mal que una niña acepte a otros que son diferentes a ella. Imagino que sus papás permitieron que la niña bailara junto con ellos porque estarían de acuerdo en que no debe de existir más homofobia ni rechazo por la diversidad de uno mismo y de otros.

Lo que no me gustó fue que un adulto la cargó como haciendo “la finta” de que estaban bailando juntos.

Me hizo ruido esa imagen, porque no sé exactamente si están dando a entender que es normal que un hombre de unos cuarenta años se enamore de una niña. Está bien que haya libertad de amar pero creo que de ser cierta mi teoría eso es llega demasiado lejos.

* Que se le salió un testículo a uno de los bailarines y la niña estaba junto a él.

MI OPINIÓN:

La imagen de dicho accidente del bailarín me parece más a que se le rompió una media justo en la zona de la ingle y no pienso que intencionalmente haya querido enseñar sus partes íntimas. Pero hay gente que insiste en pensar que sí, que premeditadamente el bailarín lo hizo, de manera deliberada e intencionada.

Habría que preguntarle al bailarín qué fue lo que pasó, solo él tiene la verdad absoluta sobre este incidente.

EN RESUMEN: A mí me encantó esta inauguración. Jamás vi e interpreté algo de esta inauguración con maldad o detecte burla alguna hacia nadie. Lloré mucho al oír cantar a Celine Dione y sí me indigné mucho porque de todos los países la delegación mexicana fue la que no lució en el desfile.

No me gustó que un hombre mayor hubiera cargado a una niña. Como madre yo no lo hubiera permitido, pero no sé si París se esfuerza por hacernos saber que ellos apuestan por la entera libertad de ser y de amar, sin límites ni tapujos.

Bueno, si esto es así, debieron ser un poco más sutiles y cuidadosos porque el mundo entero los estaba observando y aunque justamente eso pretendieron, ser vistos por la humanidad entera, ofendieron a muchos. Tanto, que el Comité Internacional Olímpico ofreció disculpas por el segmentos de la comunidad LGTB y borró de YouTube su presentación.

Entonces eso me parece muy grave porque no debió quedarse en ofrecer una disculpa sino en algo más profundo.

Pero ya… Es domingo... y ya se nos está “bajando” el fervor de la inauguración.

Yo sigo creyendo que hace falta mucho amor, mucha aceptación hacia el otro y mucha solidaridad con quien no es ni piensa como nosotros.

Es difícil porque se trata de romper con nuestros paradigmas, pero vale la pena intentarlo. Yo me quedo con el sentimiento que me provocó esta inauguración: Emoción, sorpresa y, sí, una necesidad de pedir por la paz mundial.

Es cuanto.