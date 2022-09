Barruntos Políticos reproduce de manera íntegra la solicitud de derecho de réplica de Luz María Rodríguez a partir del artículo de opinión publicado el pasado 1 de septiembre bajo el título “A Luz María Rodríguez no la corrieron por echarle porras a Ebrard, ya que se ponga a trabajar”.

Director general de “SDPnoticias” Plaza de la República #35 piso 3 Colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc CDMX. C.P. 06030

PRESENTE:

En mi legítimo derecho de réplica a la nota titulada “A Luz María Rodríguez no la corrieron por echarle porras a Ebrard, ya que se ponga a trabajar”, publicada en la sección Opinión, en donde no se aprecia el nombre de quien la escribió, pero que se denomina como “Opinión de Barruntos Políticos”, en el medio de comunicación electrónico “SDPnoticias” (consultada el 1 de septiembre de 2022), en la cual es necesario identificar LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y POLÍTICA que está en el centro de la misma y en perjuicio de mi persona.

Todos tenemos derecho, según el artículo 1916 del Código Civil, a evitar la afectación de nuestra reputación y de la consideración que los demás tienen de nosotros mismos. Con la seguridad de que SDPnoticias comparte estos principios, solicito, de la manera más atenta, que se publique íntegramamente esta réplica.

Comienzo por advertir que el contenido de la nota utiliza términos violentos y peroyativos, presumo que, por escudarse en el anonimato de no identificarse personalmente, sino de utilizar un seudónimo para escribir en forma denigrante hacia mi persona, justifcándose en su “libertad de expresión”; misma que tiene los límites establecidos legalmente, y que no deben ser traspadados en detrimientos de los derechos de terceras personas, como lo es mi caso.

La persona autora de la nota, sin conocerme en absoluto, pues ella misma confiesa haberse puesto a “scrollear” mi perfil de Twitter, pone en duda, en repetidas ocasiones, tanto mi trabajo como mi cargo, y mi capacidad para desarrollarlo, utilizando frases tales como: “que se ponga a trabajar”, “dudar de la asistencia o existencia” de mi persona, “supuesta funcionaria pública”, “propagandista del canciller”, “confesa propagandista”, “desvivirse por el canciller”, “simpatía por su patrón”, “En Barruntos Políticos entendemos que a lo mejor Luz María Rodríguez es una auténtica profesional, celosa de su vida laboral, que no tiene interés en compartir sus logros como funcionaria pública, pero pues ¿tantita madre, no?”, “fervor desmedido por una actividad ajena al trabajo”, “funcionaria más tuitera que otra cosa”, “no se vale andar con el chisme en pleno horario laboral”, “la Sectei señala que no fue informada que la polémica funcionaria”, “parece que así como respira vive por Marcelo Ebrard. Ya que se ponga a trabajar”.

Asevera en su nota, sin sustento ni prueba legal alguna, que no se me pidió mi renuncia por apoyar al canciller, sin embargo, tdo su contenido está enfocado en advertir y criticar mi simpatía por él, situación que ya he confirmado, y que no deberia ser motivo de persecución política ni escarnio social, y que, sin embargo, el autor lo deota, ejerciendo contra mi violencia de género y plítica, pues describe a la suscrita como bajo enunciados denigrantes, misóginos, estereotipados y discriminatorios, como los ya transcritos en el párrafo anterior.

Por estas razones preciso:

1. La suscrita fue funcionaria pública del gobierno de la Ciudad de México desde el 2018 y hasta el 31 de agosto de 2022, bajo varios nombramientos, a saber:

A) Directora general de la Dirección General de Economía Social y la Solidaria de la STyFE. Bajo mi gestión se logró la constitución de 1235 empresas sociales y solidarias y el fortalecimiento de otras 332, beneficiando así a un total de 1567 empresas sociales y solidarias. Que es la mayor cantidad lograda en la historia del programa, en beneficio de cooperativas.

B) En fecha de septiembre de 2019, me fue otorgado el nombramiento por la Dra. Rosaura Ruiz Gutiérrez, como asesora de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Inoovación de la Ciudad de México, y mediante oficio comisiorio el 17 de septiembre de 2019, fui asignada para desempeñar las actividades que me fueran designadas dentro de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México (razón por la cual no podían desconocer mi ubicación laboral);

En ese encargo, resumidamente, puedo señalar:

De septiembre a diciembre de 2019 realicé 25 mesas de trabajo en vivienda social;

En el año 2020, realicé 173 mesas de trabajo en vivienda social y para la aplicación de programas sociales en beneficio de la ciudadanía afectada por la pandemia;

En 2021, realicé 584 mesas de trabajo con grupos representantes de los pueblos y barrios originarios de la CDMX;

En 2021, y hasta mi último día laboral, realicé 516 atenciones contemplando mesas de trabajo, atención a cierres viales, recorridos, inspecciones y acompañamiento a diversas dependencias para la realización de actividades encaminadas a la buena gobernabilidad de la Ciudad de México, así como por el respeto de los derechos humanos de los ciudadanos habitantes de la capital.

Todo ello referenciado en el informe total que entregué al término de mis actividades como funcionaria.

Todo el trabajo que me respalda, de forma legal, política y moral. así como el reconocimiento de la ciudadanía a la que he servido y atendido, y que es para quien en realidad trabajo, me hace estar tranquila en referencia a mi desempeño como funcionaria, de tal manera que la disculpa pública por parte del Gobierno de la Ciudad de México, corrobora este arduo trabajo que, por supuesto, el autor de la nota desconoce, lo cual evidencia no solo su ignorancia, sino la manera falaz con la que se conduce.

De esta forma, la opinión de mi persona publicada por Barruntos Políticos en este medio “SDPnoticias” (y que no necesariamente repreenta la de todo el medio) está emitida en contravención con los derechos humanos convencionales y todos los reconocidos en las leyes mexicanas que protegen la dignidad de las mujeres, por lo cual solicito:

En primer lugar, se haga público el nombre de la persona que escribió la opinión de refrencia, pues tengo derecho a saber quién emitió juicios infundados y violatorios de mis derechos. Se publique la presente réplica según la reglementación vigente y aplicable que, señala que, la misma deberá publicarse íntegramamente, sin intercalaciones, en la misma página, con características similares a la información que la haya provocado y con la misma relevancia. Se realice una disculpa pública por el autor en referencia a la nota que opina de mi persona.