Cada una y cada uno de nosotros somos los primeros responsables de nuestra salud; sin embargo, pocas veces nos detenemos a reflexionar sobre el impacto de nuestras conductas como factores de riesgo contra el bienestar propio.

Para los profesionales de la salud del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) no se trata solo de que las y los derechohabientes hagan una pausa para ver hacia atrás e identifiquen con remordimiento lo que les daña, no, para el IMSS lo más importante es acompañar a las personas para que se den cuenta que se está a tiempo de ver con optimismo el futuro si hacemos pequeños cambios en nuestro día a día que impacten positivamente en nuestro bienestar.

Con este objetivo nació PREVENIMSS en 2002, una estrategia que tuvo desde su origen el propósito de otorgar a los derechohabientes acciones relacionadas con la promoción de la salud, vigilancia de la nutrición, prevención, detección y control de enfermedades y de salud reproductiva.

Si bien el enfoque en la medicina preventiva inició años antes en el IMSS, fue hace 20 años que se decidió dar orden y organizar las acciones enfocadas hacia la prevención y, sobre todo, impulsar la participación proactiva de las personas. Fue tal el éxito de esta decisión, que a lo largo de dos décadas se ha perfeccionado, apoyándose siempre en sus logros y hoy sigue operando bajo el nombre Chequeo Anual PREVENIMSS.

Actualmente está disponible en todo el país para la derechohabiencia quienes pueden acudir a las Unidades Médicas de primer nivel que les corresponde donde serán atendidos por personal de enfermería en alguno de los 3 mil 718 módulos destinados a este programa. Con la convicción de que la salud hay que llevarla a todo el territorio, también se desarrolló una modalidad extramuros en la cual se acude a centros laborales, escuelas públicas de educación media y media superior, así como universidades.

A lo largo de su historia, el IMSS se ha transformado junto con la sociedad mexicana para atenderla conforme a la cambiante realidad y es por eso por lo que lanzamos PREVENIMS PLUS O PREVENIMSS+ con la meta prioritaria de mantener la salud de la población en estándares óptimos o con los menores riesgos posibles. Este nuevo diseño nos permitirá contender con las enfermedades emergentes de tipo infeccioso y estar mejor preparados en términos de salud ante futuras pandemias.

Hacer realidad esta nueva etapa nos demanda una doble tarea; por una parte, continuar con la atención de la pandemia de Covid-19 y, al mismo tiempo, recuperar las acciones preventivas de la población y fortalecer el control de las personas que ya viven con enfermedades como la diabetes, hipertensión arterial, el cáncer o alguna otra enfermedad crónica de tipo infeccioso.

PREVENIMSS+ se enfoca en incrementar la cobertura efectiva de personas con el Chequeo Anual PREVENIMSS; es decir, aumentar el número de personas que cubran anualmente las acciones que les correspondan de acuerdo con la Cartilla Nacional de Salud.

Coincidiendo con este 20 aniversario, PREVENIMSS+ incorpora acciones que innovan la atención preventiva y la atención de los factores de riesgo y de la enfermedad; se fortalece la difusión para el uso de CHKT en línea para adultos y adolescentes de tal forma que puedan evaluar el riesgo de enfermar desde casa, escuela o trabajo.

Dos elementos importantes que destacan son el nacimiento de la figura de monitor PREVENIMSS para implementar el Programa en Hospitales, y la implementación de los Comités Comunitarios para propiciar una mayor participación comunitaria.

Asimismo, en su modalidad extramuros, se promueve un mayor compromiso de los empleadores para el acceso a PREVENIMSS+ en empresas y se retoma la vinculación con las escuelas y universidades.

Otra novedad es la atención a los problemas de sobrepeso y obesidad que afectan a las y los mexicanos, pues, desde este enfoque preventivo el IMSS lanzó “Pierde Kilos, Gana Vida”, un programa que nace para apoyar a las personas que padecen de estos problemas y buscan transitar hacia un peso saludable; para acompañarlos, el IMSS dispone de un cercano grupo multidisciplinario que estará con ellos.

Otro cambio sustantivo a partir de las lecciones aprendidas de la pandemia es la transformación de DiabetIMSS en CADIMSS, Centros de Atención a la Diabetes del IMSS que tienen el objetivo de mejorar el control de las personas que viven con diabetes.

Asimismo, como parte de este amplio esquema preventivo se reactiva la atención estomatológica, la vacunación universal, la planificación familiar, la lactancia materna y la atención integral de las enfermedades metabólicas congénitas.

En el IMSS somos optimistas pues a pesar de la existencia de los modelos actuales de vida diaria donde prevalecen los ambientes obesogénico, la existencia de espacios no saludables en el trabajo y la comunidad, a lo que se suma la normalización de hábitos no saludables, no tenemos duda de que el compromiso, la experiencia y el profesionalismo de las y los trabajadores del IMSS es garantía de que campañas de prevención como “Date tiempo, chécate con PREVENIMSS” darán buenos resultados en beneficio de la salud de las y los mexicanos.

Esta nueva etapa de la campaña inició el 11 de julio y continuará hasta el 30 de noviembre, para su diseño se tomó en cuenta la percepción de diferentes grupos poblacionales de todo el país quienes participaron en grupos de enfoque donde expresaron sus dudas e inquietudes en materia de prevención, atención a su salud y estilos de vida.

Con esta información y estadísticas de salud, se elaboró material audiovisual para radio, televisión, espectaculares, internet, prensa y medios digitales, de tal forma que tenemos una gran expectativa sobre la respuesta positiva y participativa de la gente.

En materia de prevención prevalecen dos principios básicos: el primero: las medidas preventivas deben ser tomadas cuanto antes mejor y, la segunda: no importa la edad, siempre se está a tiempo de iniciar medidas preventivas, por ello: “Date tiempo y chécate con PREVENIMSS”.