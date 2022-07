No es la primera vez que el ahora gobernador de Nuevo León es captado celebrando cuando no es momento de celebrar. La imagen de Samuel García pudiera parecer de alguien que no esta preocupado por lo qué pasa en el estado aunque esto no sea correcto.

El video que está rolando por las redes sociales muestra a Samuel García tomándose una cerveza y cantado a todo pulmón una canción de Edén Muñoz que tuvo un concierto en el Domo Care en la Expo Guadalupe en Nuevo León. ¿Acaso no puede el gobernador relajarse un poco con todo el estrés que ha tenido con la situación que tiene Nuevo León? Yo creo que sí, pero habría que hacerlo de una manera mas discreta porque “la raza esta sensible”.

Sería falso pensar que ser gobernador no es una tarea de 24 horas cuando sí lo es. Samuel García es el Poder Ejecutivo del Estado en cualquier momento puede ser requerido por lo que debe de cuidar sus momentos de celebración y relax.

Entiendo a Samuel García, el es joven y tiene todo el derecho a divertirse, lo que creo incorrecto es la exposición de la imagen del gobernador en un evento con lo que está pasando en Nuevo León y para colmo, tomándose una cerveza. ¿Usted recuerda alguna imagen de algún gobernante que este tomando? Dejemos en paz a Felipe Calderón, pero fuera de Calderón yo no recuerdo ningún presidente, gobernador o alcalde haciendo algo similar.

Esperemos que en lo que resta del mandato, García cuide más su imagen pues al final es el gobernador de uno de los estados mas importantes del país.

Capullos

Hablando de la Expo, por esa misma calle, Avenida Las Américas se puede llegar al Centro del DIF “Capullos”. El viernes de la semana pasada la Comisión Estatal de Derechos Humanos le envió una recomendación a Samuel García por sacar a un bebé del Centro DIF Capullos por un supuesto permiso especial.

Se enojo Samuel y calificó a la recomendación del organismo como una bajeza.

Lo que sigue

Samuel García tiene dos grandes tareas y un nuevo obstáculo. La primera es hacer todo lo posible para que la zona Metropolitana de Monterrey tenga agua de nuevo. Que se llenen las presas y que la gente olvide estos últimos meses.

También tiene que ponerse a trabajar en la prevención de desaparición de jovencitas. El estado esta marcado desde Debanhi y si seguí la mata dando. Habría que pensar en la forma de evitar este tipo de incidentes y que los padres hablen con sus hijos mientras García hacer

El obstáculo es la iniciativa del congreso local para revocación de mandato del gobernador. Eso es algo que debería de inquietar al menos un momento.

Ojalá Samuel arregle sus temas y empiece a trabajar en lo más importante que el estado merece que sea tratado como lo que es, un de los estados que mas a porta a la federación.