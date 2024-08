Tengo otros datos

La población de la capital de San Luis Potosí enfrenta problemas severos por la falta de abastecimiento de agua a pesar de que la presa “El Realito” está a su máxima capacidad para poder suministrar del vital líquido a gran parte de los habitantes de la ciudad, sin embargo, esto no ha sido posible debido a la negligencia y falta de profesionalismo de la empresa de origen español Aquos El Realito, S.A. de C.V. que es la encargada de llevar el bien hídrico a través de un acueducto, el cual presenta fisuras y filtraciones en varios tramos lo que provoca que no llegue el recurso.

La presa El Realito, que está ubicada en el río Santa María en el municipio de San Luis de la Paz, en Guanajuato, presentó desde hace unos meses filtraciones que ocasionaban pérdidas por 500 litros por segundo (l/s).

El pasado viernes 9 de agosto la Comisión Nacional del Agua (Conagua), publicó un boletín en donde informó que desde el 2023 esa institución llevó a cabo trabajos de “inyección de lechado de concreto sobre los puntos donde había infiltraciones, lo que ha permitido reducir las fugas de 500 l/s a 100 l/s”.

El documento publicado por Conagua también instruye al gobierno del estado de San Luis Potosí para que emprenda acciones legales en contra de la empresa Aquos por incumplimiento de compromisos en la reparación de tuberías para llevar agua a la capital de esa entidad federativa

Sería bueno recordar que en octubre de 2012 el gobierno federal de Felipe Calderón y el estatal de San Luis Potosí, encabezado en ese entonces por Marcelo de los Santos Fraga, inauguraron una presa en la Sierra Gorda que dotaría de agua a un millón 700 mil habitantes del área metropolitana de la capital potosina y los municipios de San Luis de la Paz y Celaya, Guanajuato.

Para llevar el vital líquido a los habitantes de la ciudad de San Luis Potosí se construyó el complejo hidráulico El Realito, que incluía una planta potabilizadora, tres plantas de bombeo habilitadas en los municipios de Tierra Nueva y Santa María del Río, un acueducto con capacidad de conducción de mil litros por segundo y seis tanques de entrega y regulación en la metrópoli.

Desde la inauguración de la obra de infraestructura para llevar agua a la capital potosina y su zona conurbada se tuvieron fallas, ya que el acueducto que tiene una longitud de 132 kilómetros tiene algunos tramos de la obra que están construidos con tubería de concreto pre reforzado de 1.22 metros de diámetro que no es un material adecuado ya que este presenta desgastes prematuros en su interior, grietas longitudinales y transversales, siendo el kilómetro 59 de la obra donde se presentan los mayores desperfectos y las fugas hídricas.

En lo que va del año el acueducto ha presentado 12 fallas y 65 desde que inició el funcionamiento de la obra, por lo que en todos estos casos se ha suspendido el servicio dejando sin el vital líquido a los habitantes de la capital de San Luis Potosí.

El año pasado el acueducto tuvo 24 fallas, por lo que la obra solo funcionó la mitad del año del 2023. Cada que existe una falla se requiere al menos una semana para la reparación y recuperación del servicio.

La empresa española Aquos El Realito, S.A. de C.V. que tiene la concesión del acueducto adeuda 67 millones de pesos en penas convencionales, esto por las fallas que ha tenido la obra, pero de los 13 procesos iniciados para el cobro, Aquos ha controvertido el pago en cinco, lo que representa 44% del monto, esto con datos del Organismo Intermunicipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de San Luis (Interapas).

A pesar de todos los problemas que ha tenido la empresa Aquos además de su falta de profesionalismo el concesionario tiene el descaro de pedir al gobierno del estado que encabeza Ricardo Gallardo Cardona un pago de 35 millones de pesos. Esto debido a un crédito fiscal por contribución de mejoras para el funcionamiento de la presa “El Realito”.

El pasado mes de julio el gobierno del estado analizó la posibilidad de presentar un recurso legal para evitar el pago a la empresa de origen español puesto que el servicio no está garantizado y, por lo tanto, no era viable cubrir esta exigencia; es decir que la concesionaria del acueducto de la presa El Realito no esta cumpliendo con su trabajo y cobra por esto más de 5 millones al mes y encima, quiere cobrar otros 35 millones de pesos.

El boletín que publicó la institución que dirige Germán Martínez, añade que para compensar la reducción del abasto de la presa El Realito, la Conagua en coordinación con el gobierno del estado, rehabilitaron la presa El Peaje. A su vez, el gobierno municipal de San Luis Potosí ha rehabilitado 76 pozos y dos plantas potabilizadoras, además de perforar seis nuevos pozos., Conagua aportó 66.5 millones de pesos para la perforación de tres de ellos.

La estrategia del municipio de la capital potosina para el abastecimiento hídrico a la población mientras se repara el acueducto del Realito contempla la rehabilitación de pozos, y acciones inmediatas como la recuperación de caudales a través de la reparación de 2971 fugas en la vía pública.

El ayuntamiento que será encabezado por otros tres años más a partir del próximo mes de septiembre por Enrique Galindo Ceballos hasta el momento ha recuperado 24 pozos y gracias a estos trabajos estas fuentes han aumentado la extracción de agua y ejemplo de esto es el pozo Nuevo Alameda que surte a 20 mil habitantes de la zona norte y por la intervención en su equipo de bombeo, aumentó su caudal de 40 a 50 litros por segundo.