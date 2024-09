Retazos de frases, mensajes y expresiones diversas escritas de bote pronto en redes sociales digitales sobre la coyuntura política mexicana durante la segunda mitad de 2024.

I

Actores sociales y políticos

Dicen que Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, venció finalmente a la derecha y a los grupos conservadores, así como a los partidos políticos tirados hacia el neoliberalismo, la tecnocracia o que hicieron alianza con los poderes fácticos. Pero, no exactamente, el que venció a esas fuerzas políticas fue la mayoría del pueblo mexicano que apoyó a AMLO, aunque él supo estar a la altura de las demandas sociales más sentidas. AMLO no sería nada, políticamente, si no contara con el apoyo y la decisión de la mayoría del pueblo de México.

Salud por el pueblo de México. Salud por la democracia. Salud por la república mexicana. Salud por la mayoría calificada que ha sido validada, un 28 de agosto, por el máximo tribunal electoral, hecho que no se habría logrado sin la fuerza popular expresada en las urnas el pasado 2 de junio.

Del otro lado, la de hoy, en México, es una oposición sin pies, ni cabeza. Sin rumbo. Sin contenidos ni principios.

II

Crónica de una reforma judicial anunciada

Así la oposición en México: chantajeó a MC, le llamó esquirol; a las y los consejeros del INE, así como a las y los magistrados del TEPJF les llamó traidores; más tarde se dedicó a insultar y a casi linchar a las y los senadores que no coincidan con sus preferencias políticas.

Lo dicho, lo antes dicho: hoy a algunas y algunos senadoras y senadores les llaman héroes, mañana les llamarán traidores. Así es la oposición en México, cada vez más descompuesta.

Lo que sucede en la política mexicana, y en especial lo sucedido en el Senado, parece más bien una puesta en escena que va del drama a la comedia, o que alcanza nivel de melodrama...

El doctor Diego Valadés, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y ex procurador general de la república (1994) durante el salinismo, afirmó: “La democracia mexicana fue derrotada. Perdimos sucesivamente las batallas del INE, del Tribunal Electoral y del Congreso. Supongo que entre los triunfadores algunos deben sentirse avergonzados.”… ”Perdieron ustedes, los que antes gobernaban, pero no perdió la democracia...”, así le contestaron, desde la tribuna de X.

“Estar del lado correcto de la historia” es una expresión desafortunada, absurda y sin fundamento en la práctica historiográfica, porque no hay lado correcto ni incorrecto de la historia. La historia de los procesos sociales , como objeto de estudio, se da, se genera y estudia, pero no se califica como “correcta” ni como “incorrecta”. Quienes usan ese tipo de frases demuestran que no cuentan con una cultura historiográfica básica.

III

El derecho a la educación o la educación del derecho

Me preguntaron una mañana de estas: “¿Qué opinión te merece que los estudiantes de Derecho estén protestando en contra de la Reforma Judicial?”. Esto respondí: “Por lo general, las y los estudiantes de Derecho son conservadores y reaccionarios. Hoy se movilizan por la convocatoria que han hecho sus profesores y profesoras, que a su vez trabajan en el poder judicial, la mayoría. Estas protestas no prosperarán porque el pueblo de México ya decidió que la reforma judicial va. Quizá se logren negociar algunas aspectos de procedimiento, pero el fondo no se moverá”.

¿Quieren saber cómo el PRI y el PAN históricamente han apoyado, o no, a los movimientos estudiantiles? Revisen la actuación de sus grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados federal en 1968, entre julio y diciembre de ese año.

Cuando la oposición ha dicho, en campaña o no, que AMLO es un peligro para México, el obradorismo contesta: “Un peligro para México son las políticas públicas neoliberales y neoconservadoras...”

La oposición (PAN y PRI) está en su papel. Representa, hoy, a las minorías que perdieron las elecciones el pasado 2 de junio. Pero en vez de conciliar o de discutir el contenido de la reforma judicial, prefirió hacerle el juego a la desestabilización.

Se movilizaron los desmovilizados estudiantes de derecho de algunas universidades privadas y públicas, realmente pocas. La derecha mexicana y los activistas empresariales, como Claudio X. González, pasaron del lawfare (judicialización de la política) al “calentamiento” político en las calles y uno que otro “portazo”.

El 11 de septiembre, en el Senado de la Republica, el tema fue discutido, la asamblea pasó a la votación. Aprobada en lo general y en lo particular la reforma al Poder Judicial de la Federación con 86 votos a favor, 41 en contra y 0 abstenciones.

La clase política no tiene clase, por decir lo menos, porque vive entre traiciones, agandalles, deslealtades, cobro de facturas, puñaladas por la espalda, montajes, insultos y difamaciones. Camina cada día hacia la deslegitimación, la falta de decencia y carencia de credibilidad. ¿Yunes es el Judas Iscariote de la política mexicana?

Los argumentos de la ex reportera de TV Azteca, Lilly Téllez , son el insulto, la injuria, la difamación y la denostación. No da para más...

¿Tragicomedia o melodrama mexicano? La casa de Xicoténcatl, sede antigua del Senado de la República, convertida en 2024 en La Casa de los Famosos: Gerardo, “el bellaco”, Fernández Noroña como presidente, protagónico; Lilly, “la bellaca”, Téllez en su papel de antagonista, y los Yunes como los expulsados.

“Por el bien de todos, primero los bellacos”...

