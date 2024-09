“No es lo mismo ser que estar No es lo mismo estar que quedarse, ¡qué va! Tampoco quedarse es igual que parar No es lo mismo Será que ni somos, ni estamos Ni nos pensamos quedar Pero es distinto conformarse o pelear No es lo mismo, es distinto.” ALEJANDRO SANZ

El enojo, el rencor y la soberbia de un presidente y su movimiento político no nos lleva a un buen sitio. Juegan a que perdamos, además de dinero e inversiones, prestigio. Como nación nos tacharán de ignorantes. Más.

Otra vez: ¿quién odia tanto a Claudia Sheinbaum que la lleva a heredar los resentimientos y pocos entendimientos de López Obrador hacia el exterior?, ¿por qué nadie le avisó que el no invitar al jefe de Estado español era hacer un desprecio hacía ese pueblo hispano?

Tanto criticar a Vicente Fox para terminar siendo peores. El botudo insistía que España es una república, pero al menos extendía las cortesías hacia su monarca…

Tengámoslo claro de una buena vez (dado que el gobierno mexicano, con todo y su SRE, no lo tienen): España es una monarquía parlamentaria; el rey es constitucionalmente jefe de Estado. El no haberlo invitado a él a la toma de protesta de la presidenta electa como jefa del Estado mexicano es ningunear a todo el pueblo español, así como a su democráticamente establecida forma de gobierno. El rey, para España, es su máxima representación en relaciones internacionales. No hay más.

Aquí lo que hubo fue un despropósito nacional. La 4t no entiende lo básico de las formas de Estado, de las relaciones internacionales y de la diplomacia. ¡Miren que invitar a quienes pende sobre su cabeza órdenes de captura de la Corte Internacional, pero no al rey de España porque este y su oficina no contestaron una carta! Así las prioridades obradoristas; invitan a asesinos pero no a quien no le respondió a nuestro “rey” de Palacio Nacional…

Pero ha sido aún más grave el grave error: ¿quién le aconsejó a la presidenta electa contestar? Cuando leí la misiva de Sheinbaum por primera vez pensé que se trataba de un documento falso. Y es que inicia con un error histórico, monumental. ¡¡¡Tenochtitlán no se fundó hace dos siglos sino hace siete (1325)!!!… más allá de que la razón que arguye es un despropósito. Emula lo retrógrada, lo oportunista, lo resentido y lo demagogo que es su mentor político.

Veamos: (1) ella misma rubrica que el motivo del agravio hacia el monarca español es una carta personal que López Obrador le dirigió al rey Felipe. Al haber sido personal, no siguió los canales básicos de la diplomacia, entre otras cosas porque nuestro mandatario decidió ventilarla a la prensa. ¡Desde allí la agraviada fue la monarquía española! (2) Claudia asume que habla a nombre del pueblo mexicano y que México le pertenece. Nada más falso y equivocado. (3) La relación con España va más allá de un capricho o de una revancha. La próxima mandataria debiera saberlo.

Refirámonos ahora a las sutilezas: Sheinbaum exige reconocer a los pueblos indígenas, lo cual NO es sinónimo —no tendría por qué serlo— de pedir perdón por el pasado. Y si bien es interesante la reforma a la Constitución que se llevó a cabo apenas en México tendiente a reconocer los derechos plenos de los pueblos indígenas y afro-mexicanos (sobre la cual hay serios cuestionamientos, y con justa razón), esta no era información pertinente para ser incluida en la comunicación que hizo Claudia Sheinbaum al monarca/gobierno español.

A lo anterior se suma que fallaron los protocolos. Doble llamada de atención tanto a la actual canciller (y futura secretaria de medio ambiente) como a Juan Ramón de la Fuente próximo secretario de Relaciones Exteriores. ¿Por qué no cuidan de Claudia?, ¿por qué no velan por la salud de las relaciones internacionales de nuestro país?

Ya para que un presidente socialista, como es el presidente español Pedro Sánchez tuviera que decir: “es inaceptable que se excluya la presencia de nuestro jefe del Estado”; muestra la monumental pifia que realizó la “diplomacia” mexicana. Hemos pasado de tener uno de los más reconocidos cuerpos diplomáticos a contar con uno que hace pasar sornas y vergüenzas.

La no invitación al monarca español, así como la mala contestación de Claudia, son un desprecio a los siguientes datos:

• España es el 5º mercado de exportación de México en el mundo; nosotros el 5º más importante fuera de Europa para ellos.

• La inversión acumulada total de España en México lo hace el 2º país inversor aquí (el 1º es EU).

• Actualmente México cuenta con la presencia de más de 6 mil empresas españolas, generando más de 150 mil empleos DIRECTOS e invirtiendo más de 25 mil millones de euros anualmente. ¡Ah! También recibimos remesas de España.

• Hasta el año pasado, España ha sido era el país con mayor inversión en ocho entidades de la República mexicana, el segundo en siete estados y en el resto siempre dentro de los cuatro primeros.

• Desde 2019, la inversión extranjera directa de España en México presenta un flujo negativo.

Mucha soberbia y, por lo mismo, mal inicio de un gobierno al no mostrar interés en sanar las relaciones internacionales.

López Obrador presume de que no se mete en la vida interna de los países; ya sabemos que eso no es cierto. Por si fuera poco, hereda una mala relación al gobierno que está por iniciar. Siembra su legado en el rencor que no le deja entender nada y lo lleva a guiarse por sus odios.

Giros de la Perinola

Cuando uno piensa que ya no se puede caer más bajo, nuestros oficialistas vuelven a probar que sí es posible. Epigmenio Ibarra, cual moderno nazi, agredió verbalmente a la reportera Miriam Moreno en el programa de Ciro Gómez Leyva al decirle: “no te han gaseado lo suficiente”.

¿Esas son las formas de un comunicador?, ¿ese es el feminismo 4t?

Epigmenio le faltó el respeto a una reportera, una mujer y criticó su trabajo sin conocimiento de causa.

Es momento que el guatemalteco se vaya de México, no solo del programa de Ciro. Ojalá que Claudia Sheinbaum actúe como la feminista que dice ser e instruya a Rosa Icela Rodríguez saque del país a este abusivo personaje.