Bienvenidos amantes de la gastronomía. Si hay algo que nos suela identificar, como mexicanos, frente a los extranjeros, son los tacos . Por eso cuando se acude a un local de comida mexicana en el extranjero, la prueba de fuego son los tacos.

Yo me divierto mucho con los videos de extranjeros que visitan por primera vez este país y comen un taco. Los estadounidenses se asombran que la tortilla, no es dura ni en forma de “concha”, también les llama la atención que la carne no sea molida y que no le pongan lechuga, crema agria y queso cheddar.

Cuando prueban un buen taco, se emocionan; les sorprende la suavidad de la tortilla. Y que podemos decir del resto, muchos creen que el taco es un burrito, porque eso es lo que suelen vender en aquellas lejanas tierras de ultramar.

Pero sobre todo lo que más les asombra es la gran variedad de tacos, pues dependiendo del lugar de la República que se visite, cada una tiene su taco emblemático.

Por ello, los días 19, 20 y 21 de mayo se llevará a cabo el “Taco Fest 2023″ en la Macroplaza Cuitláhuac, San Lucas, de la Alcaldía de Iztapalapa , en lo que antes era el antiguo atrio de la Iglesia de San Lucas Evangelista.

Lo mejor: la entrada será gratuita; un buen pretexto para salir este fin de semana y disfrutar de la oferta de más de 30 taquerías. Además, el evento estará amenizado con lucha libre de la triple AAA, y el domingo se presentará la “Sonora Santanera”.

Este evento está organizado por Grupo Multimedios, quienes aseguran que llevan ya tres años realizando en Monterrey el Taco Fest, en honor a la gran comida callejera que es el taco. Dicen que la elección de la Alcaldía Iztapalapa fue por el gran número de taquerías que tiene dicha demarcación.

Como buenos mexicanos sabemos que hasta hay horas específicas para comer los tacos. Mucha gente que no conoce la tradición, se sorprende cuando uno les dice que los tacos de barbacoa se comen en la mañana, y si van acompañados de su consomé caliento, mejor aún.

Otros tacos que suelen degustarse por la mañana hasta el mediodía son los tacos de canasta; en cambio, los de carnitas los encuentras ya cerca de la hora de la comida, que en México suele rondar las 2 de la tarde; y los tacos al pastor son una delicia nocturna, suelen estar listos para degustarse por eso de las 7 de la noche, o incluso un poco más tarde; y los de suadero, esos en la madrugada caen muy bien.

Por eso nuestra invitación a acudir este fin de semana al Taco Fest; aquí no tendrá que esperar una hora específica, porque podrán encontrar a cualquier hora tacos de carnitas, pastor, suadero, canasta, guisados, mariscos, pescado, birria y de cochinita, entre muchos más.

¿Quién puede decirle “que no” a una tortilla de masa de maíz, recién hechecita en el comal?, infladita, como debe ser, y menos si va a ser aderezada con carnes interesantes, con adobo o sin él; y dependiendo del estilo del taco, colocar por encima una deliciosa salsa , como buen mexicano. No pueden faltar las gotitas de limón, porque no importa de qué sea el taco, los mexicanos le ponemos limón a todo.

Díganme Ustedes, ¿cuál es taco favorito? El mío es el taco al pastor, con la carne bien adobada, cebollita finamente picada junto con el cilantro, y no puede faltar su pedazo de piña; esa combinación salada dulce es lo máximo. Los leo.

¡Bon appétit!

