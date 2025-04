“Zedillo reaparece en Nexos y Letras Libres; afirma que la democracia en México ha muerto”. Esta nota la publicó ayer El Universal.

No es relevante lo expresado por el expresidente Ernesto Zedillo en una entrevista que dio a la revista dirigida por Héctor Aguilar Camín, Nexos, ni tampoco sus reflexiones en un texto suyo que ha publicado Letras Libres, de Enrique Krauze.

Las críticas de Zedillo a Claudia Sheinbaum las leemos a diario en las columnas políticas de la prensa mexicana: “La presidenta de México… ha cumplido hasta ahora su promesa de continuar sin desviaciones los proyectos de su antecesor. No cabe duda de que, en el más trascendente de ellos —la destrucción de la democracia mexicana—, la mandataria merece una nota de sobresaliente”.

Eso lo han publicado decenas de veces Jesús Silva Herzog Márquez, Denise Dresser y Enrique Krauze en Reforma; Raymundo Riva Palacio, Pablo Hiriart y Sergio Negrete Cárdenas en El Financiero; Jorge Fernández Menéndez, Francisco Garfias y Leo Zuckermann en Excélsior, etcétera.

Lo relevante del nuevo ataque de Zedillo no es su originalidad politológica, sino su trasfondo psicológico: el expresidente esta enfermo de envidia. Pobre.

Ernesto Zedillo abandonó México. Es un hombre inteligente y preparado, así que consiguió un cargo en la Universidad de Yale, de Estados Unidos, que está entre las mejores del mundo. Ahí ha ha sido, durante ya muchos años, director del Programa para el Estudio de la Globalización en la Escuela Jackson de Asuntos Globales y profesor de economía y política internacional y de temas relacionados con el medio ambiente.

Como bien sabemos, las universidades de élite de Estados Unidos lideran en esa nación la resistencia contra Donald Trump. Esta es una gran noticia.

Hay, desde luego, medios de comunicación también en resistencia, como The New York Times e inclusive el conservador The Wall Street Journal.

En tales diarios, y en no pocos de Europa, se elogia bastante a la mexicana Claudia Sheinbaum por la forma en que ha resistido las presiones de Trump. Nunca una persona gobernante de México había sido vista en la prensa global como inspiración para defender los valores de la democracia y el libre comercio.

Es un hecho, en la Universidad de Yale tanto colegas profesores de Zedillo como estudiantes a diario deben felicitar al expresidente de México por lo que hace la presidenta Sheinbaum. Es lógico que eso ocurra.

Zedillo nunca tuvo tamaños de líder global. Durante su gobierno compraba prensa extranjera para sentirse importante fuera de nuestro país, pero lo cierto es que no le alcanzó el presupuesto para lograr primeras planas en los grandes diarios de Estados Unidos y Europa.

De personalidad vanidosa, todo un narcisista, a Zedillo le deben doler muchísimo los elogios que recibe Sheinbaum en los ambientes estadounidenses académicos, necesariamente progresistas en los que se relaciona.

Es el caso de Felipe Calderón en España. Seguramente le duele el estómago cada vez que algún amigo suyo le felicita por lo que hacenClaudia Sheinbaum, de la que se ocupan con frecuencia en espacios destacados, no solo los mejores representantes de la prensa española, sino también diarios de referencia europeos como los británicos Financial Times y The Guardian.

Carlos Salinas debe sentir los mismos dolores estomacales en su exilio europeo. Este y Calderón, como Zedillo, pagaron verdaderas fortunas en prensa global y no lograron que nadie les hiciera caso. Claudia, sin siquiera un operador de medios internacionales, es una de las grandes figuras en el mundo actual que se niega a doblarse ante Donald Trump.

Los únicos expresidentes del PRI y del PAN que no sienten envidia son Enrique Peña Nieto y Vicente Fox. El primero porque lo suyo no son los amigos interesados en la política global, sino las novias hechizadas por la moda. El otro porque, en su evidente demencia senil, no se da cuenta de nada.

La envidia, ese sentimiento de inferioridad, es lo único que explica la decisión de Ernesto Zedillo de lanzarse en Nexos y Letras Libres contra Claudia Sheinbaum. Un noche en la que no conseguía dormir —causa insomnio la rabia por los éxitos ajenos— el expresidente tomó el teléfono y despertó a Liébano Sáenz: “Dile a Aguilar Camín que me entreviste mañana mismo para Nexos y a Krauze que publique en la próxima edición de Letras Libres el artículo que me escribiste; es mal texto, pero no tengo otro”. Y así, convencido de que le hará un gran daño a la presidenta, pudo Zedillo al fin dormir. Ternurita, diría AMLO.