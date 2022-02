Condenando ideas

Cuando uno creería que la crisis futbolística sólo se vive en la Selección Mexicana después de lo que pudimos ver en la última ventana de la eliminatoria mundialista, viene el conjunto de los Rayados de Monterrey para demostrarnos que el momento por el que atraviesa nuestra Liga, tampoco es el mejor.

No se trata solamente de comprar jugadores caros o de traer a los mejores en su posición, si el trabajo no se realiza a lo largo de las semanas para que estos hombres logren entender un sistema claro de juego y que lo puedan llevar a cabo. Esto es algo que no sólo se vio frente al cuadro del Al-Ahly, esto es algo que hemos visto en el campeonato nacional jornada a jornada en donde los dirigidos por Javier Aguirre parece que no saben a qué juegan, son una escuadra que por muchos lapsos de los partidos tiene la mayor cantidad de tiempo la pelota en su poder, pero que carece de ideas de tres cuartos hacia adelante y que cuando logran pisar el área rival, no concretan y esto para un plantel con tanta calidad podría parecer increíble.

Entendamos que mucho de la culpa de esto, sin duda, es del Vasco Aguirre, quien desde su llegada ha buscado poner pretextos en cada uno de los descalabros de los Rayados sin encontrar soluciones reales que le permita a este cuadro ser espectacular, algo que sus aficionados piden cada 8 días y que mientras siga en el banquillo Javier, se antoja casi imposible que esto pueda llegar a suceder, porque sólo hay que recordar que la fortaleza de este técnico a lo largo de su carrera, nunca ha sido el juego vistoso o el futbol ofensivo.

Ahora, en lo que respecta a los futbolistas, habrá que esperar que después de este enorme fracaso, se logren dar cuenta que la soberbia, la poca ambición de muchos de ellos, no va a llevarlos a conseguir lo que la directiva y sus aficionados buscan cada 6 meses.

Fue realmente ridículo lo que hicieron ante los egipcios quedando eliminados en el primer juego del Mundial de Clubes, en donde muchos esperaban que el desempeño de los regios fuera muy diferente y que con un plantel que para muchos podría estar entre los mejores del continente, los resultados fueran distintos y que en lugar de esto, lo único que dejaron fueron burlas por lo que mostraron al no poder avanzar, conformándose con pelear por el quinto puesto de este torneo.

Ahora tendrán que darle la vuelta muy rápido a esto y ocuparse de lo que se les viene en la liga de nuestro país, en donde se espera que puedan ser protagonistas y que a su regreso muestren una cara distinta al enfrentarse al Puebla, equipo que sí sabe a qué jugar y que con un plantel en el papel más corto, ha demostrado grandes cosas en el inicio del campeonato.