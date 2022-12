Tengo otros datos

Tengo la suerte de estar cubriendo la Feria Internacional del Libro ( FIL ) de Guadalajara que durante 30 años ha sido un escenario más que propicio para el encuentro de grandes escritores, editores, traductores, promotores y especialistas en el apasionante mundo del libro y la lectura, cumpliendo con su función de financiamiento y promoción de la cultura sana y de calidad.

Por desgracia esta feria cultural de la capital del estado de Jalisco se ha convertido como dice el presidente de México en un foro del conservadurismo para hablar mal, con mentiras y datos inexactos del Gobierno de la Cuarta Transformación (4T) con periodistas como Lourdes Mendoza, que se atreve amenazar a colegas que le cuestionamos por la difusión de datos erróneos que propaga sin ningún pudor.

Asistí como reportero de SDP a la Mesa: ¿Un México sin oposición? Donde participaron como ponentes Denise Dresser, Lourdes Mendoza y Valeria Moy. En esta conferencia Valeria dijo que era un caos la economía en México, y dio datos parciales y mal intencionados del panorama económico mexicano, pero nunca reconoció la fortaleza del peso frente al dólar, ni la recuperación del salario real en el gobierno del presidente López Obrador.

Por su parte la periodista Lourdes Mendoza dijo que en las pasadas elecciones del 2021 la oposición había vencido a Morena y que los contrarios al Gobierno de 4T habían ganado 9 alcaldías de 16; sin embargo, lo que le falto decir a la comunicadora es que la mayoría de la Asamblea legislativa de la Ciudad de México la tiene Morena, y que el partido guinda tuvo más votos que la oposición en la capital del país.

Otra afirmación que hizo la Señora Mendoza es que por falta de vacunas en los últimos años ya había regresado a México enfermedades como la polio, pero no aporto ningún dato para comprobar su dicho.

Este jueves uno de diciembre se presentó la Mesa: ¿México dividido después de las marchas? donde estuvo como panelista Lourdes Mendoza y Fernando Belaunzaran y en este foro también se dieron datos inexactos o por decir lo menos parciales. El político perredista dijo que la periodista Mendoza era una valiente que había enfrentado al presidente de México y su gobierno por la calumnia de que el exsecretario de Hacienda Luis Videgaray le había comprado una bolsa de mano de varios miles de pesos.

Me acerque a la comunicadora Mendoza y le aclare que sus datos de la elección de la Ciudad de México eran parciales y con sesgo, que los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto habían dejado votados más de 300 hospitales (obra negra) y que la persona que la había acusado del obsequio de la bolsa había sido Emilio Lozoya y no el jefe del ejecutivo federal, ni el gobierno de la Cuarta Transformación, y la reacción de la comunicadora fue gritarme que era un majadero y ¿Qué a ver si no me pasaba algo?

La comunicadora estaba muy molesta y agresiva por lo que decidí alejarme y no responder a su amenaza. Asistí también a la presentación del libro el “Imperio de los otros datos” de Luis Estrada donde uno de los presentadores fue Salvador Camarena y aquí también hubo un montón de mentiras de lo que pasa en la conferencia Mañanera, por lo que le rebatí los datos al autor del texto y reclame al periodista Camarena las injurias y falta de respeto para los reporteros que cubrimos la Mañanera y a los medios digitales.

La reacción de estos comunicadores fue arrogante y burlona, inclusive el Señor Estrada me dijo de una forma sarcástica que lo acusara con el presidente.

La Feria Internacional del Libro de Guadalajara aporta mucho a la cultura y tiene una derrama económica para la capital de Jalisco, pero debería por salud del foro no dar espacio a los activistas de la oposición.