El día domingo 28 de agosto pasado, se llevo a cabo el Maratón de la Ciudad de México, en el cual según datos del Instituto del Deporte se reportó saldo blanco, la última vez que se reportó un lamentable fallecimiento fue en 2019 por causas externas al evento.

Este año hubo una gran participación de 19 mil corredores inscritos de manera oficial, más los que se adhirieron de manera voluntaria y en el momento al evento.

Lamentablemente, pese a un despliegue de 2,700 elementos de la Secretaria de Seguridad Ciudadana, encargados de resguardar la seguridad de los participantes, momentos antes del inicio del Maratón, y por un vídeo que fue socializado en Twitter, un hombre en estado de ebriedad, se jactó y grabó desde su teléfono celular, como vaciaba una botella de ron en recipientes con agua o bebidas energizantes, que se encontraban para hidratación de los competidores.

Por fortuna, no hubo personas lesionadas o intoxicadas debido a tan despreciable acto, pero sobre todo irresponsable.

Este maratón es mundialmente visualizado cada año, existe un panorama internacional, ya que es un evento de resistencia, que muchos ciudadanos y extranjeros toman de manera personal como reto.

¿En dónde se encontraba el director del Maratón de la CDMX?

Raúl Paredes quien se ostenta como el responsable de dicho Maratón, no ha dado la cara por lo que pudo haber terminado en una tragedia, que incluso podría tener un desenlace diplomático, ya que como mencioné antes, muchos extranjeros viajan a nuestro país para competir.

¿Qué imagen proyecta México al mundo cuando un hombre con total libertad rocía bebidas alcohólicas en los recipientes que deben ser constantemente cuidados y que un corredor los bebe con toda confianza?

Pero, ¿Quién es Raúl Paredes? Es quien hoy se encarga del Maratón de la CDMX, y por lo tanto es su mayor responsabilidad, claramente no tuvo la atención de exigir vigilancia en las mesas de hidratación, lo que resulta un peligro para cualquier participante. Raúl Paredes, participó en la campaña pasada para elegir alcalde en Miguel Hidalgo apoyando a Víctor Hugo Romo, quien resultó perdedor, pero que premió a través de Javier Hidalgo, titular del Instituto del Deporte a Paredes, no por su habilidad para organizar eventos, ni por su trayectoria administrativa, ni por alta responsabilidad, sino como pago por el apoyo al ex alcalde Víctor Hugo Romo.

Este Maratón pudo haber terminado en una tragedia, cualquiera pudo ingresar y poner veneno o alguna droga que afectara de manera permanente a algún participante, mexicano o extranjero. El problema no es mínimo, pudo ocasionar muertes y problemas diplomáticos, además de la imagen internacional que tenemos ahora ante el mundo con tan lamentable irresponsabilidad por parte del Director del Maratón.

Celebro que la Fiscalía ya se encuentre investigando y en su caso ordenando una sentencia con el más alto rigor de la ley contra el autor material, pero también debemos exigir la renuncia inmediata de Raúl Paredes, quien no cumplió con la única responsabilidad y la ,más grande que tenía, no se debe proteger a nadie.

Confío en que la jefa de Gobierno, Claudia Sheimbaun, en su amplia visión, criterio y quien siempre se ha mostrado participativa y ha hecho un gran esfuerzo para llevar a cabo este Maratón con saldo blanco, remueva al responsable de los Maratones de la CDMX: Raúl Paredes, ya que mostró incapacidad completa y puso en peligro la vida e integridad de los participantes.