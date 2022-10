El PRI celebró los Diálogos por México. Priistas y seudopriistas de todo el país se dieron cita al máximo evento del tricolor. La primera ponente fue la Senadora Beatriz Paredes Rangel. Recordemos que la priista ya antes se había destapado para contender por la presidencia en 2024. De reconocer la trayectoria de la tlaxcalteña, quien se posicionó rápido en las encuestas. En su discurso, como siempre, se mostró fuerte, para quienes aún no conocen a Doña Beatriz, deberían saber que cuando Paredes Rangel habla, todos callan y escuchan. Durante su participación destacó que esta vez sí, “la próxima elección trasciende por mucho los relevos presidenciales”.

También llamó a su partido a convocar, conservar y fortalecer la alianza. Fue Beatriz quien logró convocar a varios priistas que estaban fuera del ojo público. La ex cónsul logró reunir a muchos de sus amigos, algunos referentes fuertes en distintos estados de la república.

La sorpresa grata la dio el Diputado Federal Idelfonso Guajardo. En su discurso el ex Secretario de Economía dijo: “El estado debe representar el interés de todos, brindar justicia accesible, empoderar a los jóvenes y replantear la relación con la sociedad civil”. Se llevó los titulares al declarar; “ese destapador no me hace “corcholata”, en alusión a AMLO. Al tiempo que reclamó a su partido no tomarlo cuenta en candidaturas pasadas. Con un video intentó demostrar que conecta con la gente.

Claudia Ruiz Massieu, se sumó a la lista de aspirantes a encabezar el tricolor en 2024. “No tengo miedo, sí me atrevo y estoy lista”: dijo la Senadora. Sabemos que la sobrina del ex presidente Carlos Salinas es una mujer sumamente preparada. Ha ocupado distintos cargos en el ámbito público. Siempre se ha mostrado como verdadera opositora. Y es una de las principales impulsoras de la equidad y ha alzado la voz por su género, las mujeres. Ojo con ella porque también #EsClaudia.

Enrique de la Madrid Cordero. También dijo: “¡Estoy listo!”. El ex Secretario de Turismo llamó la atención desde su llegada al recinto Plutarco Elías Calles. Quizá muchos no lo esperaban. Abarcó todos los temas en su discurso, no dejó nada fuera del tintero. Algunos dicen que hasta le lanzó varias “directas” al dirigente del CEN. Es probablemente el mejor preparado para gobernar. También tiene menos negativos. Eso sí, representa todo lo que el neoliberalismo significa en política. Tómelo usted como considere.

Fue crítico y severo. Reprendió la faltas e insuficiencias del PRI; como omitir y tolerar los actos de corrupción de algunos de sus miembros que desprestigiaron al partido y provocaron el enojo de miles de mexicanos. Al día de hoy el daño ha sido casi mortal.

El tricolor tiene perfiles para competir, sin embargo, mientras Alito Moreno despache en el CEN del PRI, la oferta estará diezmada. Estos buenos cuadros quedarán en nada. Tal vez en algunas pluris para seguir luchando casi de manera estéril. PAN y PRD ya pintaron su raya. Entre aspirantes hay afinidad, seguro se sumarán con quien resulte ungido. Siempre y cuando el impresentable Alejandro Moreno se vaya o no lo dejen entrometer.

Vanessa Félix | Twitter: @vanessfelixmx