La decisión de cambio en la sección 2 “Operación hidráulica” del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México (SUTGCDMX) parece irreversible: mientras los trabajadores reciben con entusiasmo y alegría a María Dolores Mena Morales, candidata a la secretaría general de la planilla negra, Lorenzo Martín López, de la amarilla, tuvo que llevar acarreados, incluidos niños, en una visita que el lunes hizo a Ixtlahuaca, en el Estado de México .

El secretario general seccional saliente, Jacinto Gaona Delgado, dejó en claro que ya percibe la derrota y en un desesperado intento por intentar revertir el resultado de las elecciones que se realizarán este viernes 19 de mayo, presentó un padrón electoral en el que incluyó incluso muertos en busca de beneficiar a su candidato, y en la matriz del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX) pretendió dejar sin votar a 600 trabajadores hombres con la intención de disminuir los votos de la planilla negra.

Las irregularidades en el padrón -el estatuto sindical establece que lo presenta el secretario general-, requirieron poco más de 48 horas de discusión entre los candidatos de las tres planillas que contienden y la Secretaría de Procesos Electorales del SUTGCDMX -de la que es titular Miguel Ángel “El Borrego” Estrada Manzo- para depurarlo.

Entre otras fallas graves que tenían como objetivo beneficiar al candidato oficial -Lorenzo Martín López, de la planilla amarilla-, Gaona Delgado pretendía que en la Alcaldía Gustavo A. Madero fueran instaladas tres urnas, debido a que en el área de Gestión Urbana había inflado el padrón con más de 150 trabajadores a los que nadie conocía.

En contraste, en la sede sur de bombeo no incluyó a 225 trabajadores, porque sabe que van a votar por la planilla negra. Tampoco había incluido a otros 200 en Toluca por la misma razón. En Vactor Sur, “La Negra” Mena Morales -así le gusta la llamen- presionó hasta lograr que se instalara una urna para facilitarles a los trabajadores que puedan ejercer su voto. El secretario general seccional saliente, en contraste, incluyó a adscritos al nivel 469 recientemente basificados y que al no cumplir con el requisito de 6 meses no pueden votar, a fin de beneficiar a su candidato.

María Dolores Mena Morales candidata a la sección 2 "Operación hidráulica" del SUTGCDMX (Especial)

En el edificio central de SACMEX, Gaona Delgado únicamente había incluido en el padrón a unas 400 mujeres, pero dejó fuera a 600 hombres, porque está consciente que arrasará “La Negra” Mena Morales, porque allí se encuentra su adscripción laboral.

Gaona Delgado resultó muy trompudo, porque manejó un padrón a su conveniencia, inflándolo donde le convenía, proponiendo colocar urnas o quitarlas en determinados lugares, donde prevé que la votación les será adversa. Llegó al extremo de incluir a muertos, afirmó la candidata de la planilla negra.

Y es que la candidatura de Lorenzo Martín López -impulsada por el secretario general seccional saliente- enfrentó incluso problemas para nombrar representantes de su planilla amarilla en dos sedes de votación, una de ellas en Ixtlahuaca.

La revisión del padrón electoral inició el viernes 12 poco antes de las cuatro de la tarde y concluyó el sábado 13 a eso de las ocho de la noche, debido a la serie de inconsistencias que presentaba. La que más impugnaciones presentó fue “La Negra” Mena Morales, pues Jesús Ortega, de la planilla naranja, se abstuvo de hacerlo, al igual que el candidato oficial al ser beneficiario de haberse aprobado como lo presentó Gaona Delgado.

Para la elección de dirigentes de esa seccional -la segunda en membresía del SUTGCDMX con poco más de 8 mil afiliados- se instalarán 48 urnas, en las que podrán votar trabajadores de unos 50 Centro laborales y más de 140 servicios. El resultado se conocerá la noche del viernes y al ganador -todo indica que será, por vez primera, mujer- se le tomará protesta de inmediato.

La percepción de cambio en el rumbo de esa seccional parece ya irreversible: el lunes 15 de mayo, el candidato oficial estuvo en Ixtlahuaca, y ante la nula asistencia de trabajadores, para engañar que tuvo apoyo, llevó acarreados -incluidos niños- en un acto totalmente desangelado.

“¡Ya llegó ya está aquí, la amarilla con Martín!”, coreaba con insistencia el solitario maestro de ceremonias en un inútil intento de contagiar con inexistente entusiasmo: seguramente no se dio cuenta que recurrió a un viejo estribillo de los tiempos estelares del priismo.

“La Negra” Mena Morales estará este miércoles 17 en Toluca, invitada a una comida que le ofrecerán los trabajadores, a la que también acudirán de Villa Carmela, Ixtlahuaca, Almoloya y Presa Álzate.

Y es que esa candidatura con un ya basta al abuso sindical en beneficio de unos cuantos, cobró de las licencias sindícales incluso a los enfermos, renivelaciones para los íntimos, sin sillas de ruedas, prótesis, muletas y con ausencia total de representantes sindicales en los centros de trabajo que es aprovechado por algunas autoridades para hacer de las suyas poniendo a disposición de personal sin respetar el protocolo que establece las condiciones generales, entre otras irregularidades, ha despertado el entusiasmo de los trabajadores ante lo que parece un cambio irreversible en el rumbo de esa seccional.

Convocatoria a elección de dirigentes de la sección 5 “Pavimentos, calzadas y bacheo” (* agendapropia.mx)

Agenda

Por cierto, en el SUTGCDMX, el lunes se publicó la convocatoria a elección de dirigentes de la sección 5 “Pavimentos, calzadas y bacheo”, la cual fue programada para el 9 de junio. El registro de planillas se realizará el lunes 22 -únicamente tramitaron el pre registro la azul y la roja-. La actual secretaria general, Araceli Juana López Fernández, por la planilla azul, se encamina a la ratificación con el voto mayoritario de los 26mil 433 trabajadores.

