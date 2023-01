EN LA MIRA

En la mira están los directivos de la Femexfut, han pasado 34 días desde que México quedó eliminado de la Copa del Mundo, en una de las participaciones más bochornosas en la historia del futbol de nuestro país, el no avanzar de la fase de grupos fue un retroceso que nadie veía venir, salvo los que realmente estuvimos los 4 años de proceso de Gerardo Martino y desde noviembre de 2021, sabíamos que estaba en graves problemas la Selección Nacional si no corrían al argentino; sn embargo, siempre fue respaldado por Yon de Luisa. Las consecuencias ahí están, aunque para un servidor el peor ridículo en las justas mundialistas lo hicieron Javier Aguirre y los 23 jugadores que fueron a Korea-Japón 2022 y perdieron con EU en octavos de final, pero esa es otra historia.

Quedan 26 días para conocer el famoso reporte que nos darán los encargados de la Selección Nacional además de conocer al nuevo entrenador que tendrá la difícil tarea de trascender en 2026, el Mundial que organizarán EU, México y Canadá. Algunos piensan que vendrá una sacudida al futbol mexicano, que van a reducir a los extranjeros, que de la noche a la mañana los equipos europeos ficharán jugadores mexicanos y así llegarán listos para el siguiente Mundial. Todo esto con todo respeto son sueños, ideas que no aterrizan y que no llevan a nada, es como girar y llegar al mismo punto.

¿Cuál es el proyecto? Lo primero será designar al entrenador, un tipo que acepte las condiciones que le pondrán y aunque a muchos no les guste, debe ser alguien que comercialmente venda, porque ante la carencia de nuevas figuras el técnico será fundamental en esta nueva etapa. Debe ser mexicano, no tiene otra opción la Femexfut, ya estuvo bueno de estar comprando ideas y frases que adornan muy bonito los acentos colombianos y argentino, lo de Gerardo Martino fue y será por siempre la gran estafa. Mire que cobrar doscientos millones de pesos y no ganar nada, no dejar una idea futbolística, hacer un cambio generacional, nada, nada dejó Martino. Los dueños de los equipos de la Liga MX deberán aceptar microciclos, esto debido a que México no jugará eliminatoria mundialista, lo cual libera de mucha presión al nuevo encargado de la Selección Mexicana.

Uno de los temas que más preocupan y ocupan a la dirección de selecciones nacionales es ¿qué van a hacer en las fechas FIFA? Al no jugar eliminatorias, México queda en el limbo, a la espera de que alguna selección en el mundo descanse o no tenga partidos para poder jugar contra ellos, lo cual es muy complejo porque al tener más equipos en el próximo mundial, más juegos eliminatorias tendrán las diferentes confederaciones, el gran problema es que tienen el tiempo encima, en la Femexfut, saben que no pueden darse el lujo de hacer un papelon en el 2026. Tienen tres años y medio para preparar una selección descentre que por fin logre trascender en la Copa del Mundo.

Juan Carlos Zúñiga en Twitter e Instagram: @JC_zuniga