Me envió la siguiente carta Eduardo Esquivel, columnista de SDPnoticias. La transcribo:

Tengo la suerte de estar cubriendo la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) , que durante 30 años ha sido un escenario más que propicio para el encuentro de grandes escritores, editores, traductores, promotores y especialistas en el apasionante mundo del libro y la lectura, cumpliendo con su función de financiamiento y promoción de la cultura sana y de calidad.

Por desgracia esta feria cultural de la capital del estado de Jalisco se ha convertido, como dice el presidente de México, en un foro del conservadurismo para hablar mal, con datos inexactos y hasta con mentiras del gobierno de la Cuarta Transformación (4T).

Asistí como reportero de SDPnoticias al evento “¿Un México sin oposición?” en el que participaron como ponentes Denise Dresser, Lourdes Mendoza y Valeria Moy. En esta conferencia Valeria dijo que era un caos la economía en México, y dio datos parciales y mal intencionados del panorama económico mexicano, pero nunca reconoció la fortaleza del peso frente al dólar, ni la recuperación del salario real en el gobierno del presidente López Obrador.

Por su parte la columnista Lourdes Mendoza, de El Financiero, dijo que en las pasadas elecciones la oposición había vencido a Morena en la Ciudad de México solo porque se quedó con más alcaldías que el partido de izquierda; sin embargo, lo que le faltó decir a la comunicadora es que la mayoría de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México la tiene la 4T y que el partido guinda tuvo más votos que la oposición en la capital del país.

Otra afirmación que hizo la señora Mendoza es que por falta de vacunas en los últimos años ya habían regresado a México enfermedades como la polio, pero no aportó ningún dato para comprobar su dicho.

Este jueves 1 de diciembre en el diálogo “¿México dividido después de las marchas?” también estuvo como panelista Lourdes Mendoza acompañada del político del PRD Fernando Belaunzarán y en este foro también se dieron datos inexactos o por decir lo menos parciales. El perredista dijo que la periodista Mendoza era una valiente que había enfrentado al presidente de México y su gobierno por la calumnia de que el exsecretario de Hacienda Luis Videgaray le había comprado una bolsa de mano de varios miles de pesos.

Me acerqué a la comunicadora Mendoza y le aclaré que sus datos de la elección de la Ciudad de México eran parciales y con sesgo, que los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto habían dejado votados más de 300 hospitales (obra negra) y que la persona que la había acusado con lo de la bolsa había sido Emilio Lozoya y no el jefe del ejecutivo federal, y la reacción de la columnista fue gritarme que era un majadero y decirme algo que no sé cómo interpretar: “¡A ver si no te pasa algo!”. No quiero pensar que se trató de una amenaza. Lo que sea, como Lourdes estaba muy alterada decidí alejarme y no responder nada.

Asistí también a la presentación del libro El imperio de los otros datos de Luis Estrada, en el que uno de los presentadores fue Salvador Camarena y aquí también hubo un montón de mentiras acerca de lo que pasa en las mañaneras de AMLO, por lo que le rebatí los datos al autor del texto y reclamé al periodista Camarena las injurias y falta de respeto para los reporteros que cubrimos las ruedas de prensa cada mañana en Palacio Nacional.

La reacción de estos comunicadores fue arrogante y burlona; inclusive el señor Estrada me dijo de una forma sarcástica que lo acusara con el presidente. Así su nivel intelectual.

La Feria Internacional del Libro de Guadalajara aporta mucho a la cultura y tiene una derrama económica para la capital de Jalisco, pero creo que su principal promotor, Raúl Padilla, sí la convirtió en un foro de la oposición conservadora.

Hoy en Milenio el escritor y columnista Héctor Aguilar Camín festeja lo que pasó en “tres mesas de reflexión genéricamente bautizadas como Preguntas desde la izquierda”.

Como admite el propio Aguilar Camín, tales mesas se originaron en la revista que él dirige, Nexos, muy beneficiada económicamente en pasados sexenios y que en la 4T perdió privilegios absurdos como la compra mensual que el gobierno le hacía de miles de ejemplares de esa publicación.

El expresidente del IFE, José Woldenberg, difundió en Nexos el pasado abril un artículo “dedicado a comparar las causas que han nutrido a la izquierda mexicana con las del actual gobierno”. ¿Cuál es la conclusión de Woldenberg? Adivinaron: que las causas tradicionales de la izquierda mexicana en casi nada coinciden con la 4T. Calumnias, calumnias y más calumnias, eso sí, envenenadas todavía más con insultos al presidente López Obrador.

La medalla de oro en lo relacionado con difamar e insultar a AMLO en la FIL de Guadalajara se la llevó Lorenzo Córdova, del mismo grupo intelectual y político que José Woldenberg y Héctor Aguilar Camín. Como es del dominio público, el actual presidente del INE tiene un sueldazo de 395 mil pesos mensuales y pretende jubilarse con un seguro de gastos médicos mayores de 295 millones de pesos vigente hasta el año 2025. Este tipo tuvo el atrevimiento de decir en la Feria Internacional del Libro que es más austero que Andrés Manuel, lo que nadie en su sano juicio podrá creer —el presidente AMLO se retirará solo con su pensión del ISSSTE— , pero no fue lo peor que comentó quien pronto será exconsejero del Instituto Nacional Electoral: lo más lamentable fue lanzar mentiras e insultos muy vulgares contra AMLO.

Razones muy poderosas habrá tenido Raúl Padilla para hacer de esta edición de la FIL un foro contra AMLO. Actúa así porque sabe que en el México de libertades de la 4T el presidente no hará nada en su contra, excepto criticarlo en las mañaneras, lo que es un derecho de Andrés Manuel. Padilla con otros presidentes no se habría atrevido a ser tan agresivo: por puro miedo a que le cayera encima todo el poder del Estado. Y los intelectuales y periodistas quienes hoy calumnian e insultan a López Obrador en la FIL no hubieran actuado así con anteriores gobernantes, no por miedo, sino por todas esas revistas —y otras cosas— que las administraciones del PRI y del PAN les compraban.