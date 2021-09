El Presidente de Cuba : Una afrenta para los mexicanos

Y no … que no se entendía que esto es algo contra los cubanos . Que no se lea como rivalidad entre países . Al final ahora , ambos países están igual de desamparados , saqueados , manipulados y en total abandono.

Se trata del presidente cubano y su régimen. Se trata de un presidente que es totalmente dictatorial, que quiere tener al pueblo oprimido y hacer uso de el para su beneficio.

Luego entonces, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se hace amigo de él, lo invita a casa, en uno de los días más emblemáticos para los mexicanos, el Día de la Independencia …. ¿Qué clase de ofensa es esta ? ¿Qué nos quiere dar a entender Andrés Manuel López Obrador ?

Y más aún, pidiéndole al presidente de Estados Unidos Joe Biden, que termine el bloqueo que ejerce sobre Cuba , cuando todos sabemos que básicamente no es así . Digamos regañando a Biden. Pero por otro lado , pidiéndole “unas vacunitas de más” . ¿ Cómo irá a reaccionar aquel ?

AMLO , nos ha ofendido de muchas maneras en estos tres años a todos los mexicanos, pero esta vez la ofensa fue mayor y le va a salir caro rumbo al 2024 . Ni modo. Seguro alguien le habrá aconsejado que estaba cometiendo un gran error y para variar no hizo caso .

¡Qué Dios nos ayude!