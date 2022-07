Luego de que la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) resolviera que DIF Capullos debe crear un fideicomiso para recompensar la vista del bebé Emilio a la casa de Samuel García y Mariana Rodríguez, el gobernador de Nuevo León respondió que la acusación es infundada.

A través de un comunicado Samuel García dijo que desde el inició de su administración tanto él como Mariana Rodríguez se han dedicado en cuerpo y alma a cuidar a las niñas, niños y adolescentes del DIF Capullos.

“Todos los días Mariana Rodríguez está ahí, con ellas y ellos, se ha vuelto parte de su vida y ellos de la nuestra”, expresó el gobernador de Nuevo León, Samuel García.

Todos podemos y tenemos que ayudar, y no basta el tiempo, el cariño ni los cuidados, hace falta mucho más.”

“Hemos estado ahí, hemos pasado vacaciones y navidad juntos, han visitado nuestra casa y no es nada que quiera ocultar ni que nos avergüence.

Por ello, en días anteriores, el gobernador de Nuevo León, Samuel García se ha dedicado a exhibir las condiciones en las que se encuentra el módulo DIF Capullos; desde el lugar donde viven los menores hasta sus propias experiencias.

En ese sentido, Samuel García detalló que el gobierno de Nuevo León invertirá 300 millones de pesos para la rehabilitación del módulo DIF Capullos.

El gobernador de Nuevo León, Samuel García dijo que con la inversión de 300 millones de pesos, el módulo DIF Capullos se transformará en un espacio digno, seguro y divertido para los menores.

Además de la inversión de los 300 millones de pesos al módulo DIF Capullos, Samuel García notificó que la titular de AMAR a Nuevo León, Mariana Rodríguez organizó un evento que recaudó poco más de 26 millones extras que serán destinados por completo a la rehabilitación.

‘Vamos a construir un verdadero hogar’, desarrolló Samuel García al apuntar que el proyecto de rehabilitación del DIF Capullos se llevará a cabo en tres etapas.

Respecto a la recomendación que emitió la CEDH sobre la visita del bebé Emilio a la casa de Samuel García y Mariana Rodríguez un fin de semana, el gobernador de Nuevo Léon dijo que es infundada.

“Las niñas y niños del estado son lo más importante, por eso no sé ni qué decir sobre la recomendación que emitió la Comisión Estatal de Derechos Humanos por la visita que hizo Emilio a nuestra casa hace algunos meses, salvo que, si realmente quieren ayudar a los pequeños, lo hagan de verdad, en serio, no así, no con bajezas.”

Samuel García